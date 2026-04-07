Jonathan Rowe rêve d'un retour en Premier League, mais l'attaquant de Bologne espère attirer l'attention de Thomas Tuchel pour décrocher une place dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde

Né à l'ombre du stade de Wembley, Rowe a tissé des liens avec l'équipe nationale bien avant de passer professionnel. Enfant, il pouvait apercevoir la célèbre arche depuis le jardin de ses parents, et il a même été mascotte lors d'un match amical opposant l'Angleterre au Brésil en 2013.

Aujourd’hui, avec Thomas Tuchel aux commandes et la Coupe du monde qui approche à grands pas, le joueur de 22 ans souhaite désespérément passer de l’équipe des moins de 21 ans à l’équipe senior à temps pour le tournoi en Amérique du Nord.

« Oui, il reste deux mois et je vais essayer d’attirer l’attention du sélectionneur autant que possible », a déclaré Rowe au sujet de ses ambitions pour la Coupe du monde. Son évolution a été marquée par une volonté d’allier « l’arrogance sur le terrain » à l’humilité en dehors.

Il a ajouté : « La crainte de gâcher mes qualités m’a poussé à toujours donner le meilleur de moi-même chaque jour, afin de ne pas avoir de regrets lorsque je repenserai à ma carrière ou à ma vie. Je pense que cela se voit quand je joue. »

Rowe a joué un rôle clé au sein de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, mais il n'a plus été sélectionné depuis qu'il a aidé les Young Lions à remporter le titre de champions d'Europe à l'été 2025.