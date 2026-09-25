Jorge Jesus explique sa décision de remplacer Cristiano Ronaldo lors de la victoire du Portugal contre le pays de Galles

Ronaldo a vécu une soirée particulièrement difficile lors de la courte victoire 1-0 du Portugal contre le pays de Galles en Ligue des nations jeudi. L’attaquant de 41 ans a eu du mal à avoir un impact positif et a manqué une énorme occasion de trouver le chemin des filets.

Bien servi par une passe brillante de son coéquipier au milieu de terrain Ruben Neves, Ronaldo n’a pas réussi à convertir ce qui semblait être une finition assez simple. En conséquence directe de ses difficultés, le sélectionneur du Portugal, Jesus, a choisi d’effectuer un changement décisif. Le vétéran a été remplacé à la 68e minute du match.