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« Joie, énergie et talent » : Carlo Ancelotti promet un football « festif » avec le Brésil, tandis que le sélectionneur met en avant le point faible de son équipe à l'approche de la Coupe du monde
Adopter l'ADN brésilien
Lors d'une longue interview accordée à SBT, Ancelotti a expliqué en quoi son immersion culturelle avait façonné son approche tactique. Ayant assisté aux festivités locales plus tôt en 2026, l'entraîneur souhaite que son équipe reflète exactement cet esprit sur le terrain.
Faisant le lien entre la culture du pays et sa vision sportive, il a déclaré : « L’ADN de l’équipe nationale est très important. L’ADN du Brésil, c’est le talent, l’énergie et la joie. Je veux comparer le football brésilien au carnaval. Le carnaval était une nouveauté pour moi, j’ai compris qu’il recèle beaucoup d’énergie, de joie, d’art et de talent. Et beaucoup d’organisation. Organiser tous les chars, avec un timing parfait, tout cela, nous devons l’intégrer à l’équipe nationale. La joie, l’énergie, le talent et l’organisation. »
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Mise au point de la structure offensive
Pour mettre en œuvre ce style de jeu dynamique, le sélectionneur privilégie un dispositif tactique très offensif. Il a confirmé vouloir aligner quatre attaquants afin de tirer pleinement parti de leurs qualités. À l'approche du tournoi, la composition définitive de l'équipe est presque bouclée, même s'il reste quelques places à pourvoir. « Il y a quatre ou cinq places à pourvoir et, à cet égard, nous avons beaucoup de doutes », a-t-il admis. « C'est pourquoi j'ai convoqué des joueurs que je ne connais pas très bien. Je veux un défenseur, deux milieux de terrain et deux attaquants supplémentaires. La concurrence est très rude. La chance de l'équipe nationale, c'est que les joueurs ont beaucoup de talent. » Il a également fermement exclu la naturalisation de joueurs étrangers, insistant sur le fait qu'il est parfaitement satisfait de ses options actuelles.
Résoudre le dilemme défensif
Alors que l'attaque est en pleine forme, trouver une solution pour les postes de défenseurs latéraux reste le principal défi. Il a fait remarquer que l'effectif actuel était plus restreint que d'habitude, tout en saluant les performances du jeune Wesley, qui brille à la Roma. L'entraîneur principal reste confiant dans une solution issue du centre de formation, en faisant appel à des défenseurs centraux polyvalents.
Abordant cette question cruciale, il a expliqué : « Je n'ai aucun problème à placer un défenseur central au poste d'arrière latéral. Le plus important pour l'équipe, c'est l'équilibre. Si vous avez un ailier qui monte beaucoup, vous n'avez pas besoin d'un arrière latéral qui monte autant. Eder Militao a très bien joué contre le Sénégal à ce poste, Marquinhos l'a également fait. Pour cette sélection, je veux tester Roger Ibanez. Nous pouvons trouver des profils capables d’aider l’équipe à trouver un bon équilibre sur le terrain. »
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Des tests décisifs aux États-Unis
Ces ajustements tactiques seront mis à l'épreuve lors de la trêve internationale actuelle aux États-Unis. Les géants sud-américains affronteront la France le 26 mars, puis la Croatie le 31 mars. Un dernier match de préparation contre le Panama est également prévu le 31 mai. Ces rencontres constitueront l'occasion idéale d'évaluer les joueurs de complément et de consolider le onze de départ avant le début de la compétition.