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Jonathan Tah met en garde le Bayern Munich contre la menace que représente Arsenal avant d’affronter Kai Havertz, « toujours sous-estimé »
Tah retrouve Havertz, « toujours sous-estimé »
Alors que le Bayern Munich se prépare à une nouvelle soirée européenne à fort enjeu à l’Allianz Arena, Tah se retrouve sous les projecteurs, notamment en raison de ses liens avec l’un de ses principaux adversaires. Le solide défenseur central doit affronter Arsenal mercredi et a rapidement désigné son compatriote Havertz comme une menace majeure, dont beaucoup d’observateurs ne mesurent toujours pas pleinement la valeur.
Après avoir partagé le vestiaire de Bayer Leverkusen pendant plusieurs années, Tah connaît bien l’intelligence tactique et les qualités techniques que l’ancien joueur de Chelsea apporte à l’attaque de Mikel Arteta, même si l’opinion publique laisse parfois entendre le contraire.
Évoquant le défi particulier que représente le fait d’affronter un ami proche sur la plus grande scène, Tah a parlé avec affection des liens qui les unissent depuis dix ans, sans perdre de vue l’enjeu sportif. « Kai est un bon ami depuis dix ans. C’est quelqu’un de formidable, un joueur incroyable qui reste sous-estimé, pour être honnête », a déclaré le défenseur lors d’un entretien avec BuliNews.
Il a ensuite précisé que le polyvalent attaquant ne recevait pas la reconnaissance qu’il méritait : « Je ne pense pas qu’il reçoive la reconnaissance qu’il mérite. Nous avons déjà parlé du match. J’ai vraiment hâte d’y être. »
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Respecter l’évolution et l’identité d’Arsenal
Le prochain choc ne sera pas seulement des retrouvailles entre amis : il ravivera aussi une rivalité européenne qui avait repris lors de la saison précédente. Tah a souligné que le club du nord de Londres s’était considérablement transformé, au point de devenir l’une des équipes les plus soudées et les plus difficiles à mettre en difficulté du football européen.
Au Bayern, le projet d’Arsenal suscite un respect manifeste. Tah reconnaît que le club londonien ne peut plus être écarté sur la seule foi de sa réputation. « Arsenal fait du très bon travail depuis quelques années, dans la manière dont le club construit cette équipe et cette identité », a-t-il expliqué. Revenant sur l’intensité de leurs dernières confrontations, il a ajouté : « Nous les avons affrontés l’an dernier et nous avons senti à quel point il était difficile de jouer contre eux. C’est plus intéressant quand une équipe compte un joueur que l’on connaît et que l’on veut soutenir. »
L’effet Kompany et le leadership défensif
Si l’attention se porte souvent sur l’adversaire, Tah a également tenu à évoquer sa progression personnelle depuis l’arrivée de Vincent Kompany à l’Allianz Arena. L’ancien capitaine de Manchester City a apporté un regard neuf sur le banc du Bayern, en s’intéressant particulièrement aux qualités de leader de ses joueurs expérimentés.
L’international allemand a salué la manière dont le jeune entraîneur s’appuie sur sa propre expérience de joueur dans ses méthodes d’entraînement, créant un environnement où les joueurs sont encouragés à prendre leurs responsabilités. « Il voit vraiment les choses dans leur ensemble. Il regarde au-delà du match, au-delà du terrain. Il cherche vraiment à développer la personnalité d’un joueur », a confié Tah. Il a précisé que le Belge voulait qu’il soit un leader comme il l’avait lui-même été, ajoutant : « Il est si jeune que, lorsqu’on voit comment il gère les choses en tant qu’entraîneur, on a parfois l’impression qu’il agit comme il l’aurait fait en tant que joueur. »
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Entretenir la culture de la gagne à Munich
Le directeur sportif Max Eberl a apporté un nouveau motif d’optimisme en confirmant que Kompany devrait pouvoir être présent au bord du terrain mercredi. Une bonne nouvelle pour un effectif qui adhère pleinement à la philosophie du nouveau staff. Résumant l’état d’esprit du vestiaire, Tah est resté convaincu des chances de qualification du Bayern. « Nous sommes convaincus qu’avec cette identité, si nous parvenons à l’exprimer, nous pouvons gagner tous les matchs », a expliqué l’international allemand avec assurance. Avec le retour de joueurs clés et un plan de jeu bien défini, le Bayern semble prêt à se mesurer une nouvelle fois à l’une des meilleures équipes d’Angleterre.
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