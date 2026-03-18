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John Stones, la star de Manchester City, va-t-il MANQUER la Coupe du monde ? Une ancienne star de la Premier League demande à Thomas Tuchel de laisser le défenseur sur le banc
Les blessures menacent le rêve de Coupe du monde des Stones
Stones est depuis des années un pilier de l'équipe nationale d'Angleterre, mais sa place dans l'effectif pour la prochaine Coupe du monde est désormais sérieusement menacée. L'ancien défenseur central de West Ham United, Anton Ferdinand, estime que le manque de temps de jeu et les blessures récurrentes du joueur de 31 ans devraient l'écarter de la sélection finale de 26 joueurs de Thomas Tuchel.
Stones n'a disputé que sept matches de championnat cette saison, car il continue de souffrir de divers problèmes physiques, le plus récent étant une blessure à la cuisse. Malgré ses 87 sélections et son palmarès dans les grands tournois, Ferdinand reste sceptique quant au fait que sa réputation seule devrait lui valoir une place dans l'avion.
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Tuchel est invité à privilégier la forme actuelle
Alors que Tuchel s'apprête à finaliser son effectif d'ici le 11 mai, le débat sur le choix du partenaire de Marc Guehi au cœur de la défense des Three Lions s'intensifie. Ferdinand prône un renouveau pour la ligne arrière, estimant que les performances actuelles en Premier League doivent primer sur les contributions passées à l'équipe.
S'adressant à SunSport, Ferdinand a déclaré : « Je pense que mon duo de départ serait Guehi et Ezri Konsa. Je pense qu'Harry Maguire aura son mot à dire, surtout vu la façon dont il joue en ce moment dans une équipe qui est en pleine forme et qui se débrouille vraiment bien. Qui d'autre sera sélectionné ? Dan Burn a une chance d’être sélectionné, mais je ne vois pas Stones y aller. À moins qu’il ne joue d’ici la fin de la saison et qu’il se montre à peu près correct, ce qui, je le sais, est difficile. »
Henderson l'emporte sur Stones pour la direction
Alors que certains estiment que l'expérience de Stones serait indispensable dans le vestiaire, Ferdinand pense qu'il existe de meilleurs candidats pour apporter ce leadership de vétéran. Il a désigné l'ancien capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, comme une figure d'autorité plus appropriée pour épauler l'équipe de Tuchel pendant la Coupe du monde.
« Si l’on cherche quelqu’un pour ses qualités de leader, on choisit quelqu’un en fonction de ce qu’il a accompli sur le terrain et de son influence réelle sur l’équipe – je pense qu’il faut choisir Jordan Henderson », a expliqué Ferdinand. « On ne choisit pas un défenseur central. D’après ce que l’on entend, il a une influence positive sur l’équipe. Je ne dis pas que Stones n’en a pas, mais ses chances de jouer lors de la Coupe du monde sont minimes. Je choisirais Henderson comme figure de proue plutôt que Stones. »
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Stones se confie sur ses projets de retraite
Les appels à l'écart de Stones interviennent alors que le joueur lui-même a admis avoir atteint un point de rupture. Le joueur de 31 ans a révélé l'année dernière que ses problèmes de blessures l'avaient plongé dans une profonde dépression. Il a admis que le cycle incessant de rééducation suivi de nouveaux revers l'avait amené à remettre en question son avenir dans ce sport.
Évoquant ses difficultés, Stones a déclaré : « La saison dernière a été difficile pour moi, au point que j'ai pensé à arrêter. Je ne voulais pas le faire. J'en avais assez d'être si professionnel et d'essayer de faire tout ce qui était en mon pouvoir, pour ensuite continuer à m'effondrer sans trouver de réponses. C'était une situation très difficile à vivre. »
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