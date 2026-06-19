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Jonathan David a fait taire les sceptiques en inscrivant un triplé historique, mais la blessure d’Ismael Koné a assombri la première victoire du Canada en Coupe du monde. Voici les gagnants et les perdants de ce succès éclatant face au Qatar

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Canada vs Qatar
Canada
Qatar
Coupe du monde
J. Marsch
J. David
Ismaël Koné

Le Canada a créé l’histoire en décrochant sa première victoire en Coupe du monde masculine : Jonathan David a inscrit un hat-trick et le pressing intense concocté par Jesse Marsch a submergé le Qatar, mais la grave blessure d’Ismael Koné a assombri cette soirée dominée par les Canadiens à Vancouver.

VANCOUVER – L’équipe nationale masculine du Canada a enfin lancé son compteur buts en Coupe du monde et a évolué avec une assurance remarquable. Toutefois, l’euphorie n’était pas de mise au coup de sifflet final, malgré la victoire 6-0 décrochée cet après-midi au BC Place de Vancouver.

Après une première période au cours de laquelle Jonathan David a fait taire les sceptiques en inscrivant un doublé et où Cyle Larin a marqué son deuxième but en autant de matchs, la seconde mi-temps a été marquée par la grave blessure du milieu de terrain clé Ismael Koné, victime d’un tacle par derrière.

Assim Madibo a été expulsé pour cette faute, réduisant le Qatar à neuf joueurs à la 51^e minute, alors que l’équipe comptait déjà dix joueurs depuis l’expulsion de Homam Elamin pour avoir empêché une occasion de but manifeste en première période. Koné, visiblement sonné plus que blessé, a quitté la pelouse sur une civière, assis et saluant les supporters, après avoir apparemment subi une grave blessure à la jambe, comme l’a montré le gros plan diffusé à la télévision.

Le Canada a rapidement réagi. Nathan Saliba, entré en jeu à la place de Koné, a transformé un coup franc en quatrième but (64^e) et a brandi le maillot de son coéquipier en signe de célébration, réchauffant un public momentanément inquiet. Jacob Shaffelburg a ensuite inscrit le cinquième avant que David n’achève le festival par un sixième, signant ainsi un hat-trick.

Cette victoire historique représente le premier succès du Canada en Coupe du monde masculine. David est devenu le premier joueur d’une nation hôte à signer un triplé depuis 1966, et la furia canadienne a offert huit tirs cadrés dès la première période, une performance qui n’avait plus été vue dans l’épreuve depuis 1994.

 « Aucun Canadien n’oubliera cette journée », a déclaré Marsch. « Il y aura 41 millions de personnes qui diront qu’elles étaient là, et c’est un moment incroyablement marquant qui permet à tout le monde de comprendre qu’il y a du talent dans ce pays, qu’il y a une mentalité, de l’envie, qu’il y a beaucoup de choses qui rendent ce pays spécial. »

« Dans ce milieu, j’ai appris que les grands moments ne se présentent pas si souvent ; il faut les savourer et les célébrer, et je tenais à ce que le stade le fasse aussi. »

À la veille de la dernière journée, le Canada possède l’avantage au classement en cas d’égalité avec la Suisse : un match nul lui suffirait pour décrocher la première place et jouer un seizième de finale à domicile, avec la possibilité d’y ajouter un huitième.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants à Vancouver...

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le vainqueur est Jonathan David.

    Jonathan David est un joueur imprévisible. Tout au long de la semaine, il a dû faire face à de nombreuses critiques après une prestation décevante lors du match nul d’ouverture contre la Bosnie-Herzégovine, où il avait été remplacé avant l’heure de jeu.

    L’attaquant de la Juventus, qui préfère généralement laisser ses buts parler pour lui, a répondu de la meilleure manière qui soit face au Qatar. Dès l’entame de jeu, il a pressé sans relâche les défenseurs qatariens et gagné les seconds ballons.

    À la 16e minute, sa reprise de volée du droit a créé le rebond dont a profité Larin pour inscrire son deuxième but du tournoi. Quelques instants plus tard, il concluait un mouvement collectif bien travaillé avec Tajon Buchanan et Alistair Johnston d’une frappe placée au fond des filets pour son premier but en Coupe du monde. Plus tard, c’est Larin qui frappait en premier, avant que David ne surgisse sur le rebond.

    Dans les ultimes secondes, il a transpercé une nouvelle fois la défense pour enfoncer le clou, inscrivant le sixième but du Canada et devenant le premier Canadien à réaliser un triplé en Coupe du monde. Les célébrations sont toutefois restées mesurées en raison de la blessure de Koné.

    « C’était incroyable. À chaque but, la foule devenait de plus en plus bruyante », a déclaré David au sujet des supporters. « Ça nous a motivés à marquer le but suivant, puis le suivant. »

    Après les doutes sur sa capacité à briller dans les grands rendez-vous, l’attaquant a enfin répondu présent. Meilleur buteur de l’histoire du pays avec 42 réalisations, il a retrouvé la confiance que tout un pays espérait revoir.

    « Voilà ce qu’est un joueur, un attaquant, un buteur. Je n’ai jamais douté de Jonny, et j’ai toujours dit qu’pour réussir en tant qu’équipe, il fallait qu’il mène notre jeu offensif », a déclaré Marsch après la rencontre. « Il a d’abord préparé le premier but avec sa frappe, puis il a évidemment réalisé un triplé, mais je l’ai trouvé fantastique dans l’ensemble. »

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perdant : le milieu de terrain canadien

    L’équipe nationale masculine canadienne a bien décroché les trois points, mais elle a perdu son milieu de terrain le plus influent : les actions décisives de Koné, tant dans la construction que dans la transition, étaient au cœur du jeu canadien.

    Bien qu’aucune information officielle n’ait encore été communiquée, il semble que le Canada devra se passer de Koné pour le reste du tournoi, voire plus longtemps. Sans lui, la sélection canadienne ne compte aucun autre joueur capable de glisser des passes entre les défenseurs, de percer les lignes défensives et d’offrir un tel niveau d’assurance balle au pied.

    « On a pu entendre l’os se briser », a déclaré Marsch après la rencontre, ajoutant que Koné avait été transporté à l’hôpital pour y subir une intervention chirurgicale. « On a vraiment de la peine pour lui. Tout le monde est sous le choc pour lui. »

    Les blessures ont déjà émaillé la préparation des Canadiens pour la Coupe du monde, et la philosophie « next man up » n’est donc pas nouvelle. Si Alphonso Davies fait son retour et si Saliba a marqué sur coup franc après avoir remplacé Koné, aucun des deux ne possède les mêmes qualités que le meneur ivoirien.

    « Il est essentiel à notre jeu, mais cette épreuve nous donne une raison de plus de nous battre », a réagi le latéral Alistair Johnston. « Ce groupe est une vraie fraternité. C’est dur de voir un frère tomber, mais, croyez-moi, si nous avions besoin d’une motivation supplémentaire pour ce tournoi, nous l’avons désormais. »

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le vainqueur est Alistair Johnston.

    Alistair Johnston a évolué sous la menace d’un carton jaune qui aurait pu l’écarter de la dernière rencontre du Groupe B face à la Suisse. Malgré ce risque, le latéral du Celtic a multiplié les initiatives, s’imposant comme un maillon clé des surnombres sur les ailes aux côtés de Buchanan, Koné et David.

    Il a délivré la passe décisive sur le deuxième but du Canada et bouclé la rencontre avec quatre centres précis et six occasions franches créées, tout en évitant le carton jaune qui lui aurait interdit de jouer le dernier match de la phase de groupes, les avertissements devant être remis à zéro avant les huitièmes de finale.

    « On savait qu’il fallait construire le jeu face à Akram Afif. C’est un joueur exceptionnel, on a vu ce qu’il sait faire balle au pied. Mais défensivement, l’idée était de l’attaquer, de le contraindre à reculer, car on ne pensait pas qu’il le ferait de lui-même », explique Johnston au sujet de la stratégie appliquée sur le côté droit. « Nous cherchons à maintenir cet équilibre : je reste dans le trio défensif lors de la phase de construction, mais, comme à mon club, j’ai la liberté de monter pour soutenir Tajon. »

    Lorsque Koné s’est blessé, Johnston, l’un des joueurs les plus expressifs du vestiaire, est allé réconforter plusieurs coéquipiers tout en jetant un regard inquiet vers son partenaire à terre. Indispensable au succès de l’équipe, il a aussi fait preuve de leadership dans un moment difficile.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perdant : la crédibilité du Qatar en matière de Coupe du monde

    Le Qatar a peiné à atteindre un niveau qu’aucune autre équipe n’avait encore atteint dans cette Coupe du monde. Après avoir terminé dernière lors de la Coupe du monde organisée chez elle il y a quatre ans, l’équipe semblait mal préparée pour affronter les co-organisateurs de cette édition.

    Valois de ténacité et d’une défense bien organisée face à la Suisse, ponctuée par une égalisation tardive (1-1), elle n’a cette fois pas su concrétiser sa chance.

    Malgré son expérience des grands rendez-vous, le sélectionneur Julen Lopetegui n’a pas réussi à garder son effectif serein.

    Très probablement éliminé du groupe B, le Qatar disputera son dernier match sans deux de ses titulaires, et si la performance de jeudi est représentative de son niveau actuel, il faudra sans doute attendre avant de le revoir sur la scène de la Coupe du monde.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : MaplePress (Canada)

    La pression agressive du Canada, axée sur la surcharge défensive des joueurs sur les ailes, a porté ses fruits jeudi. Quelques minutes seulement après le coup d’envoi, Buchanan et l’ailier Ali Ahmed avaient déjà récupéré des ballons et provoqué des pertes de balle, tandis que le Qatar se voyait contraint de recourir à des ballons en profondeur et ne parvenait à conserver la possession que pendant de brefs instants.

    Pendant toute la rencontre, les Canadiens ont provoqué des duels (33 remportés) et ont constamment contraint leurs adversaires à courir après le score. Grâce à cette agressivité, ils ont même récupéré des ballons qui semblaient filer en touche, transformant ces situations en opportunités offensives.

    Les Canadiens n’ont jamais levé le pied, concrétisant sous les projecteurs la vision tactique de Jesse Marsch.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perdants : Les détracteurs

    À l’approche du premier match contre la Bosnie, l’efficacité de Larin devant le but suscitait de nombreuses interrogations, au point que Marsch l’avait même sorti du onze de départ pour aligner Tani Oluwaseyi. Depuis, l’attaquant a répondu avec deux buts, un par match.

    Après avoir fait taire les sceptiques à Toronto, l’attention s’est portée sur les difficultés de David devant le but. Ces doutes sont à leur tour balayés grâce à son triplé.

    Grâce à ce succès retentissant, le Canada a prouvé qu’il pouvait non seulement rivaliser sur la scène de la Coupe du monde, mais aussi s’y imposer. Et ce, même sans Davies, offrant ainsi au capitaine et à la star une semaine supplémentaire pour récupérer avant d’affronter la Suisse dans un match décisif pour la première place du groupe.

    Il s’agit désormais de resserrer les rangs pour pallier l’absence de Koné, dans l’espoir que le groupe puisse le porter avec lui alors que le tournoi aborde ses moments les plus décisifs.