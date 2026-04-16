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Jorginho admet avoir perdu sa « joie » de jouer au football sous les ordres de Mikel Arteta à Arsenal
Trouver la « joie » loin des Émirats
Jorginho a expliqué que son départ d’Arsenal en tant que joueur libre l’été dernier était dicté par un besoin essentiel : retrouver le plaisir de jouer. Après avoir quitté Chelsea pour Arsenal en 2023, le milieu de terrain expérimenté s’est progressivement retrouvé sur le banc, au lieu d’être un titulaire régulier, une situation qui a fini par affecter son moral. Il a officiellement rejoint Flamengo dès que son départ des Gunners a été confirmé.
« Je veux me sentir vivant et important pour l’équipe », a-t-il confié au Times. « Quand un joueur n’est pas sur le terrain, il est difficile de rester motivé. J’ai senti que je devais aller là où je pourrais jouer avec plaisir. » En deux saisons sous le maillot des Gunners, le milieu de terrain a disputé 79 matchs, mais n’en a été titulaire que dans 27.
- AFP
Les tactiques comparées aux « devoirs »
Au-delà de son temps de jeu personnel, Jorginho salue l’exigence tactique imposée par Arteta. Connu pour sa rigueur sur les coups de pied arrêtés, Arsenal applique une méthode que le milieu italien compare à un devoir scolaire fastidieux, mais payant au moment de concrétiser au score.
« Ça ressemble vraiment à des devoirs, c'est la réalité. Mais quand on fait ses devoirs et qu'on passe ensuite l'examen, on obtient un bon résultat », observe Jorginho. « Je pense que les gens réalisent désormais l'importance des coups de pied arrêtés… Pourquoi serait-ce un problème de se concentrer et de travailler davantage là-dessus, alors que cela donne des résultats qui font le bonheur de tout le monde ? »
À la recherche de la beauté du football
Le milieu de terrain italien estime que l’accent trop marqué mis sur les combinaisons à coups de pied arrêtés risque de nuire à l’identité d’Arsenal, celle d’une équipe offensive au jeu fluide. Il met en garde : trop se focaliser sur des résultats concrets étayés par les données peut entraîner un déclin du « beau » football que supporters et joueurs recherchent souvent en pleine course au titre de Premier League.
Jorginho a ajouté : « Le risque, c’est de se focaliser uniquement là-dessus et d’en oublier le jeu lui-même ; forcément, on perd alors le beau football. Tout est question d’équilibre : quand on privilégie à outrance les résultats et les coups de pied arrêtés, l’aspect purement footballistique finit par être négligé. Mais le football évolue sans cesse. »
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Conseils pour la course au titre
Alors qu’Arsenal pourchasse un premier titre en Premier League depuis plus de deux décennies, Jorginho a adressé un conseil avisé à ses anciens coéquipiers. Selon lui, les Gunners doivent évacuer le poids psychologique de leurs échecs passés s’ils veulent enfin franchir la ligne d’arrivée.
Alors que le championnat touche à son dénouement, il a déclaré : « J’espère qu’ils oublieront ces dernières années, car s’ils y pensent, cela risque de leur mettre la pression. Je pense qu’ils doivent simplement prendre conscience de leur force et de la position solide dans laquelle ils se trouvent. »
Actuellement en tête de la Premier League avec six points d’avance sur Manchester City, les Gunners savent toutefois que les Citizens, qui comptent un match en moins, pourraient réduire l’écart à l’occasion de la rencontre tant attendue à l’Etihad Stadium ce dimanche.