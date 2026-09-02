Flemming a exprimé sa joie d’assurer un retour immédiat dans l’élite après la relégation de Burnley la saison dernière. S’exprimant sur le site officiel du club, il a déclaré : « Je suis vraiment fier de signer à Ipswich Town. J’ai joué en Premier League la saison dernière et j’ai vraiment apprécié ma première saison au plus haut niveau, en me mesurant aux meilleurs joueurs et aux meilleures équipes du monde, donc je suis ravi d’y être maintenant de retour avec un grand club comme Ipswich. Je donnerai tout chaque fois que j’entrerai sur le terrain et j’ai hâte de rencontrer les supporters. Le premier match a lieu vendredi contre Liverpool, ce qui arrive très vite, et je suis impatient de commencer. »