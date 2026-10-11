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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduit par

Jordan Henderson révèle comment il a convaincu Cole Palmer et Morgan Rogers de lui confier les coups francs de Chelsea

J. Henderson
Chelsea
C. Palmer
M. Rogers
Premier League

Jordan Henderson a réussi de brillants débuts à domicile avec Chelsea à Stamford Bridge, contribuant à une victoire 5-1 contre Bournemouth. Le milieu de terrain expérimenté a ouvert le score rapidement, avant de convaincre ses coéquipiers plus jeunes de lui confier les coups de pied arrêtés. Il a couronné sa prestation d’un superbe coup franc en seconde période, laissant le public admiratif.

  • Le secret du changement sur coups de pied arrêtés

    Henderson a raconté les négociations amusantes qui ont eu lieu sur le terrain avant son superbe but sur coup franc contre Bournemouth. Malgré la présence, autour du ballon, de spécialistes plus jeunes et de renom comme Cole Palmer et Morgan Rogers, le milieu de terrain expérimenté a réussi à s’imposer pour tirer le coup franc. Henderson a révélé que cette décision reposait sur des heures d’entraînement à Cobham aux côtés d’Austin MacPhee, l’entraîneur de Chelsea chargé des coups de pied arrêtés.

    Après le match, Henderson a évoqué la confiance que lui accordait le staff technique. « Certains gars et Austin ont un peu confiance en moi, alors quand j’ai confiance en moi, je peux prendre mes responsabilités et le tirer. Mais, à vrai dire, on y travaille à l’entraînement depuis une ou deux semaines, et j’étais plutôt régulier. Austin a dit : “Laisse tomber, c’est ce qu’on va faire.” Morgs n’était pas très content, mais une fois sur place, il a dit : “Vas-y, alors.” Cole a dit : “Dans quel coin va-t-on célébrer ton but quand tu marqueras ?!” Alors je leur ai dit qu’ils voulaient celui de droite, puis j’ai marqué, heureusement », a raconté Henderson.

  • Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Des débuts de rêve à Stamford Bridge

    Ce fut un après-midi marquant pour Henderson, qui faisait ses débuts à domicile tant attendus avec Chelsea. Après avoir été gêné par une blessure contractée pendant l’été, l’ancien capitaine de Liverpool voulait se montrer devant les supporters de Chelsea. Il n’a pas tardé à le faire : il a marqué dans les deux premières minutes, avant de délivrer une passe décisive importante à Morgan Rogers lors du début de match tonitruant de l’équipe de Xabi Alonso.

    « C’était une bonne journée. C’était mon premier match à domicile, donc une grande journée pour moi. J’étais ravi de jouer ici. Cela faisait longtemps depuis ma blessure cet été, alors c’était agréable de venir à Stamford Bridge pour la première fois et de jouer. Nous avons livré une bonne prestation et obtenu un bon résultat, c’est le principal », a ajouté le milieu de terrain.

  • La solidité défensive constitue le socle

    Si les cinq buts ont fait les gros titres, Henderson a tenu à souligner l’importance du travail de Chelsea sans ballon. Il a salué la rigueur défensive de toute l’équipe, estimant que sa solidité derrière avait permis aux joueurs créatifs de s’exprimer. Chelsea a fait preuve de discipline dans les transitions, empêchant Bournemouth de revenir dans le match après son départ en trombe.

    « J’ai trouvé que la concentration et l’attention étaient très bonnes pendant la majeure partie du match. Quand on fait preuve de ces qualités, on finit par être récompensé. Ce sont des joueurs fantastiques, avec énormément de talent, bien sûr. Ce qui m’a le plus satisfait aujourd’hui, c’est le travail que nous avons accompli et notre attitude défensive sans ballon. Cela aide l’équipe et nous renforce. Quand nous défendons tous ensemble, cela nous donne une base solide », a-t-il expliqué.

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  • Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un trio offensif salué par un vétéran

    Le trio offensif formé par Rogers, Palmer et Joao Pedro continue d’être l’une des associations les plus prometteuses de Premier League cette saison. Henderson a salué leur efficacité devant le but, tout en répétant que c’était leur volume de travail qui les distinguait véritablement. En pressant les défenseurs et en récupérant le ballon haut sur le terrain, ils ont facilité la tâche du milieu de terrain et de la défense.

    « Quand nous récupérons le ballon, ils sont très forts en transition. Ils peuvent faire très mal à n’importe quelle équipe grâce à leur technique, leur vitesse et leur puissance, et ils sont efficaces devant le but. Je sais que tout le monde parlera des buts, et c’est bien sûr ce que tout le monde veut voir, mais, pour moi, ils ont fourni un travail exceptionnel pour l’équipe aujourd’hui. C’est ce qui m’a le plus impressionné », a conclu Henderson.

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