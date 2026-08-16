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John Stones marque ses débuts avec l’Inter d’un but splendide, alors que l’ancien joueur de Manchester City vise la gloire en Ligue des champions
Des débuts de rêve à Bari
Stones est officiellement arrivé dans le football italien, et il l’a fait avec le genre d’efficacité clinique habituellement réservé aux attaquants d’élite qu’il est payé pour stopper. Pour sa première apparition avec l’Inter lors d’un match amical de pré-saison contre le Betis, l’international anglais n’a eu besoin que de quelques minutes pour inscrire son nom au tableau d’affichage. Entré en jeu alors qu’il ne restait plus que vingt minutes à jouer, Stones a mis en avant sa qualité technique.
Le moment décisif est arrivé en fin de match lorsque Stones s’est projeté vers l’avant sur un coup de pied arrêté. Faisant preuve des instincts de prédateur d’un numéro neuf expérimenté, il s’est élevé pour reprendre un ballon adressé dans la surface et a exécuté une superbe déviation du pied droit vers le poteau opposé. Une finition décrite par les témoins comme « à la Lautaro » dans son exécution et son timing, offrant une victoire 1-0 au géant italien.
- AFP
À la poursuite de la gloire européenne à Milan
Stones a exprimé sa joie face à l’impact immédiat qu’il a eu sous l’emblématique maillot noir et bleu. L’Anglais est déterminé à ramener le plus grand trophée du football européen des clubs à San Siro, après avoir déjà goûté au succès dans cette compétition avec Manchester City.
Revenant sur sa nouvelle aventure, Stones a livré une réaction pleine d’émotion à propos de ses débuts et du poids du maillot qu’il porte désormais. L’ancien joueur d’Everton a déclaré : « Le maillot de l’Inter est l’un des plus beaux de l’histoire du football : on ressent partout la grandeur du club, je suis fier de faire partie de cette équipe spéciale. Nous voulons écrire de nouvelles pages d’histoire. La Serie A est un championnat difficile, il y a beaucoup d’équipes qui vont se battre pour les places en Ligue des champions. Je suis sorti de ma zone de confort, je veux offrir la Ligue des champions aux supporters. »
Retrouvailles avec des visages familiers
Un facteur clé dans l’adaptation de Stones à la vie en Italie sera la présence de plusieurs visages familiers dans le vestiaire de l’Inter. Le joueur de 32 ans retrouve Manuel Akanji, son ancien partenaire en défense à Manchester City. Les deux hommes ont notamment partagé la pelouse lorsque City a battu l’Inter en finale de la Ligue des champions 2023 à Istanbul, mais ils ont désormais pour mission de former un mur infranchissable pour le club même qu’ils avaient autrefois privé du sacre.
Stones a parlé avec chaleur de son partenaire, soulignant le respect mutuel qui existe entre les deux défenseurs de classe mondiale. « Manuel est une personne fantastique et sincère. C’est un joueur de classe mondiale, je suis heureux de le retrouver », a déclaré Stones.
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S’adapter au style italien
Ce transfert représente un changement tactique important pour Stones, qui a passé près d’une décennie à perfectionner le rôle de « Stonesy », hybride entre défenseur et milieu de terrain, à Manchester. Il doit désormais relever le défi de s’adapter à un environnement de Serie A qui se distingue par sa discipline tactique et la diversité de ses structures défensives. « Je suis enthousiaste à l’idée de relever ce défi et je veux apprendre un nouveau style de jeu auquel je ne suis pas habitué », a conclu Stones.
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