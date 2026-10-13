Jonathan Tah met en garde le Bayern Munich contre tout relâchement avant son match de Ligue des champions face à Viking

Conscient que ses adversaires occupent la tête de leur championnat et ont fait preuve d’une grande combativité malgré une défaite 3-1 à Stuttgart lors de la première journée, le défenseur central a exigé un engagement total de ses coéquipiers.

Soulignant les dangers cachés que représentent les hôtes, Tah a prévenu : « Nous savons qu’ils seront en confiance. Ils sont champions et en tête du classement. Ils sont vraiment bons sur coups de pied arrêtés. Ils ne se cacheront pas, même face au Bayern. Nous avons aussi vu contre Stuttgart qu’ils ne se sont pas contentés de défendre. Ce n’est pas leur style de jeu, et nous ne nous attendons pas non plus à ce qu’ils le fassent. »

« Il est toujours important de ne jamais sous-estimer un adversaire. On parle beaucoup de favoris, mais nous ne raisonnons pas comme ça. Nous nous concentrons sur notre potentiel et sur notre jeu. C’est toujours ce que nous voulons faire. Peu importe l’adversaire. Nous voulons toujours donner 100 %. »