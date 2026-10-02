AFP
Traduit par
Jose Manuel Lopez salue son premier but avec l’Argentine comme « un cadeau de la vie » alors que l’adieu de Lionel Messi se profile
L’attaquant scelle une large victoire en match amical
L’imposant attaquant de Palmeiras a ouvert son compteur international pour conclure une victoire autoritaire de l’Argentine à Cordoba mercredi soir. Lopez a marqué à bout portant pour parachever un succès quatre buts à zéro après les réalisations précédentes de Lautaro Martinez, Nico Paz et Cristian Romero. Le joueur de 25 ans honorait sa septième sélection avec l’équipe nationale après être entré en jeu en seconde période.
- Getty Images Sport
Un premier but déclenche une célébration pleine d’émotion
S'exprimant devant les journalistes dans la zone mixte, l'attaquant a souligné sa détermination à rendre la confiance de Scaloni : « J'essaie de tirer le meilleur de chaque opportunité que le sélectionneur me donne. C'est un honneur de jouer pour la sélection nationale. »
Revenant sur le moment décisif qui a scellé la victoire, Lopez a déclaré : « Très heureux, heureusement le but est venu, le premier, et c'est un cadeau de la vie. »
Rendant hommage à ses racines, il a ajouté : « Je dédie cela à ma famille, à ma mère, aux habitants de ma ville, San Lorenzo. »
L’effectif se mobilise derrière l’icône qui prend sa retraite
Cette prestation de haut vol à Cordoue est intervenue sur fond d’émotion autour du départ imminent de Messi de la scène internationale. Revenant sur la courte période passée à partager le vestiaire de l’emblématique capitaine, Lopez a déclaré : « Personnellement, tout est nouveau pour moi. Je n’ai eu Leo que pendant peu de temps, mais j’en ai profité au maximum. Nous allons le soutenir, et nous voulons qu’il reste avec nous pour toujours. »
- Getty Images Sport
Des adieux monumentaux au sommet du programme des matches amicaux
Un résultat sans appel contre la Bolivie offre à Scaloni une base rassurante pour faire tourner son effectif avant le choc de samedi contre le Burkina Faso. Cette rencontre servira de répétition générale avant que Messi ne fasse ses adieux émouvants face au Bénin à l'Estadio Monumental trois jours plus tard. Pour Lopez, maintenir cette dynamique offensive sera crucial alors qu'il tente de s'assurer une place durable dans l'ère émergente de l'Argentine.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles