Jordan Pickford à Chelsea ? Shay Given affirme que Chelsea « sauterait sur l’occasion » de recruter la star d’Everton au moindre signe encourageant

S’exprimant avec l’aimable autorisation de BOYLE Sports, Given a fait part de sa surprise face à l’absence de spéculations sur un transfert autour de Pickford, malgré ses performances régulières au plus haut niveau.

Évoquant la situation du gardien, Given a déclaré : « Jordan Pickford est à Everton depuis presque 10 ans maintenant et il est aussi le numéro un de l’Angleterre pendant la majeure partie de cette période, et il a battu le record d’apparitions de l’Angleterre en Coupe du monde. C’est étrange qu’on n’ait pas entendu parler d’autres clubs cherchant à le recruter pendant tout ce temps.

« Peut-être qu’il est tout simplement vraiment bien installé à Everton. Nous ne savons évidemment pas s’il y a eu des offres pour Jordan au fil des années, mais il y a généralement une sorte de jeu de chaises musicales chez les gardiens certains étés, comme quand on parle des entraîneurs qui changent de club.

« Jordan est dans le métier depuis si longtemps qu’on pourrait penser qu’il doit avoir 34 ou 35 ans, mais il n’en a que 32. J’ai rejoint Manchester City quand j’avais 33 ans et, en général, les gardiens s’améliorent aussi avec l’âge. Il lui reste encore de nombreuses années au plus haut niveau, mais peut-être que Jordan est heureux là où il est. On pourrait penser que Chelsea serait au téléphone dès demain et sauterait sur l’occasion de le signer s’il leur donnait le moindre encouragement.

« Cela me surprend qu’on ne voie aucune rumeur à son sujet, parce que certains arrêts qu’il réalise pour Everton sont tout simplement phénoménaux. Je me souviens qu’il en a dévié un au-dessus de la barre sur une frappe de Sandro Tonali à St James’ Park la saison dernière, c’était incroyable, mais il a ça dans sa palette.

« C’est un peu un “monsieur régulier”, et si vous pensez que je le minimise en disant ça, ce n’est pas le cas. Au contraire, je le valorise.

« Quand vous avez un gardien aussi régulier, c’est un vrai plus, et il a une vraie personnalité. Certains disent que cela peut parfois déborder, mais cela montre sa passion, sa faim et son envie que l’équipe réussisse. C’est sa volonté de gagner, on ne peut ni l’entraîner ni l’enseigner. C’est simplement ce qu’il est, et ça ne me dérange pas du tout. »