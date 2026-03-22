Jorginho s'en prend à une pop star de renommée mondiale pour défendre la fille d'un acteur très célèbre. On dirait le scénario d’un film, mais c’est bien ce qui s’est passé ces dernières heures lorsque l’ancien joueur de Naples, désormais à Flamengo, a utilisé son compte Instagram pour dénoncer un incident déplorable survenu à la fille de sa femme, qui fait désormais partie de sa famille. Retraçons la querelle entre le champion d’Europe 2021 avec l’Italie et Chappell Roan.
Traduit par
Jorginho contre Chappell Roan et son équipe : sa fille en larmes après une rencontre à l'hôtel, le récit des faits
Dans une story Instagram, Jorginho s'en est pris à la pop star Chappell Roan et à son équipe, qui auraient laissé sa fille de onze ans « bouleversée » et « en larmes » après une rencontre à l'hôtel. Mais que s'est-il passé ? Tout a commencé par un hasard : la famille de Jorginho s'est retrouvée dans le même hôtel à São Paulo que la célèbre chanteuse, et la petite Ada Law lui a demandé de pouvoir prendre une photo avec elle. La petite fille tente d'approcher Chappell Roan, mais elle en est empêchée par une intervention brusque des agents de sécurité de l'artiste qui, selon le récit du joueur, ont utilisé un ton dur, secouant la fille de Jorginho et la faisant fondre en larmes.
- Jorginho Instagram
Voici le récit de l'ancienne joueuse de Naples, partagé dans un message rédigé à la fois en portugais et en anglais. « J'ai vécu une situation très désagréable aujourd'hui. Ma femme se trouve à São Paulo pour le Lollapalooza. Ce matin, ma fille était très excitée : elle avait préparé une pancarte car elle devait rencontrer Chappell Roan. Par hasard, elle a découvert qu’elle logeait dans le même hôtel que l’artiste. Alors que ma fille prenait son petit-déjeuner, elle l’a vue passer devant sa table. Ma fille, comme n’importe quelle fillette de 11 ans, l’a reconnue, s’est émue et lui a demandé si c’était bien elle. Roan ne s’est même pas approchée d’elle, se contentant de passer devant la table et de sourire à la question de ma fille, qui n’a rien demandé ni dit d’autre. Ce qui s’est passé ensuite est vraiment incroyable. Un garde du corps de la chanteuse s’est approché de la table où ma famille prenait son petit-déjeuner et a commencé à menacer ma femme en lui disant qu’elle n’aurait pas dû laisser ma fille faire cela, car c’était une nuisance, un manque de respect. Il a également déclaré qu’il porterait plainte contre eux auprès de l’hôtel. Pendant tout ce temps, ma fille était en larmes et très bouleversée par ce qui se passait. Je vis le football depuis de nombreuses années, je sais ce que signifie l’exposition publique et le respect des limites. Dans le cas de ma fille, il s’agissait simplement d’une petite fille qui admirait quelqu’un. Je trouve très triste de voir ce genre de traitement de la part de ceux qui devraient comprendre l’importance des fans. Après tout, ce sont eux qui construisent tout cela. J’espère que ce qui s’est passé servira de réflexion. Personne ne mérite d’être traité ainsi, surtout un enfant. »
Mais la colère de Jorginho face à cet incident ne s'est pas arrêtée là. Le milieu de terrain de Flamengo, âgé de 34 ans, a ensuite tagué le compte Instagram de Roan et a publié un message tout en majuscules : « SANS VOS FANS, VOUS NE SERIEZ RIEN. ET JE M'ADRESSE À VOS FANS : ELLE NE MÉRITE PAS VOTRE AFFECTION ».
Ses messages ont été republiés et partagés par sa femme, la chanteuse Catherine Harding, également connue sous le nom de Cat Cavelli et anciennement en couple avec l’acteur hollywoodien Jude Law, avec qui elle a eu Ada. Le post dénonciateur du footballeur comprenait également une photo de la pancarte réalisée par sa fille pour le concert de Roan.
Dans d’autres messages, Jorginho a qualifié la réaction de la chanteuse de « totalement disproportionnée » et « extrêmement agressive ». People a souligné que Roan se bat depuis longtemps pour faire respecter les limites entre elle, ses fans et les paparazzi. Il y a quelques semaines, l’artiste avait elle-même accusé un groupe de photographes et d’admirateurs qui l’attendaient à la sortie du restaurant où elle dînait de l’avoir « harcelée ».