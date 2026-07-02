Tah est revenu sur l'épisode qui marquera sa carrière, reconnaissant avoir revécu « des milliers de fois » son penalty manqué face au Paraguay. Le défenseur de 30 ans, aligné comme sixième tireur, a été le malheureux coupable de cette séance de tirs au but : son tir est passé au-dessus de la barre, avant que la réussite du Paraguayen José Canale n’inflige à l’équipe de Julian Nagelsmann une défaite 4-3 aux tirs au but, à l’issue d’un match nul frustrant (1-1) après les prolongations.

Passé par les réseaux sociaux pour évacuer le choc émotionnel, la star du Bayern Munich a reconnu l’ampleur du poids psychologique de cette défaite. « Ce penalty manqué m’est déjà passé par la tête des milliers de fois et j’essaie, d’une manière ou d’une autre, de le diriger vers le but dans mes pensées », a-t-il écrit sur son compte Instagram. « Mais la réalité, c’est que le ballon n’est pas rentré. Et ça fait mal. Je suis incroyablement déçu et triste que nous soyons éliminés du tournoi. Pour être honnête, je ne l’ai pas encore tout à fait réalisé. »



