« Joie, énergie et talent » : Carlo Ancelotti promet un football « festif » avec le Brésil, tandis que le sélectionneur met en avant le point faible de son équipe à l'approche de la Coupe du monde

Lors d'une longue interview accordée à SBT, Ancelotti a expliqué en quoi son immersion culturelle avait façonné son approche tactique. Ayant assisté aux festivités locales plus tôt en 2026, l'entraîneur souhaite que son équipe reflète exactement cet esprit sur le terrain.

Faisant le lien entre la culture du pays et sa vision sportive, il a déclaré : « L’ADN de l’équipe nationale est très important. L’ADN du Brésil, c’est le talent, l’énergie et la joie. Je veux comparer le football brésilien au carnaval. Le carnaval était une nouveauté pour moi, j’ai compris qu’il recèle beaucoup d’énergie, de joie, d’art et de talent. Et beaucoup d’organisation. Organiser tous les chars, avec un timing parfait, tout cela, nous devons l’intégrer à l’équipe nationale. La joie, l’énergie, le talent et l’organisation. »