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John Stones s’apprête à changer de club. Le défenseur anglais a trouvé un accord personnel avec l’Inter
L'Inter s'adjuge la course à Stones
Selon Sky Sports, Stones aurait donné son accord de principe pour rejoindre l'Inter dans le cadre d'un transfert gratuit. Les représentants du défenseur anglais s'emploient désormais à finaliser les modalités d'un contrat de deux ans avec les champions de Serie A.
Ce recrutement représente un coup de maître pour l’entraîneur de l’Inter, Christian Chivu, qui cherche à renforcer son effectif avec un joueur confirmé au plus haut niveau. Compte tenu du palmarès de Stones en Premier League et sur la scène internationale, son arrivée est considérée comme une acquisition majeure pour le club italien.
- Getty Images Sport
Un beau pied de nez à l'élite de la Premier League
Le succès de l’Inter dans le recrutement de Stones est un coup dur pour plusieurs clubs prestigieux de Premier League qui souhaitaient vivement garder le défenseur en Angleterre. Arsenal et Chelsea avaient tous deux manifesté un intérêt sérieux pour le vétéran, les Gunners étant particulièrement désireux de renforcer leur effectif suite à la récente blessure de William Saliba.
Les formations anglaises n’étaient pas seules sur le coup : la Juventus a également approché l’entourage du joueur ce week-end, dans l’espoir de le convaincre de rejoindre Turin. Toutefois, la démarche proactive de l’Inter a finalement ouvert la voie à un transfert vers Milan.
Romero reste dans le viseur de l'Inter alors que le club procède à une refonte de sa défense
Le recrutement de Stones s’inscrit dans un plan plus large visant à renouveler la défense de l’Inter sous la houlette de Chivu. Si Stones est désormais la priorité, l’intérêt pour le capitaine des Spurs, Cristian Romero, reste vif ; ce dernier serait en effet la cible défensive numéro un de l’entraîneur.
L’Inter pourrait même accueillir les deux joueurs si Benjamin Pavard quittait le club durant ce mercato. L’avenir de l’international français fait toujours l’objet de spéculations, et son départ libérerait à la fois une place dans l’effectif et la marge financière nécessaire pour remodeler la défense. Pour l’instant, les champions d’Italie mettent toutefois toute leur énergie à finaliser l’arrivée de Stones.
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Une décennie riche en trophées à l’Etihad
Stones quitte Manchester City en tant que l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du club, après avoir remporté 20 trophées majeurs au cours d’un parcours de dix ans commencé en 2016, lors de son transfert en provenance d’Everton pour 47,5 millions de livres sterling. Son palmarès comprend six titres de Premier League, cinq Coupes de la Ligue, trois Coupes d'Angleterre, trois Community Shields, ainsi qu'un titre chacun en Ligue des champions, en Supercoupe de l'UEFA et en Coupe du monde des clubs de la FIFA. Seuls Bernardo Silva et Phil Foden ont égalé son palmarès au cours des 132 ans d'histoire de Manchester City.
Ces succès ont toutefois été ternis ces dernières saisons par des blessures récurrentes. Stones n’a disputé que 439 minutes en Premier League l’an dernier en raison de problèmes à la cuisse, au mollet et de lésions musculaires, après une saison précédente tout aussi perturbée au cours de laquelle il n’avait joué que 547 minutes ; il n’a d’ailleurs jamais dépassé 59 % des minutes de championnat disponibles au cours d’une seule saison durant ses dix années chez les Citizens.
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