Jordan Henderson rejoint Wayne Rooney au sein d'un cercle très fermé, le milieu de terrain de Brentford étant titularisé avec l'Angleterre face à l'Uruguay

Bien qu'Henderson ait manqué de peu l'occasion de devenir le premier Anglais à disputer sept grandes compétitions après avoir été écarté de la sélection pour l'Euro 2024, sa forme récente a justifié son rappel. Depuis qu'il a rejoint Brentford à l'été 2025 dans le cadre d'un contrat de deux ans, il a connu un renouveau dans sa carrière. Cette saison, il a disputé 31 matches toutes compétitions confondues, marquant un but et délivrant trois passes décisives. Son leadership a joué un rôle déterminant pour mener les Bees à la septième place de la Premier League, prouvant que même à ce stade de sa carrière, il reste un atout essentiel tant pour son club que pour son pays.