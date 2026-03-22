Jorginho contre Chappell Roan et son équipe : sa fille en larmes après une rencontre à l'hôtel, le récit des faits

Mais la colère de Jorginho face à cet incident ne s'est pas arrêtée là. Le milieu de terrain de Flamengo, âgé de 34 ans, a ensuite tagué le compte Instagram de Roan et a publié un message tout en majuscules : « SANS VOS FANS, VOUS NE SERIEZ RIEN. ET JE M'ADRESSE À VOS FANS : ELLE NE MÉRITE PAS VOTRE AFFECTION ».





Ses messages ont été republiés et partagés par sa femme, la chanteuse Catherine Harding, également connue sous le nom de Cat Cavelli et anciennement en couple avec l’acteur hollywoodien Jude Law, avec qui elle a eu Ada. Le post dénonciateur du footballeur comprenait également une photo de la pancarte réalisée par sa fille pour le concert de Roan.





Dans d’autres messages, Jorginho a qualifié la réaction de la chanteuse de « totalement disproportionnée » et « extrêmement agressive ». People a souligné que Roan se bat depuis longtemps pour faire respecter les limites entre elle, ses fans et les paparazzi. Il y a quelques semaines, l’artiste avait elle-même accusé un groupe de photographes et d’admirateurs qui l’attendaient à la sortie du restaurant où elle dînait de l’avoir « harcelée ».