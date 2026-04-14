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Jorginho, ancien milieu d’Arsenal et de Chelsea, a fait machine arrière et retiré ses critiques envers Chappell Roan après un incident impliquant le service de sécurité de l’hôtel
Premières réactions de Jorginho
La polémique a éclaté en mars, lors du festival Lollapalooza, après que Jorginho a affirmé qu’un agent de sécurité avait interpellé sa fille de 11 ans de manière « extrêmement agressive ». Selon l’ancien international italien, l’enfant ne faisait que passer devant une table d’hôtel pour vérifier si c’était bien la chanteuse de « Good Luck, Babe ! ».
Le milieu de terrain a d’abord relaté l’incident sur les réseaux sociaux, précisant que sa fille avait fondu en larmes après cette altercation. Il a suggéré que l’agent appartenait à l’entourage du chanteur et a déploré un traitement qu’il a jugé disproportionné envers une jeune fan.
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Le chanteur dément toute implication.
Roan a rapidement répondu aux accusations, affirmant qu’elle n’avait pas été informée de l’incident et qu’elle n’avait donné aucune instruction au personnel de sécurité pour intervenir auprès de quiconque.
Dans une publication sur Instagram Stories, elle a déclaré : « Je n’ai pas demandé à l’agent de sécurité d’aborder cette mère et son enfant. Ils ne sont pas venus vers moi. Ils ne faisaient rien. Il est injuste que les agents de sécurité présument que quelqu’un a de mauvaises intentions alors qu’ils n’ont aucune raison de le croire, car aucune action n’a même été entreprise. »
Jorginho clarifie la situation
Le milieu de terrain a confirmé que l’agent de sécurité en question n’était pas employé par Roan. Dans une déclaration complémentaire, Jorginho a expliqué : « J’ai publié ma première réaction sous le coup de l’émotion, après avoir appris qu’un agent de sécurité adulte s’était approché de ma femme et de mon enfant de manière intimidante. J’ai agi comme tout père l’aurait fait. Ma priorité est, et restera toujours, de protéger ma famille, et c’est exactement ce que j’ai fait. L’agent de sécurité a depuis confirmé publiquement qu’il travaillait pour un autre artiste présent à l’hôtel. Bien que nous ignorions encore ce qui l’a poussé à aborder ma femme et ma fille, et qu’il soit difficile de considérer une fillette de 11 ans prenant son petit-déjeuner comme une menace, il est désormais clair qu’il n’agissait pas pour le compte de Chappell.
« Je suis heureux de rétablir la vérité. Il est important pour moi que les faits soient clarifiés de manière juste et précise. Je regrette l’impact que cette situation a eu sur Chappell Roan, Catherine, Ada et notre famille. Je défendrai toujours les miens, mais je sais aussi reconnaître quand les apparences sont trompeuses. Il tient à remercier tous ceux qui leur ont apporté leur soutien durant cette période délicate, tout en précisant qu’il condamne fermement les discours de haine et les attaques en ligne, quel qu’en soit l’auteur. Il rappelle que le respect, l’empathie et l’humilité guident son action au quotidien. Pour lui, l’affaire est désormais close. »
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Et maintenant ?
Roan n’a pas encore réagi aux dernières précisions apportées par Jorginho. Le milieu de terrain va désormais reprendre ses fonctions au sein du Flamengo, actuellement deuxième du classement de la Série A brésilienne 2026 avec 20 points en dix matches, à six points du leader, Palmeiras, qui compte une rencontre de plus. Prochainement, le club affrontera l’Independiente de Medellín lors de la phase de groupes de la Copa Libertadores, avant de retrouver le championnat pour un déplacement sur la pelouse de Bahia.