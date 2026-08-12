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John McGinn insiste sur le fait qu’Aston Villa n’a « aucune limite » alors que les Villans visent désormais le sacre en Supercoupe contre le PSG
Une Villa remaniée affronte le géant français
Cette affiche fait office de remake du quart de finale de Ligue des champions 2024-2025, une double confrontation qui a prouvé que Villa pouvait rivaliser avec ce qui se fait de mieux. Même si l’équipe s’est finalement inclinée 5-4 sur l’ensemble des deux matches, sa victoire pleine de caractère 3-2 au match retour à Villa Park a envoyé un message au reste de l’Europe. Cependant, l’effectif qu’Emery emmène pour la finale de mercredi est très différent de celui qui avait poussé le PSG dans ses derniers retranchements il y a seulement 18 mois.
Des éléments clés comme Morgan Rogers, Lucas Digne et Youri Tielemans sont partis, tandis que le puissant milieu Amadou Onana est absent en raison d’une blessure de longue durée. En outre, les stars Emi Martinez, Ezri Konsa et Ollie Watkins ont bénéficié de vacances prolongées après leurs exploits en Coupe du monde. Emery doit donc composer avec un vrai casse-tête, puisque seuls quatre joueurs titulaires lors de cette fameuse soirée à Birmingham devraient figurer dans le onze de départ en Autriche.
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Le capitaine reste confiant dans l’évolution de Villa
Malgré l’important renouvellement de l’effectif, McGinn reste convaincu que le club va dans la bonne direction. Présent au club depuis huit ans, le capitaine a vu de ses propres yeux la transformation, d’une équipe en difficulté en Championship à un concurrent en Ligue des champions. McGinn savoure ce statut d’outsider et l’occasion de faire taire une nouvelle fois les sceptiques sur la grande scène.
« Beaucoup de choses ont changé en huit ans ici, a expliqué McGinn. Quand vous recrutez les meilleurs jeunes talents anglais et que les joueurs évoluent au plus haut niveau, il y a forcément de l’intérêt. Nous avons mis en place une structure, des standards et des règles qui ont fait notre réussite. Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de ce nouvel Aston Villa. »
« Nous avons notre noyau dur, le même entraîneur, les mêmes méthodes et la même envie d’accomplir davantage. Beaucoup de gens pensaient que nous avions atteint un plafond il y a quelques saisons, et nous leur avons prouvé le contraire. »
McGinn apporte de la motivation alors qu’Emery est en quête d’histoire
McGinn n’est jamais du genre à fuir un peu de chambrage dans le vestiaire, même si cela implique de souligner les rares échecs de son estimé entraîneur. Emery s’est imposé comme une puissance du football continental, décrochant un cinquième titre en Ligue Europa en mai après avoir guidé Aston Villa vers une victoire historique contre Fribourg à Istanbul, mais la Supercoupe reste celle qui lui a échappé. Emery a admis que le milieu écossais le taquinait à propos de son bilan passé.
« Il (en désignant McGinn) me le rappelait la semaine dernière (à propos de la défaite contre Chelsea) », a révélé Emery. « Bien sûr, c’est une opportunité. Un trophée est quelque chose qui peut nous offrir un moment spécial. Jouer pour des trophées est, en tant que professionnels, notre objectif. Le PSG est favori, mais j’ai hâte de jouer, de voir comment nous pouvons nous tester dans ce match contre le PSG avec nos capacités. En tant qu’entraîneur, en tant que joueur, en tant que club, c’est un trophée. C’est une chose qui nous rend fiers de ce que nous sommes et de la façon dont nous sommes arrivés ici »
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Le remaniement de l’effectif pose de nouveaux défis
La tâche de Villa à Salzbourg est rendue plus difficile par le fait que l’équipe a connu une transformation importante depuis sa dernière confrontation avec le PSG. Cela signifie qu’Emery alignera probablement un onze de départ ne comptant que quatre joueurs titulaires lors de ce dramatique quart de finale de Ligue des champions. Cependant, le retour de Boubacar Kamara dans le groupe pour le match apporte un coup de pouce, même si le milieu de terrain continue de retrouver son rythme après une grave blessure au genou. Avec plus de 6 000 supporters de Villa ayant fait le déplacement en Autriche, tout est en place pour qu’Emery décroche enfin le seul trophée qui l’a hanté.
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