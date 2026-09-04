Le directeur sportif de l'Ajax, Jordi Cruyff, s'est entretenu avec ESPN NL pour revenir sur un mercato exigeant, lors duquel le club amstellodamois a recruté des talents internationaux de premier plan. Des recrues de renom, dont Marc-Andre ter Stegen, Sofyan Amrabat et Julian Brandt, ont choisi de rejoindre le projet de reconstruction du club.

Cruyff a souligné que l'Ajax conserve un immense prestige à l'échelle mondiale, ce qui facilite la tâche pour convaincre des figures expérimentées en quête de succès immédiat.

« Quand vous mentionnez le nom de l'Ajax, on voit dans leurs yeux qu'ils sont très intéressés, a déclaré Cruyff. Nous devons revenir au sommet. Les joueurs d'expérience veulent rivaliser et évoluer à leur meilleur niveau dès maintenant. »



