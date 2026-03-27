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Jordan Henderson rejoint Wayne Rooney au sein d'un cercle très fermé, le milieu de terrain de Brentford étant titularisé avec l'Angleterre face à l'Uruguay
Une étape historique à Wembley
La titularisation de ce soir marque un exploit monumental pour Henderson, qui devient ainsi le quatrième joueur de l'histoire à rester international anglais pendant plus d'une quinzaine d'années. Selon les chiffres publiés par The Athletic, il rejoint une liste d’élite comprenant Sir Stanley Matthews (22 ans et 229 jours), Peter Shilton (19 ans et 225 jours) et Wayne Rooney (15 ans et 277 jours). Ayant servi l’équipe nationale pendant 15 ans et 131 jours, la constance dont Henderson a fait preuve à travers les différentes époques du football anglais reste inégalée parmi ses pairs encore en activité.
- AFP
Des débuts à la consécration
Le parcours d'Henderson a débuté le 17 novembre 2010. Après avoir été écarté de la sélection des moins de 21 ans, il a reçu une convocation surprise en équipe nationale pour un match amical contre la France. Il a fait ses débuts ce soir-là, en tant que titulaire au milieu de terrain aux côtés de son coéquipier de Liverpool de l'époque, Steven Gerrard. Depuis ce soir-là, il est devenu un pilier de l'équipe, passant du statut de jeune espoir à celui de leader chevronné qui a su gérer la pression de la scène internationale pendant plus d'une décennie.
Une décennie d'expérience dans les tournois
Le parcours du milieu de terrain en tournois est impressionnant. Il a été appelé en renfort dans l'équipe pour l'Euro 2012 afin de remplacer Frank Lampard, blessé. Il a ensuite été titulaire lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil et a participé à l'Euro 2016 en France. Son influence a atteint son apogée lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, où il a aidé l'Angleterre à atteindre les demi-finales, bien qu'il ait manqué un penalty lors de la victoire dramatique aux tirs au but contre la Colombie.
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Le renouveau de Brentford et son retour sur la scène internationale
Bien qu'Henderson ait manqué de peu l'occasion de devenir le premier Anglais à disputer sept grandes compétitions après avoir été écarté de la sélection pour l'Euro 2024, sa forme récente a justifié son rappel. Depuis qu'il a rejoint Brentford à l'été 2025 dans le cadre d'un contrat de deux ans, il a connu un renouveau dans sa carrière. Cette saison, il a disputé 31 matches toutes compétitions confondues, marquant un but et délivrant trois passes décisives. Son leadership a joué un rôle déterminant pour mener les Bees à la septième place de la Premier League, prouvant que même à ce stade de sa carrière, il reste un atout essentiel tant pour son club que pour son pays.