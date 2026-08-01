S'exprimant lors de sa conférence de presse d'avant-match, Chivu a ouvertement affiché sa satisfaction d'avoir obtenu la signature du défenseur anglais. Il a déclaré : « Je suis heureux de son arrivée ; il est important pour nous pour de nombreuses raisons, pour sa qualité, sa personnalité et son charisme. Il élève le niveau de notre défense.

« En ce moment, nous profitons de ceux qui sont ici, en attendant ceux qui reviennent des vacances après la Coupe du monde, et il reste encore un mois de mercato. L'effectif est compétitif, mais il faut toujours des joueurs clés capables de vous faire franchir un cap en termes de qualité et de vous permettre de rester en phase avec les ambitions de ce club. »

Au sujet du test face à l'équipe d'Enzo Maresca et de l'approche du club sur le marché des transferts, l'entraîneur a ajouté : « C'est spécial d'affronter une grande équipe comme Manchester City. Évidemment, nous ne sommes pas à 100 % physiquement, mais nous ferons de notre mieux. L'effectif est compétitif, mais il y a toujours besoin de joueurs importants. Stones élève le niveau. Nous restons attentifs aux opportunités. »