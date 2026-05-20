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John Stones pourrait retrouver Vincent Kompany et Harry Kane. Le Bayern Munich envisagerait de formuler une offre pour recruter le défenseur de Manchester City, alors que l’effectif anglais devrait s’étoffer cet été
Le Bayern Munich vise une refonte de sa défense
Selon le Daily Mail, le Bayern Munich s’intéresserait de près à John Stones. Le champion allemand aurait fait du défenseur de 31 ans sa priorité pour renforcer sa arrière-garde. En cas de proposition concrète, le club bavarois pourrait rapidement prendre l’avantage pour obtenir sa signature. Le défenseur central, qui sera libre de tout contrat cet été après dix saisons passées à Manchester, figure parmi les cibles les plus attractives du marché. Un départ vers l’Allemagne lui offrirait l’occasion de retrouver son ancien coéquipier Kompany, désormais à la tête du club bavarois, tout en rejoignant le capitaine de l’équipe nationale, Kane.
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La fin d'une décennie glorieuse
Recruté 47,5 millions de livres sterling auprès d’Everton en 2016, John Stones est devenu la deuxième recrue de Pep Guardiola à Manchester City. En 293 matchs, il a marqué 19 buts et contribué à six titres de Premier League ainsi qu’à une Ligue des champions. Pourtant, ses multiples blessures ont récemment réduit son influence sur la pelouse.
Guardiola a récemment commenté la situation : « Je ne peux pas juger ses performances, car il a été souvent absent. Je n’ai aucun doute sur John. Quand il est à son niveau, c’est un défenseur central de premier plan. Je veux juste qu’il soit en forme, mais, malheureusement, comme la saison dernière, ce n’est pas toujours possible. C’est un coéquipier adorable et incroyable. »
Face à une concurrence acharnée sur l’ensemble du continent
Si le champion de Bundesliga représente une option très séduisante, il n’est pas le seul club à suivre la situation de près. Un retour sentimental à Everton a été évoqué, tandis que le grand club espagnol du FC Barcelone et Coventry City, fraîchement promu, ont également manifesté leur intérêt. Cependant, l’attrait immense que représente le fait de jouer pour le Bayern, associé à la chance de travailler sous les ordres de Kompany, pourrait s’avérer décisif. Le club allemand cherche désespérément à rajeunir son effectif après sa défaite cruelle (6-5 sur l’ensemble des deux matchs) contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, malgré un nouveau titre national aisément conservé. L’arrivée d’un joueur polyvalent et habitué aux succès renforcerait sans aucun doute sa défense.
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Quelle sera la prochaine étape pour le défenseur ?
Avant d’éclaircir son avenir club, Stones devrait jouer un rôle clé au sein de la sélection anglaise de Thomas Tuchel lors de la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Dans le même temps, le Bayern se concentre pleinement sur le doublé national en vue de la finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart ce week-end, afin de créer une dynamique positive pour la saison prochaine.