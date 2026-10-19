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Jordan Henderson lance un avertissement à l’Angleterre sur un ton de défi, tandis que le milieu de terrain expérimenté s’épanouit sous les ordres de Xabi Alonso à Chelsea
Henderson brille, Chelsea décroche une victoire cruciale à l’extérieur
Le joueur de 36 ans connaît un regain de forme sous les ordres de Xabi Alonso depuis son arrivée surprise en provenance de Brentford cet été. Après avoir inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors de la large victoire 5-1 contre Bournemouth la semaine dernière, le milieu de terrain expérimenté a connu sa troisième titularisation avec Chelsea lors d’un succès 2-0 âprement disputé en Premier League face à Everton au Hill Dickinson Stadium, permettant au club de ne pas encaisser de but en championnat pour la première fois depuis janvier.
Le succès de Chelsea dans le Merseyside a été scellé par un doublé de Pedro Neto en seconde période. L’ailier a ouvert le score seulement 44 secondes après la reprise, avant d’inscrire son premier doublé en Premier League à la 90e minute en profitant d’un coup franc dévié de Henderson. La rencontre a été marquée par une grave blessure à la tête du gardien Emiliano Martínez après un violent choc avec Jarrad Branthwaite.
- Getty Images Sport
« Je pense toujours pouvoir jouer au plus haut niveau »
Écarté des dernières sélections pour la Ligue des nations en raison de son faible temps de jeu, Henderson reste en contact avec le sélectionneur de l’Angleterre, Tuchel. L’ancien capitaine de Liverpool est convaincu que sa carrière internationale est loin d’être terminée et compte se battre pour retrouver sa place.
« J’aurai toujours envie de jouer pour l’Angleterre, a déclaré Henderson. Je pense toujours pouvoir jouer au plus haut niveau, mais je dois faire mon travail à Chelsea, réaliser de bonnes performances et voir ce qui se passe. Représenter l’Angleterre est toujours un honneur et quelque chose de très important pour moi. Si j’estime jouer au plus haut niveau, bien sûr que je voudrai toujours faire partie de l’équipe. »
Évoquant l’espoir d’être rappelé, il a ajouté : « Tant que je jouerai et que je me sentirai bien, je voudrai toujours me donner une chance [d’être rappelé]. Bien sûr, cela dépend du sélectionneur, des choix qu’il fait pour son groupe et de tout le reste. Je dois simplement continuer à réaliser de bonnes performances, puis voir ce qui se passe. »
Faire taire les sceptiques de Stamford Bridge
Lorsque Chelsea s’est écarté de sa stratégie de recrutement axée sur les jeunes pour recruter Henderson, des critiques ont injustement laissé entendre qu’il avait été engagé simplement pour encourager ses coéquipiers dans le vestiaire et faire respecter les exigences au sein de l’effectif. Mais après ses récentes prestations autoritaires, le vétéran est déterminé à laisser son jeu parler pour lui.
« J’aime ce défi. Je pense que beaucoup de gens ont parlé de mon arrivée, mais, pour moi, l’essentiel est de répondre sur le terrain, a-t-il poursuivi. Ça aide de jouer aux côtés de joueurs de haut niveau et j’ai le sentiment que l’équipe trouve vraiment ses marques. »
« Je ne m’attarde pas vraiment sur ce que disent les autres. Mon rôle est tout aussi important que celui de n’importe quel autre joueur de l’équipe. Je dois simplement apporter ce que je peux apporter.
« Mais ils m’aident aussi. Je ne suis pas venu ici uniquement pour aider les jeunes joueurs : eux aussi peuvent aider les joueurs expérimentés. Je continue d’apprendre et de progresser.
« Il y aura beaucoup d’avis différents. J’essaie simplement d’en faire une source de motivation, d’en tirer de l’énergie pour donner à nouveau tort aux gens. Je veux simplement faire mon travail sur le terrain. C’est là que je réponds vraiment. »
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Une série cruciale de chocs entre cadors
Chelsea s’apprête à passer un sérieux test face à trois rivaux historiques du « Big Six » lors de trois matches consécutifs. Les hommes d’Alonso affronteront Tottenham ce samedi, avant de défier Liverpool au quatrième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Ils concluront ensuite un mois d’octobre chargé en recevant Manchester United à Stamford Bridge, une occasion idéale pour Henderson d’impressionner Tuchel avant la prochaine trêve internationale.
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