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John Terry compare Jude Bellingham à Zinedine Zidane et avertit l’Angleterre : elle DOIT contenir la star d’Arsenal pour espérer battre la Norvège en Coupe du monde
Terry compare Jude à Zidane
L'ancien capitaine de Chelsea estime que les performances de Bellingham au Mondial le placent déjà parmi l'élite mondiale. Après la victoire 3-2 de l'Angleterre au Azteca face au Mexique, où le milieu de terrain a inscrit un doublé, Terry a vu des similitudes avec Zidane dans le jeu du joueur de 23 ans.
Invité de l’émission « Piers Morgan Uncensored », Terry s’est montré dithyrambique : « Vous avez vu Jude hier soir ? Je l’ai comparé à Zinedine Zidane, et j’étais peut-être un peu ambitieux, mais regardez ce qu’il a fait hier soir : il est incroyable. Ses deux buts ont été la cerise sur le gâteau pour moi, et quelle passe magnifique de Harry Kane pour son deuxième but ! »
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Le groupe des dirigeants d’élite de l’Angleterre
Si Jude Bellingham attire les projecteurs, John Terry rappelle que c’est le noyau dur de l’équipe d’Angleterre qui en fait un prétendant crédible au titre. L’ancien défenseur souligne le rôle d’un groupe de joueurs décisifs, déjà auteurs de performances majeures qui ont propulsé les Three Lions jusqu’aux quarts de finale.
Terry a déclaré : « Ils ne doivent pas se blesser et doivent être au cœur de notre succès. Sans ces joueurs pour mener l’équipe et fixer le niveau… il y a des leaders dans le groupe. Harry Kane, on l’a vu tout au long de sa carrière, Jude Bellingham qui, malgré son jeune âge, en fait déjà preuve, Declan Rice, et j’y inclus également Reece James. »
La menace Odegaard
Malgré l’euphorie suscitée par la victoire contre le Mexique, un quart de finale redoutable attend les Three Lions face à la Norvège. Pour John Terry, la clé du succès passe par la neutralisation du capitaine d’Arsenal, Martin Ødegaard, véritable métronome des Scandinaves. Le milieu de terrain a été déterminant dans la victoire surprise de la Norvège contre le Brésil en phase de groupes.
S’adressant aux joueurs de Tuchel, il a averti : « Écoutez, la Norvège est une bonne équipe. Je pense qu’elle est bien rodée. Je pense que tout ce qui fonctionne bien dans cette équipe passe par Martin Odegaard. Si l’Angleterre parvient à le neutraliser, lui et Erling Haaland, alors nous aurons une très, très grande chance. »
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Comment contenir Haaland ?
Neutraliser Odegaard n’est que la moitié du chemin, car Haaland continue de semer la terreur dans les défenses avec sept buts en seulement quatre matchs, ce qui place l’attaquant de Manchester City à égalité avec Lionel Messi et Kylian Mbappé en tête du classement du Soulier d’or. Terry, véritable maître de l’art défensif, a donné des conseils sévères à Marc Guehi et Ezri Konsa sur la manière de faire face à la machine de Manchester City, en citant les erreurs de Gabriel Magalhães comme exemple à ne pas suivre.
Interrogé sur l’approche tactique, Terry a déclaré : « C’est difficile, car il peut tout simplement s’infiltrer derrière vous. Il est tellement puissant et rapide qu’il faut toujours en tenir compte. Qui d’autre ont-ils dans la surface ? Un ou deux autres joueurs, mais ils ne représentent pas une menace aussi grande qu’Haaland. Donc, celui qui le marque dans la surface doit rester collé à lui, rester pleinement concentré, être vraiment égoïste et le mettre hors jeu, car à tout moment… Harry Kane le fait, tous les meilleurs attaquants le font, et Haaland le fait probablement mieux que quiconque. »
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