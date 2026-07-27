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John Stones en pourparlers avec l'Inter et la Juventus : l'icône de Manchester City s'ouvre à un nouveau défi en Serie A
La fin d’une époque dorée à Manchester City
John Stones est libre de tout contrat après avoir quitté Manchester City le 30 juin. Âgé de 32 ans, le défenseur central a passé dix saisons à l’Etihad, remportant six titres de Premier League et la Ligue des champions 2022-2023.
Malgré son âge, le défenseur central est resté un élément clé de l’équipe d’Angleterre lors de son parcours jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2026, aligné d’entrée à trois reprises, dont le quart et la demi-finale, et même entré en jeu lors de la victoire en huitièmes contre le Mexique. Sa cote demeure donc très élevée en Europe, les clubs d’élite voyant son arrivée comme une opportunité rare sur le marché des transferts.
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Les grands clubs italiens sont en pole position pour recruter Stones.
L'Inter et la Juventus ont entamé des négociations officielles avec ses représentants, alors que la course à sa signature s'intensifie. Selon Fabrizio Romano, le défenseur international anglais envisage sérieusement un transfert en Italie, une destination qui l'attire dans sa quête d'un nouveau défi.
La perspective d’attirer un joueur de cette envergure a poussé les deux géants de la Serie A à en faire une priorité absolue. Ce défenseur chevronné, doté d’un sang-froid et d’une intelligence tactique rares, est perçu par ses prétendants comme un renfort capable de transformer et de solidifier immédiatement leurs arrière-gardes.
Les prétendants de la Premier League restent à l’affût.
L'Italie n'est pas la seule option envisageable. Arsenal s'intéresserait aussi à Stones, Mikel Arteta cherchant à pallier l'indisponibilité de William Saliba. Un dossier facilité par les trois années passées par l'Espagnol comme adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, où il a pu étudier de près le jeu du défenseur.
Chelsea surveille aussi le dossier. Aucun frais de transfert n’entrant en ligne de compte, la décision finale revient à Stones, qui doit choisir le club où il estime pouvoir s’épanouir lors de la prochaine étape de sa carrière.
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La question de la condition physique, qui plane sur tout transfert
Quel que soit le club qui remporte la course, il prendra un certain risque. Stones n’a disputé que 439 minutes de Premier League la saison dernière en raison de problèmes à la cuisse, au mollet et aux muscles, après une saison précédente tout aussi perturbée au cours de laquelle il n’avait joué que 547 minutes. De plus, il n’a jamais dépassé les 59 % des minutes de championnat disponibles au cours d’une seule saison durant ses dix années passées à Manchester City. Ce type d’antécédents en matière de blessures pourrait influencer non seulement l’intérêt de la Serie A, mais aussi les termes du contrat qui lui sera proposé.
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