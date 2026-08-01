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John Stones va « élever le niveau » grâce à son « charisme », le patron de l’Inter salue sa nouvelle recrue avant le choc contre Manchester City
Chivu se réjouit de l’arrivée de Stones
L'entraîneur principal de l'Inter, Chivu, a salué l'arrivée de Stones avant le choc de son équipe contre Manchester City à Hong Kong ce samedi. Le technicien roumain a souligné que, même si son effectif n'a pas encore atteint les 100 % de sa forme physique pendant la pré-saison, Stones apporte un apport essentiel en matière de leadership. Cette rencontre servira de test de forme indispensable pour l'effectif avant son retour en Italie pour la suite de son programme de pré-saison.
- Getty Images Sport
Le patron de l’Inter encense le défenseur
S'exprimant lors de sa conférence de presse d'avant-match, Chivu a ouvertement affiché sa satisfaction d'avoir obtenu la signature du défenseur anglais. Il a déclaré : « Je suis heureux de son arrivée ; il est important pour nous pour de nombreuses raisons, pour sa qualité, sa personnalité et son charisme. Il élève le niveau de notre défense.
« En ce moment, nous profitons de ceux qui sont ici, en attendant ceux qui reviennent des vacances après la Coupe du monde, et il reste encore un mois de mercato. L'effectif est compétitif, mais il faut toujours des joueurs clés capables de vous faire franchir un cap en termes de qualité et de vous permettre de rester en phase avec les ambitions de ce club. »
Au sujet du test face à l'équipe d'Enzo Maresca et de l'approche du club sur le marché des transferts, l'entraîneur a ajouté : « C'est spécial d'affronter une grande équipe comme Manchester City. Évidemment, nous ne sommes pas à 100 % physiquement, mais nous ferons de notre mieux. L'effectif est compétitif, mais il y a toujours besoin de joueurs importants. Stones élève le niveau. Nous restons attentifs aux opportunités. »
L’Inter vise à renforcer encore davantage son effectif
L’arrivée de Stones ne marquera pas la fin du mercato estival de l’Inter, le club cherchant activement des renforts pour le poste d’ailier droit.
Chivu a appelé au calme tout en réaffirmant l’engagement de l’équipe à élever le niveau global de l’effectif : « Il faut de la patience, le mercato est encore long. Nous sommes tous capables de comprendre ce qui manque actuellement, notamment en termes de profondeur d’effectif.
« J’ai toujours demandé à élever le niveau et à faire venir des joueurs importants qui veulent faire partie de ce groupe merveilleux. Nous sommes attentifs aux opportunités d’élever le niveau que ces garçons maintiennent depuis de nombreuses années. »
- Jan Huebner
L’Inter prépare son entrée en lice
Le match amical contre City constitue un test crucial pour Chivu afin d’évaluer la condition physique de son équipe et sa mise en place tactique avant le retour en Italie. L’intégration de Stones dans la ligne défensive restera une priorité tout au long du reste de la pré-saison afin d’établir une solide entente sur le terrain. L’Inter lancera officiellement sa campagne de Serie A 2026-2027 avec une réception de Monza le 22 août.
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