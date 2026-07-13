John Terry affirme que l'Angleterre est supérieure à l'Argentine et prévoit que Harry Kane & ses coéquipiers dominent les champions en titre emmenés par Lionel Messi

Alors que l’Angleterre se prépare pour un affrontement historique contre les champions du monde en titre, John Terry livre une analyse confiante de la bataille tactique à venir. Le légendaire défenseur affirme que, malgré la domination récente de l’Argentine sur la scène internationale, la qualité individuelle des joueurs anglais est actuellement inégalée dans ce tournoi.

Interrogé sur le podcast dela FIFA, l’ancien défenseur central a insisté : « Je ne m’inquiète pas pour l’Argentine. Je ne les regarde pas en me disant qu’ils sont meilleurs que nous. Je pense que, joueur pour joueur, nous sommes au-dessus », a-t-il affirmé.