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John Terry lance un avertissement sans détour aux entraîneurs intéressés par le poste à Chelsea, affirmant qu'« on ne peut pas acheter les joueurs », alors qu'il publie une vidéo TikTok « inquiétante »
Les sombres perspectives de Terry
Terry a exprimé son vif inquiétude concernant l’avenir du club, alors que celui-ci cherche déjà son troisième entraîneur titulaire de la saison. Le poste s’est à nouveau libéré chez les Blues après la décision du conseil d’administration de mettre fin au contrat de Rosenior, limogé au bout de seulement 23 matches sur les six ans et demi initialement prévus.
« Je suis assis ici ce soir à m'inquiéter de l'avenir de notre club », a déclaré Terry sur son compte TikTok officiel. « Il nous faut un entraîneur dès après ce week-end, mais je ne sais pas quand les propriétaires vont agir. Un technicien de premier plan acceptera-t-il de venir au Chelsea Football Club dans la situation actuelle ? On ne peut pas recruter, il semble même qu’on doive vendre, et ce seront sans doute nos meilleurs éléments, ce qui est toujours douloureux. »
- AFP
La quête de remplaçants de haut niveau
Terry, qui a été capitaine de l’équipe durant son âge d’or, estime que l’absence probable de Coupe d’Europe et les contraintes financières actuelles rendent le poste peu attractif pour les entraîneurs de classe mondiale. Le club traverse une crise sans précédent, n’ayant pas marqué le moindre but lors de cinq matchs de championnat consécutifs pour la première fois en 114 ans.
L’ancien défenseur a ajouté : « Nous ne jouerons pas en Coupe d’Europe, j’espère me tromper. Je suis extrêmement frustré, et surtout inquiet. Je ressens la colère et la frustration des supporters de Chelsea. Mais écoutez, j’ai vu 17 entraîneurs se succéder à mon époque comme capitaine des Blues. Les joueurs doivent maintenant se serrer les coudes et se concentrer exclusivement sur le match du week-end, en faisant abstraction du bruit ambiant. Nous avons un match crucial, c’est vraiment difficile, mais c’est aussi très facile pour nous, les joueurs, d’oublier le bruit et de nous concentrer sur ce qui nous attend, à savoir le match contre Leeds ce week-end. Nous avons vu cela maintes et maintes fois, mais peut-être que l’avenir n’est pas aussi clair qu’il nous a toujours semblé. »
Réactions au licenciement de Rosenior
Le limogeage de Rosenior après seulement 106 jours à la tête de Chelsea a suscité des réactions partagées. Si certains estiment cette mesure nécessaire pour mettre fin à une série de mauvais résultats, dont un revers 3-0 contre Brighton, l’ancien attaquant des Blues Jimmy Floyd Hasselbaink se dit surpris par le timing de la direction, au regard de la durée initialement annoncée pour le projet.
« Je suis sous le choc. Je ne m’attendais pas à ce que cela arrive si tôt », a déclaré Hasselbaink à Sky Sports News. « Je sais qu’il était sous pression car, écoutez, Chelsea est un grand club, on attend de lui qu’il gagne. Cela ne s’était jamais produit auparavant, ou alors cela faisait très longtemps qu’ils n’avaient pas marqué en cinq matchs, donc les statistiques ne jouent pas en sa faveur. Mais, comme il n’est pas à Chelsea depuis très longtemps, j’aurais pensé qu’ils lui laisseraient un peu plus de temps. Je suis un peu surpris, mais, d’un autre côté, je ne le suis pas, car c’est le football. Le maillot est lourd, les supporters sont habitués à remporter beaucoup de trophées, habitués à voir l’équipe en compétition semaine après semaine. Le match contre Brighton était médiocre. »
- Getty
Les deux voies de Chelsea vers la qualification européenne
Battu par Brighton, Chelsea a reculé à la huitième place, à sept points de Liverpool, cinquième, avec un match en plus. Malgré cette sortie de la zone européenne à quatre journées de la fin, les Blues conservent deux voies de qualification. Outre l’hypothèse d’une remontée au classement de Premier League, la FA Cup constitue une voie de secours précieuse : une victoire en demi-finale contre Leeds leur ouvrirait les portes du trophée et d’une qualification directe pour la Ligue Europa.