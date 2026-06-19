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Jonathan David a fait taire les sceptiques en inscrivant un triplé historique, mais la blessure d’Ismael Koné a assombri la première victoire du Canada en Coupe du monde. Voici les gagnants et les perdants de ce succès retentissant face au Qatar

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Canada vs Qatar
Canada
Qatar
Coupe du monde
J. Marsch
J. David
Ismaël Koné

Le Canada a créé l’histoire en décrochant sa première victoire en Coupe du monde masculine : Jonathan David a inscrit un hat-trick et le pressing intense concocté par Jesse Marsch a étouffé le Qatar. Toutefois, la grave blessure d’Ismael Koné a assombri cette soirée dominée par les Canadiens à Vancouver.

VANCOUVER — L’équipe nationale masculine du Canada a enfin lancé son compteur buts en Coupe du monde et a affiché une assurance inédite. Toutefois, l’euphorie était mesurée après la victoire 6-0 conquise cet après-midi au BC Place de Vancouver.

Après une première période au cours de laquelle Jonathan David a fait taire les sceptiques en inscrivant un doublé et où Cyle Larin a marqué son deuxième but en autant de matchs, la seconde mi-temps a été marquée par la grave blessure du milieu de terrain clé Ismael Koné, victime d’un tacle par derrière.

Assim Madibo a été expulsé pour cette faute, réduisant le Qatar à neuf joueurs à la 51e minute, alors que l’équipe comptait déjà dix joueurs depuis l’expulsion de Homam Elamin pour avoir empêché une occasion de but manifeste en première mi-temps. Koné, visiblement sonné plus que blessé, a quitté la pelouse sur une civière, assis et saluant les supporters, après avoir apparemment subi une grave blessure à la jambe, comme l’a montré le gros plan de la retransmission.

Le Canada n’a pas tardé à réagir. Nathan Saliba, entré en jeu à la place de Koné, a transformé un coup franc en quatrième but (64^e) et a brandi le maillot de son coéquipier en signe de célébration, redonnant un coup de fouet au public et chassant temporairement l’ambiance morose qui s’était installée au BC Place. Jacob Shaffelburg a ensuite inscrit le cinquième but avant que David ne clôture le festival en signant le sixième et en achevant son triplé.

Ce succès historique est le premier du Canada en Coupe du monde masculine. David est devenu le premier joueur d’une nation hôte à signer un triplé depuis 1966, et la première période fulgurante des Canadiens, qui ont cadré pas moins de huit tirs – une performance sans précédent depuis 1994 – a mis le Qatar sous l’eau dès les 45 premières minutes.

À l’aube de la dernière journée, le Canada détient l’avantage au classement en cas d’égalité avec la Suisse : un match nul lui suffirait pour s’assurer la première place et disputer un match à domicile en seizièmes de finale, avec la possibilité d’en disputer un autre en huitièmes.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de la rencontre de Vancouver.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Jonathan David

    Jonathan David est un joueur imprévisible. Tout au long de la semaine, il a dû faire face à de nombreuses critiques après une prestation décevante lors du match nul d’ouverture contre la Bosnie-Herzégovine, où il avait été remplacé avant l’heure de jeu.

    L’avant-centre de la Juventus, qui préfère généralement laisser ses buts parler pour lui et se tient à l’écart des micros, a répondu de la meilleure manière face au Qatar. Dès l’entame, il a pressé haut les défenseurs qatariens et gagné les seconds ballons. Il n’a pas mis longtemps à faire taire les critiques.

    À la 16e minute, sa reprise de volée du droit a créé le rebond dont a profité Larin pour inscrire son deuxième but du tournoi. Quelques instants plus tard, il concluait un mouvement collectif de grande classe avec Tajon Buchanan et Alistair Johnston d’une frappe placée au fond des filets, ouvrant ainsi son compteur but en Coupe du monde. Plus tard, c’est Larin qui frappait en premier, avant que David ne surgisse sur le rebond.

    Dans les derniers instants, il a de nouveau transpercé la défense pour enfoncer le clou, inscrivant le sixième but du Canada et devenant le premier Canadien à réaliser un triplé en Coupe du monde. Les célébrations sont toutefois restées mesurées en raison de la blessure de Koné.

    Après les doutes sur sa capacité à briller dans les grands rendez-vous, l’avant-centre a répondu présent. Meilleur buteur de l’histoire du pays avec 42 réalisations, il a retrouvé la confiance que des millions de supporteurs espéraient revoir.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pire élément : le milieu de terrain canadien

    L’équipe nationale masculine canadienne a bien décroché les trois points, mais elle a perdu son milieu de terrain le plus influent : les actions décisives de Koné, tant dans la relance que dans la distribution, ont été déterminantes dans la réussite des transitions canadiennes.

    Bien qu’aucune information officielle n’ait été communiquée, il semble que le Canada devra se passer de Koné pour le reste du tournoi, voire pour une longue période à venir. Sans lui, le Canada ne dispose d’aucun autre joueur capable de glisser des passes entre les défenseurs, de transpercer les lignes défensives et d’apporter ce même niveau d’assurance balle au pied.

    Les blessures ayant déjà ébranlé la préparation mondiale du Canada, la philosophie « next man up » n’est pas nouvelle. Si Alphonso Davies effectue son retour et que Saliba a marqué sur coup franc après avoir remplacé Koné, aucun des deux ne possède les mêmes qualités que le métronome ivoirien.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le vainqueur est Alistair Johnston.

    Alistair Johnston a évolué sous la menace d’un carton jaune qui aurait pu l’écarter du dernier match du Groupe B contre la Suisse. Loin de se montrer prudent, le latéral du Celtic a multiplié les initiatives, s’imposant comme un maillon clé des surnombres sur les ailes aux côtés de Buchanan, Koné et David.

    Il a délivré la passe décisive sur le deuxième but du Canada et bouclé la rencontre avec quatre centres précis et six occasions franches créées, tout en évitant le carton jaune qui lui aurait interdit de participer à la dernière sortie de la phase de groupes, les avertissements devant être remis à zéro avant les huitièmes de finale.

    Lorsque Koné s’est blessé, Johnston, l’un des joueurs les plus expressifs du vestiaire, est allé réconforter plusieurs coéquipiers tout en jetant un regard inquiet vers son partenaire à terre. Indispensable au succès de l’équipe, il a aussi fait preuve de leadership dans un moment difficile.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perdant : la crédibilité du Qatar en matière de Coupe du monde

    Le Qatar a peiné à atteindre un niveau qu’aucune autre équipe n’avait encore atteint dans cette Coupe du monde. Après avoir terminé dernière lors de la Coupe du monde organisée chez elle il y a quatre ans, l’équipe semblait mal préparée pour affronter les co-organisateurs de cette édition.

    Valois combative et solide défensivement face à la Suisse, notamment grâce à un but tardif synonyme d’égalisation (1-1), elle n’a pas su, jeudi, convertir son opportunité.

    Malgré son expérience des grands rendez-vous, le sélectionneur Julen Lopetegui n’a pas réussi à garder son effectif serein.

    Très probablement éliminé du groupe B, le Qatar disputera son dernier match sans deux de ses titulaires. Si la performance de jeudi est représentative de son niveau actuel, la sélection qatarie pourrait devoir attendre longtemps avant de revenir sur la scène de la Coupe du monde.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : MaplePress (Canada)

    La pression agressive du Canada, axée sur la surcharge défensive des joueurs sur les ailes, a porté ses fruits jeudi. Quelques minutes seulement après le coup d’envoi, Buchanan et l’ailier Ali Ahmed avaient déjà récupéré des ballons et provoqué des pertes de balle, tandis que le Qatar se voyait contraint de recourir à des ballons en profondeur et ne parvenait à conserver la possession que pendant de brefs instants.

    Pendant toute la rencontre, les Canadiens ont provoqué des duels (33 remportés) et ont constamment contraint leurs adversaires à courir après le score. Grâce à cette agressivité, ils ont même récupéré des ballons qui semblaient sortir des limites du terrain, transformant ces actions en opportunités offensives.

    Les Canadiens n’ont jamais relâché leur effort, concrétisant sous les projecteurs la vision tactique de Jesse Marsch.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perdants : Les détracteurs

    À l’approche du premier match contre la Bosnie, l’efficacité de Larin devant le but suscitait de nombreuses interrogations, au point que Marsch l’avait même sorti du onze de départ pour aligner Tani Oluwaseyi. Depuis, l’attaquant a répondu avec deux buts, un dans chaque rencontre.

    Après avoir fait taire les sceptiques à Toronto, Larin a permis de recentrer le débat sur les difficultés de David devant le but. Ce dernier a toutefois répondu de la meilleure manière qui soit : un hat-trick.

    Grâce à ce succès retentissant, le Canada a prouvé qu’il pouvait non seulement rivaliser sur la scène de la Coupe du monde, mais aussi s’y imposer. Et ce, même sans Davies, offrant ainsi au capitaine et à la star une semaine supplémentaire pour récupérer avant d’affronter la Suisse et la première place du groupe.

    Il s’agit désormais de faire bloc autour de l’absence de Koné, dans l’espoir que le groupe le porte avec lui alors que le tournoi aborde ses moments les plus décisifs.