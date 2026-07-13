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John Terry affirme que l'Angleterre est supérieure à l'Argentine et prévoit que Harry Kane & ses coéquipiers dominent les champions en titre emmenés par Lionel Messi
Terry se montre confiant dans la profondeur de l’effectif des Three Lions.
Alors que l’Angleterre se prépare pour un affrontement historique contre les champions du monde en titre, John Terry livre une analyse confiante de la bataille tactique à venir. Le légendaire défenseur affirme que, malgré la domination récente de l’Argentine sur la scène internationale, la qualité individuelle des joueurs anglais est actuellement inégalée dans ce tournoi.
Interrogé sur le podcast dela FIFA, l’ancien défenseur central a insisté : « Je ne m’inquiète pas pour l’Argentine. Je ne les regarde pas en me disant qu’ils sont meilleurs que nous. Je pense que, joueur pour joueur, nous sommes au-dessus », a-t-il affirmé.
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Les stars anglaises défient l'expérience argentine
Si Jude Bellingham et Harry Kane ont mené la charge avec six buts chacun, les Sud-Américains ont largement pu compter sur le génie de Messi pour se frayer un chemin à travers les phases à élimination directe.
Terry a toutefois souligné l’importance de l’aspect mental à Atlanta : « L’expérience qu’ils ont acquise à ce stade avancé de la compétition pourrait bien leur être utile », a-t-il fait remarquer, en référence au noyau dur de l’Argentine, auteur d’une série de quatre titres majeurs consécutifs.
Seuls cinq joueurs anglais – Kane, John Stones, Jordan Pickford, Marcus Rashford et Jordan Henderson – figurent encore dans l’effectif qui avait atteint les demi-finales de la Coupe du monde il y a huit ans.
Maîtriser la légende argentine
Le récit de cette demi-finale s’articule inévitablement autour de Messi, qui affronte l’Angleterre pour la première fois dans un match officiel chez les seniors. Si l’attaquant reste le pivot de l’Albiceleste, l’ancien international anglais Gary Pallister estime que le joueur de 39 ans est aujourd’hui plus vulnérable qu’il y a dix ans.
Terry, pour sa part, a comparé l’influence de Messi à celle de son ancien coéquipier à Chelsea, Eden Hazard : « Il fait partie de ces grands joueurs qui se montrent sous leur meilleur jour dans les grandes occasions, et c’est clairement son cas. On les voit affronter l’Égypte, on pense qu’ils sont éliminés, mais quand on a un joueur comme lui dans son équipe… Je ne peux m’empêcher de penser à Hazard à Chelsea. »
Il a ajouté : « Quand on sait qu’on a toujours une chance de revenir dans le match, que l’on soit menés 1-0 ou 2-0, ces gars-là sont tout simplement incroyables, et c’est exactement ce qu’il représente pour l’Argentine. »
- AFP
La confiance grandit au sein du groupe
Terry n’est pas la seule ancienne star à prédire une victoire des « Three Lions ». L’ancien ailier Joe Cole a déclaré de manière fracassante que l’Angleterre allait « mettre Messi au lit », invoquant la vitesse supérieure dont dispose l’équipe de Tuchel. Dans le camp anglais, on croit de plus en plus que l’attente de 60 ans pour un trophée majeur pourrait enfin toucher à sa fin.
L’Angleterre, qui a déjà marqué 13 buts dans la compétition, affronte une défense argentine apparue vulnérable, ayant encaissé cinq fois lors de ses trois derniers matchs à élimination directe. Avec des effectifs riches en talents de classe mondiale, tous les ingrédients sont réunis pour l’un des affrontements les plus attendus de l’histoire de la Coupe du monde.
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