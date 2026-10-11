Jordan Henderson révèle comment il a convaincu Cole Palmer et Morgan Rogers de lui confier les coups francs de Chelsea

Henderson a raconté les négociations amusantes qui ont eu lieu sur le terrain avant son superbe but sur coup franc contre Bournemouth. Malgré la présence, autour du ballon, de spécialistes plus jeunes et de renom comme Cole Palmer et Morgan Rogers, le milieu de terrain expérimenté a réussi à s’imposer pour tirer le coup franc. Henderson a révélé que cette décision reposait sur des heures d’entraînement à Cobham aux côtés d’Austin MacPhee, l’entraîneur de Chelsea chargé des coups de pied arrêtés.

Après le match, Henderson a évoqué la confiance que lui accordait le staff technique. « Certains gars et Austin ont un peu confiance en moi, alors quand j’ai confiance en moi, je peux prendre mes responsabilités et le tirer. Mais, à vrai dire, on y travaille à l’entraînement depuis une ou deux semaines, et j’étais plutôt régulier. Austin a dit : “Laisse tomber, c’est ce qu’on va faire.” Morgs n’était pas très content, mais une fois sur place, il a dit : “Vas-y, alors.” Cole a dit : “Dans quel coin va-t-on célébrer ton but quand tu marqueras ?!” Alors je leur ai dit qu’ils voulaient celui de droite, puis j’ai marqué, heureusement », a raconté Henderson.