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Jordi Cruyff se vante de l’accord secret pour Brandt et démonte les affirmations sur les risques financiers
Cruyff revient sur un mercato transformateur
Le directeur sportif de l'Ajax, Jordi Cruyff, s'est entretenu avec ESPN NL pour revenir sur un mercato exigeant, lors duquel le club amstellodamois a recruté des talents internationaux de premier plan. Des recrues de renom, dont Marc-Andre ter Stegen, Sofyan Amrabat et Julian Brandt, ont choisi de rejoindre le projet de reconstruction du club.
Cruyff a souligné que l'Ajax conserve un immense prestige à l'échelle mondiale, ce qui facilite la tâche pour convaincre des figures expérimentées en quête de succès immédiat.
« Quand vous mentionnez le nom de l'Ajax, on voit dans leurs yeux qu'ils sont très intéressés, a déclaré Cruyff. Nous devons revenir au sommet. Les joueurs d'expérience veulent rivaliser et évoluer à leur meilleur niveau dès maintenant. »
- AFP
Touche personnelle et accords discrets
Cruyff a révélé son approche personnelle pour convaincre ses cibles, en se concentrant sur les liens humains individuels plutôt que sur des discussions purement techniques. Il a souligné que le recrutement discret du meneur de jeu allemand Julian Brandt était son moment préféré à titre personnel.
Le club a gardé les négociations dans le plus grand secret avant d’annoncer ce transfert à la surprise générale un vendredi soir.
« Pour une fois, nous avons montré, en tant que club, que c’est nous qui décidons quand l’information sort », a déclaré Cruyff. Citant son père, la légende Johan, il a ajouté : « Si vous ne tirez pas, vous ne marquerez jamais. Parfois, il faut simplement essayer. »
Rejet des allégations de risque financier
Répondant aux critiques extérieures concernant les risques potentiels pour la structure salariale, Cruyff a fermement défendu le recours aux joueurs libres et aux prêts. Il a fait valoir que recruter des joueurs sans indemnité de transfert offre de la flexibilité et limite les risques financiers par rapport au paiement d’énormes indemnités de transfert.
Cruyff a souligné que les revenus issus des ventes dépassaient largement les dépenses, ce qui permettait de maintenir un bilan global sain malgré l’absence de revenus liés à la Ligue des champions.
« Ce n’est pas risqué du tout, a affirmé Cruyff. Le plus grand risque, c’est de payer des indemnités de transfert élevées d’un club à l’autre. Huit des onze nouveaux joueurs sont arrivés gratuitement ou sous forme de prêt. »
- AFP
Un effectif prêt à jouer le titre
Cruyff a accepté la réalité de perdre de jeunes talents comme Mika Godts au profit du Paris Saint-Germain, reconnaissant le rôle de tremplin de l’Eredivisie vers l’élite européenne. L’attention se tourne désormais vers le test de cet effectif radicalement transformé lors du prochain De Topper face au PSV.
Tout en reconnaissant que le PSV dispose d’une stabilité bien établie, Cruyff s’attend à ce que l’Ajax lutte pour tous les trophées en jeu.
« Nous avons fait un grand pas dans la bonne direction, a conclu Cruyff. Notre travail consiste désormais à le prouver concrètement sur le terrain. »
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