John Terry affirme que le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, n’oserait pas réprimander Trent Alexander-Arnold comme il l’a fait avec Djed Spence, tandis que Piers Morgan qualifie la star de Tottenham de « petit crétin prétentieux »

Invité de l’émission « World Cup Uncensored » présentée par Piers Morgan, Terry a exprimé son inquiétude quant à l’image renvoyée par la réaction de Tuchel. Il a suggéré que les jeunes ou les nouveaux arrivants de l’effectif étaient davantage sanctionnés que les stars mondiales confirmées.

Terry a déclaré : « Je ne sais pas si vous avez vu les images et les vidéos où on le voit encore s’en prendre violemment à Spence pendant le match, après la remise en jeu. Je ne dis pas qu’il le cible spécifiquement, mais on dirait bien qu’il s’en prend vraiment à lui. Et puis il y a cet incident à l’entraînement dont nous avons parlé. Je suis un peu inquiet.

« J’apprécie vraiment Tuchel et je le considère comme un entraîneur de haut niveau, mais quand je vois cela, je me dis que si c’était Trent, il ne se comporterait pas ainsi. Je ne suis pas sûr qu’il parlerait à Trent de la sorte. Et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles il a sélectionné certains de ces joueurs, car il peut se permettre d’agir ainsi avec ces jeunes joueurs ou ces nouveaux venus dans l’équipe, à mon sens. C’est intéressant. »

Tuchel avait auparavant tenté de justifier ses éclats verbaux et sa gestion stricte du latéral lors du match nul précédent contre le Ghana : « Je voulais qu’il s’implique davantage en phase offensive. Pour lancer nos attaques un peu plus sur les ailes et avoir plus de percées derrière la dernière ligne. Je suis obligé de crier, sinon personne ne m’entend. »



