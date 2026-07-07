John Terry compare Jude Bellingham à Zinedine Zidane et avertit l’Angleterre : elle DOIT contenir la star d’Arsenal pour espérer battre la Norvège en Coupe du monde

L'ancien capitaine de Chelsea estime que les performances de Bellingham au Mondial le placent déjà parmi l'élite mondiale. Après la victoire 3-2 de l'Angleterre au Azteca face au Mexique, où le milieu de terrain a inscrit un doublé, Terry a vu des similitudes avec Zidane dans le jeu du joueur de 23 ans.

Invité de l’émission « Piers Morgan Uncensored », Terry s’est montré dithyrambique : « Vous avez vu Jude hier soir ? Je l’ai comparé à Zinedine Zidane, et j’étais peut-être un peu ambitieux, mais regardez ce qu’il a fait hier soir : il est incroyable. Ses deux buts ont été la cerise sur le gâteau pour moi, et quelle passe magnifique de Harry Kane pour son deuxième but ! »



