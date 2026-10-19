Lorsque Chelsea s’est écarté de sa stratégie de recrutement axée sur les jeunes pour recruter Henderson, des critiques ont injustement laissé entendre qu’il avait été engagé simplement pour encourager ses coéquipiers dans le vestiaire et faire respecter les exigences au sein de l’effectif. Mais après ses récentes prestations autoritaires, le vétéran est déterminé à laisser son jeu parler pour lui.

« J’aime ce défi. Je pense que beaucoup de gens ont parlé de mon arrivée, mais, pour moi, l’essentiel est de répondre sur le terrain, a-t-il poursuivi. Ça aide de jouer aux côtés de joueurs de haut niveau et j’ai le sentiment que l’équipe trouve vraiment ses marques. »

« Je ne m’attarde pas vraiment sur ce que disent les autres. Mon rôle est tout aussi important que celui de n’importe quel autre joueur de l’équipe. Je dois simplement apporter ce que je peux apporter.

« Mais ils m’aident aussi. Je ne suis pas venu ici uniquement pour aider les jeunes joueurs : eux aussi peuvent aider les joueurs expérimentés. Je continue d’apprendre et de progresser.

« Il y aura beaucoup d’avis différents. J’essaie simplement d’en faire une source de motivation, d’en tirer de l’énergie pour donner à nouveau tort aux gens. Je veux simplement faire mon travail sur le terrain. C’est là que je réponds vraiment. »



