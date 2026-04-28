Dans une vidéo émouvante publiée sur son compte Instagram, Stones a déclaré : « Ces dix dernières années, j’ai trouvé ma place ici et ce club restera ma maison pour le reste de ma vie. Le parcours a été une véritable montagne russe. J’ai débarqué comme un enfant et je pars en homme : père, mari et, sur le terrain, un joueur comblé. J’ai réalisé tous mes rêves et remporté tous les titres qui m’avaient fait venir.

En arrivant, je n’aurais jamais imaginé atteindre de tels sommets, tant sur le plan sportif qu’humain. Tous mes rêves ont été comblés, et même au-delà. »

Recruté comme deuxième renfort de Guardiola à son arrivée, il est alors devenu le deuxième défenseur le plus cher de l’histoire.

« Je ne pense pas que j’aurais connu un tel succès sans lui », a déclaré Stones. « Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu passer autant de temps avec lui, de tout gagner avec lui. Je me sens chanceux et reconnaissant pour ce qu’il a fait pour moi. »



