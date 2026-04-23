Terry a exprimé son vif inquiétude concernant l’avenir du club, alors que celui-ci cherche déjà son troisième entraîneur titulaire de la saison. Le poste s’est à nouveau libéré chez les Blues après la décision du conseil d’administration de mettre fin au contrat de Rosenior, limogé au bout de seulement 23 matches sur les six ans et demi initialement prévus.

« Je suis assis ici ce soir à m'inquiéter de l'avenir de notre club », a déclaré Terry sur son compte TikTok officiel. « Il nous faut un entraîneur dès après ce week-end, mais je ne sais pas quand les propriétaires vont agir. Un technicien de premier plan acceptera-t-il de venir au Chelsea Football Club dans la situation actuelle ? On ne peut pas recruter, il semble même qu’on doive vendre, et ce seront sans doute nos meilleurs éléments, ce qui est toujours douloureux. »