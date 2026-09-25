AFP
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Jorge Jesus explique sa décision de remplacer Cristiano Ronaldo lors de la victoire du Portugal contre le pays de Galles
Une soirée frustrante pour Ronaldo
Ronaldo a vécu une soirée particulièrement difficile lors de la courte victoire 1-0 du Portugal contre le pays de Galles en Ligue des nations jeudi. L’attaquant de 41 ans a eu du mal à avoir un impact positif et a manqué une énorme occasion de trouver le chemin des filets.
Bien servi par une passe brillante de son coéquipier au milieu de terrain Ruben Neves, Ronaldo n’a pas réussi à convertir ce qui semblait être une finition assez simple. En conséquence directe de ses difficultés, le sélectionneur du Portugal, Jesus, a choisi d’effectuer un changement décisif. Le vétéran a été remplacé à la 68e minute du match.
- Getty Images Sport
Jesus explique son changement tactique
Jesus n’a pas esquivé la question de sa décision de remplacer son capitaine. S’exprimant directement auprès de Canal11après le coup de sifflet final, le sélectionneur du Portugal a livré une évaluation d’une franchise brutale de la condition physique de Ronaldo. Le technicien a expliqué que cette rencontre serrée exigeait une approche tactique très différente pour aller chercher les trois points.
« Le match exigeait ce changement, a déclaré Jesus lorsqu’il a été interrogé sur ce remplacement très commenté en seconde période. Il restait 25 minutes et je voulais faire entrer un joueur rapide sur la première ligne défensive, capable de presser les deux défenseurs centraux. »
Un impact en baisse dans le dernier tiers
Ronaldo, qui affiche un incroyable total de 146 buts en 234 apparitions avec la sélection nationale, a tout simplement manqué d’énergie. Jesus a reconnu que son joueur vedette n’était plus capable d’effectuer le pressing haut requis à la pointe de l’attaque.
« Cris ne pouvait plus le faire », a expliqué l’ancien entraîneur de Benfica. « Je savais qu’offensivement, il ne pouvait pas faire beaucoup plus. »
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Les tests de la Ligue des nations se poursuivent pour le Portugal
Après leur victoire arrachée face au pays de Galles, le Portugal doit rapidement se tourner vers ses prochaines échéances internationales. La sélection portugaise doit affronter la Norvège ce dimanche avec l’objectif d’entretenir sa dynamique en Ligue des nations.
Quatre jours plus tard seulement, Jesus et son groupe se déplaceront pour affronter le Danemark dans un autre rendez-vous crucial à l’extérieur. Enfin, l’équipe conclura cette trêve internationale extrêmement chargée par un deuxième duel face à la Norvège le 4 octobre. Reste à voir dans quelle mesure Ronaldo sera sollicité au cours de ces prochains tests.
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