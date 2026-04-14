Le milieu de terrain a confirmé que l’agent de sécurité en question n’était pas employé par Roan. Dans une déclaration complémentaire, Jorginho a expliqué : « J’ai publié ma première réaction sous le coup de l’émotion, après avoir appris qu’un agent de sécurité adulte s’était approché de ma femme et de mon enfant de manière intimidante. J’ai agi comme tout père l’aurait fait. Ma priorité est, et restera toujours, de protéger ma famille, et c’est exactement ce que j’ai fait. L’agent de sécurité a depuis confirmé publiquement qu’il travaillait pour un autre artiste présent à l’hôtel. Bien que nous ignorions encore ce qui l’a poussé à aborder ma femme et ma fille, et qu’il soit difficile de considérer une fillette de 11 ans prenant son petit-déjeuner comme une menace, il est désormais clair qu’il n’agissait pas pour le compte de Chappell.

« Je suis heureux de rétablir la vérité. Il est important pour moi que les faits soient clarifiés de manière juste et précise. Je regrette l’impact que cette situation a eu sur Chappell Roan, Catherine, Ada et notre famille. Je défendrai toujours les miens, mais je sais aussi reconnaître quand les apparences sont trompeuses. Il tient à remercier tous ceux qui leur ont apporté leur soutien durant cette période délicate, tout en précisant qu’il condamne fermement les discours de haine et les attaques en ligne, quel qu’en soit l’auteur. Il rappelle que le respect, l’empathie et l’humilité guident son action au quotidien. Pour lui, l’affaire est désormais close. »