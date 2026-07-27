John Stones s’apprête à changer de club. Le défenseur anglais a trouvé un accord personnel avec l’Inter

Selon Sky Sports, Stones aurait donné son accord de principe pour rejoindre l'Inter dans le cadre d'un transfert gratuit. Les représentants du défenseur anglais s'emploient désormais à finaliser les modalités d'un contrat de deux ans avec les champions de Serie A.

Ce recrutement représente un coup de maître pour l’entraîneur de l’Inter, Christian Chivu, qui cherche à renforcer son effectif avec un joueur confirmé au plus haut niveau. Compte tenu du palmarès de Stones en Premier League et sur la scène internationale, son arrivée est considérée comme une acquisition majeure pour le club italien.



