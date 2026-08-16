John Stones marque ses débuts avec l’Inter d’un but splendide, alors que l’ancien joueur de Manchester City vise la gloire en Ligue des champions

Stones est officiellement arrivé dans le football italien, et il l’a fait avec le genre d’efficacité clinique habituellement réservé aux attaquants d’élite qu’il est payé pour stopper. Pour sa première apparition avec l’Inter lors d’un match amical de pré-saison contre le Betis, l’international anglais n’a eu besoin que de quelques minutes pour inscrire son nom au tableau d’affichage. Entré en jeu alors qu’il ne restait plus que vingt minutes à jouer, Stones a mis en avant sa qualité technique.

Le moment décisif est arrivé en fin de match lorsque Stones s’est projeté vers l’avant sur un coup de pied arrêté. Faisant preuve des instincts de prédateur d’un numéro neuf expérimenté, il s’est élevé pour reprendre un ballon adressé dans la surface et a exécuté une superbe déviation du pied droit vers le poteau opposé. Une finition décrite par les témoins comme « à la Lautaro » dans son exécution et son timing, offrant une victoire 1-0 au géant italien.