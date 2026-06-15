L’ancien gardien anglais James, qui s’exprime pour Grosvenor Sport et ses dernières cotesde la Coupe du monde, a confié àGOAL qu’il voyait bien Pickford parmi les cinq premiers tireurs : « Je le vois bien, oui.

A-t-il la confiance nécessaire ? Oui. En a-t-il les capacités ? Oui. Tuchel le placera-t-il dans le top 5 des tireurs ? Je n’exclus pas que l’entraîneur lui dise : « Si tu es l’un de nos cinq meilleurs, vas-y. »

Les gardiens sont fiers de leur frappe, aspect essentiel de leur jeu, et assument de plus en plus souvent des responsabilités supplémentaires lors des tirs au but.

En réponse, James – qui a porté le maillot de l’Angleterre à 53 reprises au cours de sa carrière – a ajouté : « Jordan Pickford est l’un des meilleurs frappeurs en termes de précision, l’un des plus techniques, à mon avis, parmi les gardiens, et sa capacité à relancer est comparable à celle de nombreux joueurs de champ. Concernant les autres gardiens, je ne pense pas qu’ils soient aussi doués, donc il n’est pas surprenant qu’ils ne s’en chargent pas.

« N’oublions pas qu’il s’agit seulement de frapper à 11 mètres et de loger le ballon dans la lucarne, donc je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un plat. Mais, surtout au niveau international – juste pour protéger la corporation des gardiens –, on pourrait penser qu’une équipe trouvera toujours cinq joueurs de champ meilleurs que son gardien pour tirer ces premiers penaltys. »