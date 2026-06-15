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Jordan Pickford tirera-t-il un penalty pour l'Angleterre ? David James analyse la stratégie de Thomas Tuchel en matière de tirs au but avec les Three Lions lors de la Coupe du monde 2026
Pickford s'est forgé une réputation d'expert dans l'arrêt des tirs au but.
Gardien titulaire de l’Angleterre depuis ses débuts en équipe A en 2017, Pickford a pris part à plusieurs grands tournois, contribuant à la demi-finale de la Coupe du monde et à deux finales consécutives du Championnat d’Europe des Three Lions.
À 32 ans, il n’a jamais déçu son pays et s’est forgé une réputation de spécialiste des tirs au but. Ces qualités seront mises à l’épreuve cet été, lors d’une nouvelle quête de gloire mondiale.
Malheureusement, les Three Lions ont la fâcheuse habitude de prolonger leurs matchs à élimination directe au-delà des 120 minutes, transformant chaque rencontre en une bataille où nerfs et volonté sont mis à rude épreuve. Si le scénario se répète sur le sol nord-américain, Pickford sera-t-il à nouveau capable de repousser les tirs depuis le point de penalty ?
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Pickford serait-il à la hauteur pour l'Angleterre lors d'une séance de tirs au but ?
L’ancien gardien anglais James, qui s’exprime pour Grosvenor Sport et ses dernières cotesde la Coupe du monde, a confié àGOAL qu’il voyait bien Pickford parmi les cinq premiers tireurs : « Je le vois bien, oui.
A-t-il la confiance nécessaire ? Oui. En a-t-il les capacités ? Oui. Tuchel le placera-t-il dans le top 5 des tireurs ? Je n’exclus pas que l’entraîneur lui dise : « Si tu es l’un de nos cinq meilleurs, vas-y. »
Les gardiens sont fiers de leur frappe, aspect essentiel de leur jeu, et assument de plus en plus souvent des responsabilités supplémentaires lors des tirs au but.
En réponse, James – qui a porté le maillot de l’Angleterre à 53 reprises au cours de sa carrière – a ajouté : « Jordan Pickford est l’un des meilleurs frappeurs en termes de précision, l’un des plus techniques, à mon avis, parmi les gardiens, et sa capacité à relancer est comparable à celle de nombreux joueurs de champ. Concernant les autres gardiens, je ne pense pas qu’ils soient aussi doués, donc il n’est pas surprenant qu’ils ne s’en chargent pas.
« N’oublions pas qu’il s’agit seulement de frapper à 11 mètres et de loger le ballon dans la lucarne, donc je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un plat. Mais, surtout au niveau international – juste pour protéger la corporation des gardiens –, on pourrait penser qu’une équipe trouvera toujours cinq joueurs de champ meilleurs que son gardien pour tirer ces premiers penaltys. »
Les gardiens de but devraient-ils éviter la distraction liée aux tirs au but ?
Les gardiens ont déjà suffisamment à faire pendant une séance de tirs au but – à l’ère où les stratégies d’avant-match se dessinent sur des bouteilles d’eau – sans devoir en plus se demander où ils enverront leur propre tentative.
Interrogé sur la question de savoir s’il valait mieux éviter toute distraction supplémentaire, l’ancien gardien de Liverpool, Aston Villa, West Ham, Manchester City et Portsmouth, James, a déclaré : « Vous savez, quand on analyse la situation – la marche depuis la ligne médiane, le temps et l’énergie dépensés, et le fait que certains estiment qu’on ne peut pas recréer la pression –, je pense qu’on peut tout à fait simuler un tir au but. En revanche, pour un gardien, courir jusqu’à ses cages, parcourir 20 mètres jusqu’à l’extérieur de la surface puis frapper serait bien plus simple pour tout le monde.
« Ça ne me pose aucun problème qu’il [Pickford] en tire un. Je me souviens avoir discuté avec Ederson à Man City il y a quelques années et il m’avait dit qu’il était le meilleur tireur de penalty de l’équipe. J’ai été surpris que Pep [Guardiola] ne le fasse pas, mais, encore une fois, c’est une décision qui revient aux entraîneurs. Pep ne voulait pas qu’Ederson tire les penalties, et je pense que Thomas Tuchel… une partie de moi imagine que Tuchel dirait : « Ouais, d’accord Jordan, tu es là-haut, tu peux le faire ». Ce serait une belle histoire. »
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À l’aube de la Coupe du monde 2026, le bilan de l’Angleterre en matière de tirs au but est mitigé.
Pour l’instant, l’Angleterre n’a pas encore à craindre la loterie des tirs au but : sa campagne de Coupe du monde 2026 débutera mercredi par un choc contre la Croatie, avant d’affronter le Ghana puis le Panama.
Si elle se hisse en huitièmes de finale, la menace des tirs au but se fera alors réellement sentir. Avec Pickford dans les cages, son bilan est honorable – victoire face à la Colombie en 2018 et deux succès contre la Suisse –, mais elle a buté sur l’Italie en finale de l’Euro 2020 et cherche encore à mettre fin à soixante ans d’attente d’un titre majeur.