S'exprimant devant les journalistes dans la zone mixte, l'attaquant a souligné sa détermination à rendre la confiance de Scaloni : « J'essaie de tirer le meilleur de chaque opportunité que le sélectionneur me donne. C'est un honneur de jouer pour la sélection nationale. »

Revenant sur le moment décisif qui a scellé la victoire, Lopez a déclaré : « Très heureux, heureusement le but est venu, le premier, et c'est un cadeau de la vie. »

Rendant hommage à ses racines, il a ajouté : « Je dédie cela à ma famille, à ma mère, aux habitants de ma ville, San Lorenzo. »