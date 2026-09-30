En honorant sa 91e sélection internationale pour rejoindre Jim Leighton à la troisième place du classement des joueurs les plus capés de l'histoire de l'Écosse, le milieu de terrain expérimenté a reconnu que l'adaptation à une nouvelle identité tactique sous les ordres de Pocognoli avait déjà rencontré de fortes turbulences. Au micro de BBC Scotland, McGinn a reconnu l'ampleur du défi : « Nous aurions pu faire mieux par moments, mais nous commençons un nouveau chapitre, en apprenant à jouer différemment. Cela a été un gros revers pour nous. »

Revenant sur la nécessité de tirer les leçons de cette soirée difficile, il a ajouté : « Nous avons beaucoup à apprendre de cela, mais aussi beaucoup à en retenir. »