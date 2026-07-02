Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

Jonathan Tah rompt le silence sur la déception vécue par l'Allemagne lors de la Coupe du monde après que le défenseur s'est présenté pour tirer le penalty décisif alors que ses coéquipiers s'étaient écartés

Allemagne
J. Tah
Coupe du monde
Paraguay
Allemagne vs Paraguay

Jonathan Tah a décrit le poids psychologique de son penalty manqué, qui a scellé l’élimination surprise de l’Allemagne de la Coupe du monde 2026. Le défenseur du Bayern Munich, dernier à échouer depuis les 12 yards, a reconnu que certains de ses coéquipiers avaient hésité à s’élancer dans ce moment de forte pression.

  • Le cauchemar du New Jersey

    Tah est revenu sur l'épisode qui marquera sa carrière, reconnaissant avoir revécu « des milliers de fois » son penalty manqué face au Paraguay. Le défenseur de 30 ans, aligné comme sixième tireur, a été le malheureux coupable de cette séance de tirs au but : son tir est passé au-dessus de la barre, avant que la réussite du Paraguayen José Canale n’inflige à l’équipe de Julian Nagelsmann une défaite 4-3 aux tirs au but, à l’issue d’un match nul frustrant (1-1) après les prolongations.

    Passé par les réseaux sociaux pour évacuer le choc émotionnel, la star du Bayern Munich a reconnu l’ampleur du poids psychologique de cette défaite. « Ce penalty manqué m’est déjà passé par la tête des milliers de fois et j’essaie, d’une manière ou d’une autre, de le diriger vers le but dans mes pensées », a-t-il écrit sur son compte Instagram. « Mais la réalité, c’est que le ballon n’est pas rentré. Et ça fait mal. Je suis incroyablement déçu et triste que nous soyons éliminés du tournoi. Pour être honnête, je ne l’ai pas encore tout à fait réalisé. »


    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Courage malgré le manque de bénévoles

    Si cet échec fera la une des journaux, certains articles font état d’un manque de leadership au sein de l’équipe allemande lors de la séance de tirs au but. Selon le journal *BILD*, alors que d’autres stars expérimentées hésitaient à tirer le sixième penalty, Tah – qui n’avait jamais tiré de penalty au cours de sa carrière professionnelle – s’est porté volontaire pour cette prise de risque.

    Ce manque d’engagement a été vivement critiqué par l’ancien gardien star Oliver Kahn, pour qui « une grande équipe ne cherche pas de volontaires » dans ces situations. Malgré l’issue défavorable, Tah a affirmé qu’il ne reculerait pas : « Je le referais la prochaine fois ! Avec la conviction et la confiance absolues de marquer pour l’Allemagne. Ça n’a pas marché cette fois-ci, mais ça ne m’empêchera pas de réessayer la prochaine fois. En tant qu’équipe, nous continuons d’avancer et moi aussi, je continue d’avancer, quoi qu’il arrive ! »

  • La polémique autour de l’arbitrage vidéo accentue la frustration des Allemands.

    La séance de tirs au but aurait pu être évitée si une décision controversée prise pendant les prolongations avait tourné à l'avantage de l'Allemagne. Tah pensait avoir offert la victoire à son équipe d’une tête tardive, mais les arbitres ont annulé la réalisation pour une faute présumée de Waldemar Anton sur le gardien. Furieux sur la touche puis en conférence de presse, Nagelsmann a qualifié la décision d’« scandale », estimant que le contact était minime et que son équipe avait été privée d’un but victorieux légitime, avant même la loterie des tirs au but.


  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les messages de soutien affluent pour la star du Bayern

    Malgré les critiques visant la performance globale de l’équipe, Tah a reçu un soutien important de la part de la communauté sportive. La star de la NBA Dennis Schröder, ses anciens coéquipiers Granit Xhaka et l’ancien international allemand Cacau figuraient parmi ceux qui lui ont adressé des messages de soutien sur les réseaux sociaux.

    Son club, le Bayern Munich, a également apporté son soutien à son défenseur central en commentant : « Dire que nous sommes fiers serait un euphémisme. » Alors que l’Allemagne entame une phase de profonde réflexion après son élimination dès les seizièmes de finale, la volonté de Tah d’assumer ses responsabilités confirme qu’il demeure un pilier des projets futurs de la DFB.

Coupe du monde
Paraguay crest
Paraguay
PAR
France crest
France
FRA