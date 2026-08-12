Malgré l’important renouvellement de l’effectif, McGinn reste convaincu que le club va dans la bonne direction. Présent au club depuis huit ans, le capitaine a vu de ses propres yeux la transformation, d’une équipe en difficulté en Championship à un concurrent en Ligue des champions. McGinn savoure ce statut d’outsider et l’occasion de faire taire une nouvelle fois les sceptiques sur la grande scène.

« Beaucoup de choses ont changé en huit ans ici, a expliqué McGinn. Quand vous recrutez les meilleurs jeunes talents anglais et que les joueurs évoluent au plus haut niveau, il y a forcément de l’intérêt. Nous avons mis en place une structure, des standards et des règles qui ont fait notre réussite. Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de ce nouvel Aston Villa. »

« Nous avons notre noyau dur, le même entraîneur, les mêmes méthodes et la même envie d’accomplir davantage. Beaucoup de gens pensaient que nous avions atteint un plafond il y a quelques saisons, et nous leur avons prouvé le contraire. »