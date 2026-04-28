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John Stones annonce, dans une vidéo émouvante, son départ de Manchester City après une décennie couronnée de succès
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La fin d’une ère emblématique chez Etihad
John Stones a officiellement confirmé son départ imminent de Manchester City, mettant fin à l’un des parcours individuels les plus brillants de l’histoire du club. Dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux, le défenseur de 31 ans a retracé une décennie de domination sans précédent, aussi bien sur le plan national qu’européen.
Revenant sur son parcours, de jeune espoir à icône du club, Stones a écrit en légende d’une nouvelle publication Instagram : « On dit que toutes les bonnes choses ont une fin… mais ce que nous avons vécu a été formidable et cela restera à jamais une partie de moi ». Il suit ainsi les traces de son coéquipier de longue date Bernardo Silva, qui a lui aussi confirmé son départ émouvant plus tôt ce mois-ci, alors que City entame une importante transition au sein de son effectif.
Des adieux émouvants
Dans une vidéo émouvante publiée sur son compte Instagram, Stones a déclaré : « Ces dix dernières années, j’ai trouvé ma place ici et ce club restera ma maison pour le reste de ma vie. Le parcours a été une véritable montagne russe. J’ai débarqué comme un enfant et je pars en homme : père, mari et, sur le terrain, un joueur comblé. J’ai réalisé tous mes rêves et remporté tous les titres qui m’avaient fait venir.
En arrivant, je n’aurais jamais imaginé atteindre de tels sommets, tant sur le plan sportif qu’humain. Tous mes rêves ont été comblés, et même au-delà. »
Recruté comme deuxième renfort de Guardiola à son arrivée, il est alors devenu le deuxième défenseur le plus cher de l’histoire.
« Je ne pense pas que j’aurais connu un tel succès sans lui », a déclaré Stones. « Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu passer autant de temps avec lui, de tout gagner avec lui. Je me sens chanceux et reconnaissant pour ce qu’il a fait pour moi. »
Une décennie de succès sans précédent
Arrivé en provenance d’Everton en 2016, John Stones a été l’un des piliers de l’ère la plus glorieuse de l’histoire de Manchester City. Pendant son séjour à Manchester, le défenseur a contribué à 19 titres majeurs, dont six championnats de Premier League, deux Coupes d’Angleterre et la Ligue des champions 2023. Sa capacité à monter au milieu de terrain pour dicter le jeu a été l’une des marques de fabrique de la saison du triplé.
Dans un communiqué officiel confirmant son départ, le club a déclaré : « John Stones quittera Manchester City cet été, mettant ainsi fin à un séjour mémorable et couronné de succès de dix ans à l'Etihad.
Doté d’une technique exceptionnelle, d’une gamme de passes sublime alliée à un excellent rythme de travail et à une lecture astucieuse du jeu, Stones incarnait à bien des égards le City de Pep Guardiola. À présent, le club et tous nos supporters prendront le temps de rendre un hommage et de faire leurs adieux comme il se doit à ce superbe serviteur du Manchester City Football Club à la fin de la saison. »
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Les problèmes de condition physique et l’épilogue
Malgré son statut de légende du club, la décision de se séparer intervient alors que Stones traverse une période difficile sur le plan physique. Les blessures ont considérablement limité son impact au cours des deux dernières saisons, le défenseur n'ayant plus été titularisé en Premier League depuis octobre. Son contrat arrivant à expiration, les deux parties ont estimé qu'un nouveau départ était la meilleure solution pour l'avenir, alors que City cherche à renouveler ses options défensives.
L’histoire n’est toutefois pas tout à fait terminée : Stones reste dans le groupe alors que les Citizens visent de nouveaux trophées en cette fin de saison 2025-2026. En lice pour le titre en Premier League et qualifié pour la finale de la FA Cup, le défenseur surnommé le « Beckenbauer de Barnsley » espère ajouter une dernière ligne à son palmarès avant de tirer sa révérence auprès des supporters des Cityzens.