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Adhe Makayasa
Traduit par

Jose Manuel Lopez salue son premier but avec l’Argentine comme « un cadeau de la vie » alors que l’adieu de Lionel Messi se profile

J. Lopez
Argentine
Argentine vs Bolivie
Bolivie
Matchs Amicaux
Palmeiras
Serie A

L’attaquant de Palmeiras Jose Manuel Lopez a décrit son premier but en sélection avec l’Argentine comme une bénédiction inoubliable après une large victoire 4-0 contre la Bolivie. L’avant-centre de 25 ans a profité de la large rotation opérée par Lionel Scaloni à Córdoba, scellant un succès éclatant alors que l’Argentine se prépare au départ imminent de Lionel Messi.

  • L’attaquant scelle une large victoire en match amical

    L’imposant attaquant de Palmeiras a ouvert son compteur international pour conclure une victoire autoritaire de l’Argentine à Cordoba mercredi soir. Lopez a marqué à bout portant pour parachever un succès quatre buts à zéro après les réalisations précédentes de Lautaro Martinez, Nico Paz et Cristian Romero. Le joueur de 25 ans honorait sa septième sélection avec l’équipe nationale après être entré en jeu en seconde période.

  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Un premier but déclenche une célébration pleine d’émotion

    S'exprimant devant les journalistes dans la zone mixte, l'attaquant a souligné sa détermination à rendre la confiance de Scaloni : « J'essaie de tirer le meilleur de chaque opportunité que le sélectionneur me donne. C'est un honneur de jouer pour la sélection nationale. »

    Revenant sur le moment décisif qui a scellé la victoire, Lopez a déclaré : « Très heureux, heureusement le but est venu, le premier, et c'est un cadeau de la vie. »

    Rendant hommage à ses racines, il a ajouté : « Je dédie cela à ma famille, à ma mère, aux habitants de ma ville, San Lorenzo. »

  • L’effectif se mobilise derrière l’icône qui prend sa retraite

    Cette prestation de haut vol à Cordoue est intervenue sur fond d’émotion autour du départ imminent de Messi de la scène internationale. Revenant sur la courte période passée à partager le vestiaire de l’emblématique capitaine, Lopez a déclaré : « Personnellement, tout est nouveau pour moi. Je n’ai eu Leo que pendant peu de temps, mais j’en ai profité au maximum. Nous allons le soutenir, et nous voulons qu’il reste avec nous pour toujours. »

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  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Des adieux monumentaux au sommet du programme des matches amicaux

    Un résultat sans appel contre la Bolivie offre à Scaloni une base rassurante pour faire tourner son effectif avant le choc de samedi contre le Burkina Faso. Cette rencontre servira de répétition générale avant que Messi ne fasse ses adieux émouvants face au Bénin à l'Estadio Monumental trois jours plus tard. Pour Lopez, maintenir cette dynamique offensive sera crucial alors qu'il tente de s'assurer une place durable dans l'ère émergente de l'Argentine.