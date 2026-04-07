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Jonathan Rowe rêve d'un retour en Premier League, mais l'attaquant de Bologne espère attirer l'attention de Thomas Tuchel pour décrocher une place dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde
S'installer en Italie
Après avoir eu du mal au départ à s'adapter aux exigences tactiques du football italien suite à son transfert de Marseille l'été dernier, Rowe connaît aujourd'hui une période faste devant le but. L'ailier est devenu un élément essentiel de l'équipe de Vincenzo Italiano, avec six buts inscrits à son actif jusqu'à présent, dont cinq lors d'un début d'année 2026 fulgurant.
S'adressant au Corriere di Bologna, l'attaquant est revenu sur son parcours, du championnat anglais au Stadio Renato Dall'Ara.
« C'est le meilleur moment depuis mon arrivée à Bologne. Le meilleur de ma carrière reste ma dernière année à Norwich en Championship. Je jouais très souvent, j'ai marqué beaucoup de buts, même des buts importants », a admis Rowe.
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À la poursuite du rêve des Three Lions
Né à l'ombre du stade de Wembley, Rowe a tissé des liens avec l'équipe nationale bien avant de passer professionnel. Enfant, il pouvait apercevoir la célèbre arche depuis le jardin de ses parents, et il a même été mascotte lors d'un match amical opposant l'Angleterre au Brésil en 2013.
Aujourd’hui, avec Thomas Tuchel aux commandes et la Coupe du monde qui approche à grands pas, le joueur de 22 ans souhaite désespérément passer de l’équipe des moins de 21 ans à l’équipe senior à temps pour le tournoi en Amérique du Nord.
« Oui, il reste deux mois et je vais essayer d’attirer l’attention du sélectionneur autant que possible », a déclaré Rowe au sujet de ses ambitions pour la Coupe du monde. Son évolution a été marquée par une volonté d’allier « l’arrogance sur le terrain » à l’humilité en dehors.
Il a ajouté : « La crainte de gâcher mes qualités m’a poussé à toujours donner le meilleur de moi-même chaque jour, afin de ne pas avoir de regrets lorsque je repenserai à ma carrière ou à ma vie. Je pense que cela se voit quand je joue. »
Rowe a joué un rôle clé au sein de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, mais il n'a plus été sélectionné depuis qu'il a aidé les Young Lions à remporter le titre de champions d'Europe à l'été 2025.
Un retour futur en Premier League
Après avoir fait ses débuts en Premier League avec Norwich en 2021, Rowe a disputé 13 matches dans l'élite et considère cette division comme le summum de ce sport. Il a confirmé qu'il espérait s'y mesurer à nouveau à l'avenir.
« C'est le meilleur championnat du monde. Faire mes débuts en 2021 a été un honneur et cela m'a donné envie d'y disputer de nombreux matchs. On aspire toujours au plus haut niveau. Je ne sais pas quand, mais un jour, je veux y retourner pour jouer », a révélé Rowe.
Bien que son départ de Marseille ait été compliqué par les changements tactiques de l’entraîneur de l’époque, Roberto De Zerbi, il reste reconnaissant pour le parcours qui l’a mené en Italie : « Au final, c’est cet épisode qui m’a amené ici. »
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Une victoire écrasante face aux Villans en Europe
Pour Rowe, l'objectif immédiat est le quart de finale de l'Europa League, un match à enjeux élevés contre Aston Villa. Pour le Londonien, cette rencontre est l'occasion rêvée de montrer au public anglais ce qu'il est en train de manquer. Il estime que Bologne a les qualités nécessaires pour venir à bout de cette équipe de haut vol de Premier League, à condition de rivaliser avec l'intensité du public local et de faire preuve d'efficacité devant le but.
« Je veux gagner et passer ce tour. J’ai souvent joué contre les Villans, un club de haut niveau. Ils ont un bon entraîneur et d’excellents joueurs, comme Harvey Elliott qui a joué avec moi en équipe des moins de 21 ans. Ça ne sera pas facile, mais ça ne sera pas facile pour eux non plus », a expliqué Rowe.