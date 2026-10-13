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Jonathan Tah met en garde le Bayern Munich contre tout relâchement avant son match de Ligue des champions face à Viking
Les poids lourds du continent exigent un engagement total
Tah a insisté sur le fait que le Bayern Munich ne pouvait pas se permettre de sous-estimer ses adversaires scandinaves, même après avoir lancé sa campagne européenne par une écrasante victoire 5-0 contre l’autre club norvégien Bodo/Glimt. L’attaque du Bayern a inscrit 62 buts lors de ses 22 dernières rencontres européennes, sans rester muette une seule fois. Malgré cela, l’imposant défenseur central a appelé à une concentration totale pour préserver la série d’invincibilité de son équipe face à Viking.
- NTB
Un défenseur déterminé souligne le danger des coups de pied arrêtés
Conscient que ses adversaires occupent la tête de leur championnat et ont fait preuve d’une grande combativité malgré une défaite 3-1 à Stuttgart lors de la première journée, le défenseur central a exigé un engagement total de ses coéquipiers.
Soulignant les dangers cachés que représentent les hôtes, Tah a prévenu : « Nous savons qu’ils seront en confiance. Ils sont champions et en tête du classement. Ils sont vraiment bons sur coups de pied arrêtés. Ils ne se cacheront pas, même face au Bayern. Nous avons aussi vu contre Stuttgart qu’ils ne se sont pas contentés de défendre. Ce n’est pas leur style de jeu, et nous ne nous attendons pas non plus à ce qu’ils le fassent. »
« Il est toujours important de ne jamais sous-estimer un adversaire. On parle beaucoup de favoris, mais nous ne raisonnons pas comme ça. Nous nous concentrons sur notre potentiel et sur notre jeu. C’est toujours ce que nous voulons faire. Peu importe l’adversaire. Nous voulons toujours donner 100 %. »
Le tacticien belge exige une approche impitoyable
Cette prudence a également été affichée par l’entraîneur Vincent Kompany, qui a écarté l’idée que le déplacement à Stavanger serait une simple formalité pour ses joueurs. Soulignant l’importance de conserver une mentalité de haut niveau dans la plus prestigieuse compétition européenne, l’ancien défenseur de Manchester City a insisté : « C’est la Ligue des champions. Chaque match est un défi. Si nous venons ici en disant que nous voulons être le Bayern, c’est une question de mentalité. C’est un match particulier pour Viking, mais je ne veux pas que quiconque ait le sentiment qu’il n’est pas important pour nous. Quoi qu’il se passe pendant le match, nous l’aborderons en sachant que tout peut arriver. »
- Eibner
Un test en Norvège avant un calendrier chargé
Le déplacement à la Lyse Arena représente un test crucial pour le Bayern Munich, qui cherche à conforter sa position dans la phase de ligue avant que le calendrier ne s’intensifie. Kompany pourrait en profiter pour faire souffler plusieurs cadres, alors que l’enchaînement des matches nationaux et européens pèse déjà sur l’effectif. Une victoire convaincante en Norvège permettrait au Bayern de continuer sur sa lancée dans toutes les compétitions.
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