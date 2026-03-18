John Stones, la star de Manchester City, va-t-il MANQUER la Coupe du monde ? Une ancienne star de la Premier League demande à Thomas Tuchel de laisser le défenseur sur le banc

Stones est depuis des années un pilier de l'équipe nationale d'Angleterre, mais sa place dans l'effectif pour la prochaine Coupe du monde est désormais sérieusement menacée. L'ancien défenseur central de West Ham United, Anton Ferdinand, estime que le manque de temps de jeu et les blessures récurrentes du joueur de 31 ans devraient l'écarter de la sélection finale de 26 joueurs de Thomas Tuchel.

Stones n'a disputé que sept matches de championnat cette saison, car il continue de souffrir de divers problèmes physiques, le plus récent étant une blessure à la cuisse. Malgré ses 87 sélections et son palmarès dans les grands tournois, Ferdinand reste sceptique quant au fait que sa réputation seule devrait lui valoir une place dans l'avion.