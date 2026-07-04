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John Terry affirme que le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, n’oserait pas réprimander Trent Alexander-Arnold comme il l’a fait avec Djed Spence, tandis que Piers Morgan qualifie la star de Tottenham de « petit crétin prétentieux »
La polémique sur la ligne de touche alimente le débat
Spence a été aligné d’entrée lors de la Coupe du monde, mais le latéral de Tottenham Hotspur a essuyé une sévère réprimande de son sélectionneur, depuis la touche, lors du récent match de l’Angleterre contre la République démocratique du Congo. Cette mise au point publique faisait suite à un incident similaire face au Ghana, suscitant aussitôt des interrogations sur la gestion des joueurs par le sélectionneur, d’autant que plusieurs créateurs de jeu avaient déjà été écartés de la liste du tournoi dans la polémique.
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Terry s’interroge sur les dynamiques hiérarchiques
Invité de l’émission « World Cup Uncensored » présentée par Piers Morgan, Terry a exprimé son inquiétude quant à l’image renvoyée par la réaction de Tuchel. Il a suggéré que les jeunes ou les nouveaux arrivants de l’effectif étaient davantage sanctionnés que les stars mondiales confirmées.
Terry a déclaré : « Je ne sais pas si vous avez vu les images et les vidéos où on le voit encore s’en prendre violemment à Spence pendant le match, après la remise en jeu. Je ne dis pas qu’il le cible spécifiquement, mais on dirait bien qu’il s’en prend vraiment à lui. Et puis il y a cet incident à l’entraînement dont nous avons parlé. Je suis un peu inquiet.
« J’apprécie vraiment Tuchel et je le considère comme un entraîneur de haut niveau, mais quand je vois cela, je me dis que si c’était Trent, il ne se comporterait pas ainsi. Je ne suis pas sûr qu’il parlerait à Trent de la sorte. Et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles il a sélectionné certains de ces joueurs, car il peut se permettre d’agir ainsi avec ces jeunes joueurs ou ces nouveaux venus dans l’équipe, à mon sens. C’est intéressant. »
Tuchel avait auparavant tenté de justifier ses éclats verbaux et sa gestion stricte du latéral lors du match nul précédent contre le Ghana : « Je voulais qu’il s’implique davantage en phase offensive. Pour lancer nos attaques un peu plus sur les ailes et avoir plus de percées derrière la dernière ligne. Je suis obligé de crier, sinon personne ne m’entend. »
Les spécialistes remettent en question le choix des joueurs
Cette polémique a ravivé les débats autour des choix controversés de Tuchel, qui ont conduit à l’exclusion de joueurs de haut niveau de la sélection. Morgan n’a pas tardé à demander à la légende de Chelsea si la situation actuelle n’était pas davantage un conflit de personnalités qu’une question de compétences footballistiques.
Le célèbre animateur de télévision a ajouté : « N’oublions pas que Djed Spence a parfois affiché un comportement arrogant. C’est lui qui a refusé de serrer la main de Thomas Frank, puis qui, après avoir été remplacé, a voulu marquer le coup en revenant du banc pour tendre la main à Tudor. »
Terry coupe alors l’animateur pour préciser son jugement sur le niveau du défenseur et les signaux contradictoires envoyés par Tuchel : « Écoute, je ne suis pas fan de lui. Je ne pense pas que ce soit un bon défenseur, je ne pense pas que ce soit un bon footballeur. Il a joué cette année dans une équipe des Spurs qui a vraiment galéré. Mais je n’ai pas vu Tuchel faire ça à un autre joueur. À deux ou trois reprises, il l’a sorti du banc, puis il s’est appuyé sur lui et l’a refait jouer. Pour moi, c’est un message contradictoire. »
Nicky Butt a également critiqué la rigueur de l’entraîneur dans ses choix, déclarant à Paddy Power : « Peu m’importe ce qu’il dit, et il ne l’admettra jamais, mais l’effectif n’est pas le bon. Il donne simplement l’impression d’être le genre d’entraîneur têtu et arrogant, qui fait exactement ce qu’il veut.
« Au fond, il ne l’admettra jamais, mais il sait pertinemment qu’il aurait dû faire entrer Trent Alexander-Arnold, à 100 %. Il sait qu’à 15 minutes de la fin, alors que le score était de 0-0, il a regardé le banc et aurait aimé y avoir un Phil Foden ou un Cole Palmer. »
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Le défi du pays hôte se profile à l’horizon
Tuchel devra rapidement apaiser ces tensions, alors que l'Angleterre s'apprête à disputer un match de huitièmes de finale redoutable contre le Mexique, pays hôte du tournoi. L'équipe devra faire preuve de résilience mentale dans une ambiance hostile, d'autant plus qu'elle manque de fluidité offensive dans le dernier tiers du terrain. Une équipe locale très motivée constituera le test ultime pour la philosophie de sélection intransigeante de l'entraîneur, et tout échec ne fera qu'attiser les critiques à l'encontre de ceux qui ont été laissés à la maison.
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