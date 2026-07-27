John Stones en pourparlers avec l'Inter et la Juventus : l'icône de Manchester City s'ouvre à un nouveau défi en Serie A

John Stones est libre de tout contrat après avoir quitté Manchester City le 30 juin. Âgé de 32 ans, le défenseur central a passé dix saisons à l’Etihad, remportant six titres de Premier League et la Ligue des champions 2022-2023.

Malgré son âge, le défenseur central est resté un élément clé de l’équipe d’Angleterre lors de son parcours jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2026, aligné d’entrée à trois reprises, dont le quart et la demi-finale, et même entré en jeu lors de la victoire en huitièmes contre le Mexique. Sa cote demeure donc très élevée en Europe, les clubs d’élite voyant son arrivée comme une opportunité rare sur le marché des transferts.



