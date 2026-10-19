Alors que le Bayern Munich se prépare à une nouvelle soirée européenne à fort enjeu à l’Allianz Arena, Tah se retrouve sous les projecteurs, notamment en raison de ses liens avec l’un de ses principaux adversaires. Le solide défenseur central doit affronter Arsenal mercredi et a rapidement désigné son compatriote Havertz comme une menace majeure, dont beaucoup d’observateurs ne mesurent toujours pas pleinement la valeur.

Après avoir partagé le vestiaire de Bayer Leverkusen pendant plusieurs années, Tah connaît bien l’intelligence tactique et les qualités techniques que l’ancien joueur de Chelsea apporte à l’attaque de Mikel Arteta, même si l’opinion publique laisse parfois entendre le contraire.

Évoquant le défi particulier que représente le fait d’affronter un ami proche sur la plus grande scène, Tah a parlé avec affection des liens qui les unissent depuis dix ans, sans perdre de vue l’enjeu sportif. « Kai est un bon ami depuis dix ans. C’est quelqu’un de formidable, un joueur incroyable qui reste sous-estimé, pour être honnête », a déclaré le défenseur lors d’un entretien avec BuliNews.

Il a ensuite précisé que le polyvalent attaquant ne recevait pas la reconnaissance qu’il méritait : « Je ne pense pas qu’il reçoive la reconnaissance qu’il mérite. Nous avons déjà parlé du match. J’ai vraiment hâte d’y être. »