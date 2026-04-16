Jorginho admet avoir perdu sa « joie » de jouer au football sous les ordres de Mikel Arteta à Arsenal

Jorginho a expliqué que son départ d’Arsenal en tant que joueur libre l’été dernier était dicté par un besoin essentiel : retrouver le plaisir de jouer. Après avoir quitté Chelsea pour Arsenal en 2023, le milieu de terrain expérimenté s’est progressivement retrouvé sur le banc, au lieu d’être un titulaire régulier, une situation qui a fini par affecter son moral. Il a officiellement rejoint Flamengo dès que son départ des Gunners a été confirmé.

« Je veux me sentir vivant et important pour l’équipe », a-t-il confié au Times. « Quand un joueur n’est pas sur le terrain, il est difficile de rester motivé. J’ai senti que je devais aller là où je pourrais jouer avec plaisir. » En deux saisons sous le maillot des Gunners, le milieu de terrain a disputé 79 matchs, mais n’en a été titulaire que dans 27.