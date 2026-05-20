Recruté 47,5 millions de livres sterling auprès d’Everton en 2016, John Stones est devenu la deuxième recrue de Pep Guardiola à Manchester City. En 293 matchs, il a marqué 19 buts et contribué à six titres de Premier League ainsi qu’à une Ligue des champions. Pourtant, ses multiples blessures ont récemment réduit son influence sur la pelouse.

Guardiola a récemment commenté la situation : « Je ne peux pas juger ses performances, car il a été souvent absent. Je n’ai aucun doute sur John. Quand il est à son niveau, c’est un défenseur central de premier plan. Je veux juste qu’il soit en forme, mais, malheureusement, comme la saison dernière, ce n’est pas toujours possible. C’est un coéquipier adorable et incroyable. »