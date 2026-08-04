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Jordan Pickford à Chelsea ? Shay Given affirme que Chelsea « sauterait sur l’occasion » de recruter la star d’Everton au moindre signe encourageant
Chelsea poussé à viser le gardien d’Everton
L’ancien gardien de Premier League Given estime que Chelsea agirait rapidement pour tenter de recruter Pickford si l’international anglais exprimait son envie de partir. Le gardien de 32 ans reste sous contrat à Goodison Park jusqu’en juin 2029, après avoir déjà cumulé 358 apparitions et 100 clean sheets pour le club. Malgré sa régularité sur le long terme au plus haut niveau, les spéculations autour de son avenir sont restées étonnamment discrètes tout au long de son passage sur le Merseyside.
- AFP
Given salue la prestation solide de Pickford
S’exprimant avec l’aimable autorisation de BOYLE Sports, Given a fait part de sa surprise face à l’absence de spéculations sur un transfert autour de Pickford, malgré ses performances régulières au plus haut niveau.
Évoquant la situation du gardien, Given a déclaré : « Jordan Pickford est à Everton depuis presque 10 ans maintenant et il est aussi le numéro un de l’Angleterre pendant la majeure partie de cette période, et il a battu le record d’apparitions de l’Angleterre en Coupe du monde. C’est étrange qu’on n’ait pas entendu parler d’autres clubs cherchant à le recruter pendant tout ce temps.
« Peut-être qu’il est tout simplement vraiment bien installé à Everton. Nous ne savons évidemment pas s’il y a eu des offres pour Jordan au fil des années, mais il y a généralement une sorte de jeu de chaises musicales chez les gardiens certains étés, comme quand on parle des entraîneurs qui changent de club.
« Jordan est dans le métier depuis si longtemps qu’on pourrait penser qu’il doit avoir 34 ou 35 ans, mais il n’en a que 32. J’ai rejoint Manchester City quand j’avais 33 ans et, en général, les gardiens s’améliorent aussi avec l’âge. Il lui reste encore de nombreuses années au plus haut niveau, mais peut-être que Jordan est heureux là où il est. On pourrait penser que Chelsea serait au téléphone dès demain et sauterait sur l’occasion de le signer s’il leur donnait le moindre encouragement.
« Cela me surprend qu’on ne voie aucune rumeur à son sujet, parce que certains arrêts qu’il réalise pour Everton sont tout simplement phénoménaux. Je me souviens qu’il en a dévié un au-dessus de la barre sur une frappe de Sandro Tonali à St James’ Park la saison dernière, c’était incroyable, mais il a ça dans sa palette.
« C’est un peu un “monsieur régulier”, et si vous pensez que je le minimise en disant ça, ce n’est pas le cas. Au contraire, je le valorise.
« Quand vous avez un gardien aussi régulier, c’est un vrai plus, et il a une vraie personnalité. Certains disent que cela peut parfois déborder, mais cela montre sa passion, sa faim et son envie que l’équipe réussisse. C’est sa volonté de gagner, on ne peut ni l’entraîner ni l’enseigner. C’est simplement ce qu’il est, et ça ne me dérange pas du tout. »
Pickford confirme son profond attachement à Everton
La fidélité de Pickford envers Everton est restée inébranlable, le joueur ayant lui-même déjà réaffirmé qu’il se plaisait dans le Merseyside.
Évoquant sa relation avec le club après le match contre Brentford en avril dernier, Pickford a souligné : « Everton a été tellement bon avec moi, et j’ai été tellement bon avec Everton, nous avons une excellente relation. J’aime les supporters, le public est formidable. J’ai le meilleur chant que les supporters d’Everton chantent. Ce n’est pas rien d’obtenir un chant d’Everton, laissez-moi vous le dire. »
- Getty Images Sport
Le premier match de Palace s’annonce comme un test à l’horizon
Everton lancera sa campagne de Premier League 2026-2027 par une rencontre à domicile contre Crystal Palace le 22 août. Le leadership de Pickford et ses réflexes aiguisés dans les buts serviront une nouvelle fois de socle à la défense d’Everton à l’approche de la nouvelle saison. La présence du gardien numéro un de l’Angleterre sera essentielle pour assurer la stabilité défensive alors que le club se prépare à un calendrier national exigeant.
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