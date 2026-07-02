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Jonathan Tah rompt le silence sur la déception vécue par l'Allemagne lors de la Coupe du monde après que le défenseur s'est présenté pour tirer le penalty décisif alors que ses coéquipiers s'étaient écartés
Le cauchemar du New Jersey
Tah est revenu sur l'épisode qui marquera sa carrière, reconnaissant avoir revécu « des milliers de fois » son penalty manqué face au Paraguay. Le défenseur de 30 ans, aligné comme sixième tireur, a été le malheureux coupable de cette séance de tirs au but : son tir est passé au-dessus de la barre, avant que la réussite du Paraguayen José Canale n’inflige à l’équipe de Julian Nagelsmann une défaite 4-3 aux tirs au but, à l’issue d’un match nul frustrant (1-1) après les prolongations.
Passé par les réseaux sociaux pour évacuer le choc émotionnel, la star du Bayern Munich a reconnu l’ampleur du poids psychologique de cette défaite. « Ce penalty manqué m’est déjà passé par la tête des milliers de fois et j’essaie, d’une manière ou d’une autre, de le diriger vers le but dans mes pensées », a-t-il écrit sur son compte Instagram. « Mais la réalité, c’est que le ballon n’est pas rentré. Et ça fait mal. Je suis incroyablement déçu et triste que nous soyons éliminés du tournoi. Pour être honnête, je ne l’ai pas encore tout à fait réalisé. »
- AFP
Courage malgré le manque de bénévoles
Si cet échec fera la une des journaux, certains articles font état d’un manque de leadership au sein de l’équipe allemande lors de la séance de tirs au but. Selon le journal *BILD*, alors que d’autres stars expérimentées hésitaient à tirer le sixième penalty, Tah – qui n’avait jamais tiré de penalty au cours de sa carrière professionnelle – s’est porté volontaire pour cette prise de risque.
Ce manque d’engagement a été vivement critiqué par l’ancien gardien star Oliver Kahn, pour qui « une grande équipe ne cherche pas de volontaires » dans ces situations. Malgré l’issue défavorable, Tah a affirmé qu’il ne reculerait pas : « Je le referais la prochaine fois ! Avec la conviction et la confiance absolues de marquer pour l’Allemagne. Ça n’a pas marché cette fois-ci, mais ça ne m’empêchera pas de réessayer la prochaine fois. En tant qu’équipe, nous continuons d’avancer et moi aussi, je continue d’avancer, quoi qu’il arrive ! »
La polémique autour de l’arbitrage vidéo accentue la frustration des Allemands.
La séance de tirs au but aurait pu être évitée si une décision controversée prise pendant les prolongations avait tourné à l'avantage de l'Allemagne. Tah pensait avoir offert la victoire à son équipe d’une tête tardive, mais les arbitres ont annulé la réalisation pour une faute présumée de Waldemar Anton sur le gardien. Furieux sur la touche puis en conférence de presse, Nagelsmann a qualifié la décision d’« scandale », estimant que le contact était minime et que son équipe avait été privée d’un but victorieux légitime, avant même la loterie des tirs au but.
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Les messages de soutien affluent pour la star du Bayern
Malgré les critiques visant la performance globale de l’équipe, Tah a reçu un soutien important de la part de la communauté sportive. La star de la NBA Dennis Schröder, ses anciens coéquipiers Granit Xhaka et l’ancien international allemand Cacau figuraient parmi ceux qui lui ont adressé des messages de soutien sur les réseaux sociaux.
Son club, le Bayern Munich, a également apporté son soutien à son défenseur central en commentant : « Dire que nous sommes fiers serait un euphémisme. » Alors que l’Allemagne entame une phase de profonde réflexion après son élimination dès les seizièmes de finale, la volonté de Tah d’assumer ses responsabilités confirme qu’il demeure un pilier des projets futurs de la DFB.