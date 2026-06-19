VANCOUVER — L’équipe nationale masculine du Canada a enfin lancé son compteur buts en Coupe du monde et a affiché une assurance inédite. Toutefois, l’euphorie était mesurée après la victoire 6-0 conquise cet après-midi au BC Place de Vancouver.

Après une première période au cours de laquelle Jonathan David a fait taire les sceptiques en inscrivant un doublé et où Cyle Larin a marqué son deuxième but en autant de matchs, la seconde mi-temps a été marquée par la grave blessure du milieu de terrain clé Ismael Koné, victime d’un tacle par derrière.

Assim Madibo a été expulsé pour cette faute, réduisant le Qatar à neuf joueurs à la 51e minute, alors que l’équipe comptait déjà dix joueurs depuis l’expulsion de Homam Elamin pour avoir empêché une occasion de but manifeste en première mi-temps. Koné, visiblement sonné plus que blessé, a quitté la pelouse sur une civière, assis et saluant les supporters, après avoir apparemment subi une grave blessure à la jambe, comme l’a montré le gros plan de la retransmission.

Le Canada n’a pas tardé à réagir. Nathan Saliba, entré en jeu à la place de Koné, a transformé un coup franc en quatrième but (64^e) et a brandi le maillot de son coéquipier en signe de célébration, redonnant un coup de fouet au public et chassant temporairement l’ambiance morose qui s’était installée au BC Place. Jacob Shaffelburg a ensuite inscrit le cinquième but avant que David ne clôture le festival en signant le sixième et en achevant son triplé.

Ce succès historique est le premier du Canada en Coupe du monde masculine. David est devenu le premier joueur d’une nation hôte à signer un triplé depuis 1966, et la première période fulgurante des Canadiens, qui ont cadré pas moins de huit tirs – une performance sans précédent depuis 1994 – a mis le Qatar sous l’eau dès les 45 premières minutes.

À l’aube de la dernière journée, le Canada détient l’avantage au classement en cas d’égalité avec la Suisse : un match nul lui suffirait pour s’assurer la première place et disputer un match à domicile en seizièmes de finale, avec la possibilité d’en disputer un autre en huitièmes.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de la rencontre de Vancouver.