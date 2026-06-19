VANCOUVER – L’équipe nationale masculine du Canada a enfin lancé son compteur buts en Coupe du monde et a évolué avec une assurance remarquable. Toutefois, l’euphorie n’était pas de mise au coup de sifflet final, malgré la victoire 6-0 décrochée cet après-midi au BC Place de Vancouver.

Après une première période au cours de laquelle Jonathan David a fait taire les sceptiques en inscrivant un doublé et où Cyle Larin a marqué son deuxième but en autant de matchs, la seconde mi-temps a été marquée par la grave blessure du milieu de terrain clé Ismael Koné, victime d’un tacle par derrière.

Assim Madibo a été expulsé pour cette faute, réduisant le Qatar à neuf joueurs à la 51^e minute, alors que l’équipe comptait déjà dix joueurs depuis l’expulsion de Homam Elamin pour avoir empêché une occasion de but manifeste en première période. Koné, visiblement sonné plus que blessé, a quitté la pelouse sur une civière, assis et saluant les supporters, après avoir apparemment subi une grave blessure à la jambe, comme l’a montré le gros plan diffusé à la télévision.

Le Canada a rapidement réagi. Nathan Saliba, entré en jeu à la place de Koné, a transformé un coup franc en quatrième but (64^e) et a brandi le maillot de son coéquipier en signe de célébration, réchauffant un public momentanément inquiet. Jacob Shaffelburg a ensuite inscrit le cinquième avant que David n’achève le festival par un sixième, signant ainsi un hat-trick.

Cette victoire historique représente le premier succès du Canada en Coupe du monde masculine. David est devenu le premier joueur d’une nation hôte à signer un triplé depuis 1966, et la furia canadienne a offert huit tirs cadrés dès la première période, une performance qui n’avait plus été vue dans l’épreuve depuis 1994.

« Aucun Canadien n’oubliera cette journée », a déclaré Marsch. « Il y aura 41 millions de personnes qui diront qu’elles étaient là, et c’est un moment incroyablement marquant qui permet à tout le monde de comprendre qu’il y a du talent dans ce pays, qu’il y a une mentalité, de l’envie, qu’il y a beaucoup de choses qui rendent ce pays spécial. »

« Dans ce milieu, j’ai appris que les grands moments ne se présentent pas si souvent ; il faut les savourer et les célébrer, et je tenais à ce que le stade le fasse aussi. »

À la veille de la dernière journée, le Canada possède l’avantage au classement en cas d’égalité avec la Suisse : un match nul lui suffirait pour décrocher la première place et jouer un seizième de finale à domicile, avec la possibilité d’y ajouter un huitième.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants à Vancouver...