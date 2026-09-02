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Joli coup le jour de la date limite pour Ipswich ! Ipswich s’offre l’attaquant de Burnley Zian Flemming dans un transfert de 20 millions de livres sterling
Les Tractor Boys recrutent Flemming
Ipswich a bouclé, le jour de la date limite du mercato, la signature de l'attaquant néerlandais Flemming en provenance de Burnley. Selon BBC Sport, les Tractor Boys ont convenu d'un montant de 20 millions de livres sterling, le joueur de 28 ans signant un contrat de quatre ans. Il arrive en tant que 12e recrue estivale du club et portera le numéro neuf à Portman Road.
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L’attaquante néerlandaise vise à faire la différence
Flemming a exprimé sa joie d’assurer un retour immédiat dans l’élite après la relégation de Burnley la saison dernière. S’exprimant sur le site officiel du club, il a déclaré : « Je suis vraiment fier de signer à Ipswich Town. J’ai joué en Premier League la saison dernière et j’ai vraiment apprécié ma première saison au plus haut niveau, en me mesurant aux meilleurs joueurs et aux meilleures équipes du monde, donc je suis ravi d’y être maintenant de retour avec un grand club comme Ipswich. Je donnerai tout chaque fois que j’entrerai sur le terrain et j’ai hâte de rencontrer les supporters. Le premier match a lieu vendredi contre Liverpool, ce qui arrive très vite, et je suis impatient de commencer. »
O'Neil salue la recrue phare
L’entraîneur d’Ipswich, Gary O'Neil, a accueilli l’attaquant après que celui-ci a inscrit 11 buts en Premier League la saison dernière et marqué trois fois en quatre sorties pour commencer l’exercice en cours. Il a ajouté : « Zian est un joueur qui a réalisé une première saison impressionnante en Premier League et nous sommes très heureux de l’avoir fait venir au club. Il a de grandes qualités et de l’expérience, et il a bien commencé la nouvelle saison, c’est donc un excellent renfort pour le groupe alors que nous continuons à renforcer l’effectif. »
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Portman Road attend Liverpool
L’attaquant néerlandais pourrait être lancé directement dans le grand bain dès ce week-end, alors qu’Ipswich ouvre cette journée de Premier League. Ipswich reçoit Liverpool, l’un des poids lourds du Merseyside, à Portman Road vendredi soir pour son troisième match de championnat de la saison. Ce choc à domicile constituera un test immédiat des qualités de finisseur de la nouvelle recrue, alors qu’O’Neil cherche à renforcer le rendement offensif de son équipe.
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