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John McGinn admet que l’Écosse a subi un « gros revers » tandis que le début sans victoire de Sebastien Pocognoli se poursuit après l’humiliation face à la Suisse
Début catastrophique à Hampden Park
McGinn a reconnu que l’Écosse a subi un sérieux revers après avoir été balayée 3-0 par la Suisse pour les débuts à domicile de Pocognoli. Le milieu de terrain a vu le plan de jeu de son équipe voler en éclats dès la 11e minute lorsque Hendry a reçu un carton rouge direct pour une faute en position de dernier défenseur. La mission impossible qui a suivi laisse le sélectionneur nouvellement nommé toujours à la recherche d’une première victoire après deux matches de Ligue des nations.
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McGinn revient sur une soirée difficile
En honorant sa 91e sélection internationale pour rejoindre Jim Leighton à la troisième place du classement des joueurs les plus capés de l'histoire de l'Écosse, le milieu de terrain expérimenté a reconnu que l'adaptation à une nouvelle identité tactique sous les ordres de Pocognoli avait déjà rencontré de fortes turbulences. Au micro de BBC Scotland, McGinn a reconnu l'ampleur du défi : « Nous aurions pu faire mieux par moments, mais nous commençons un nouveau chapitre, en apprenant à jouer différemment. Cela a été un gros revers pour nous. »
Revenant sur la nécessité de tirer les leçons de cette soirée difficile, il a ajouté : « Nous avons beaucoup à apprendre de cela, mais aussi beaucoup à en retenir. »
Éloges pour l’ingrate tâche de McBurnie
Au milieu des retombées d’une rude défaite à domicile, McGinn s’est empressé de défendre l’apport infatigable d’Oli McBurnie, contraint de se battre seul en attaque après l’entrée en jeu de Stephen Welsh pour redonner un équilibre défensif à l’équipe à la suite de l’expulsion précoce de Hendry.
Soulignant l’engagement de l’attaquant dans des circonstances difficiles, McGinn a déclaré : « J’ai trouvé Oli McBurnie exceptionnel. Il a reçu beaucoup de critiques sous le maillot de l’Écosse, mais [ce match] était une tâche ingrate et il a tout donné pour nous. »
Insistant sur le caractère nécessaire lorsqu’on joue en infériorité numérique, tout en réclamant une revanche lors du match retour, le milieu de terrain a assuré : « Passer à 10, c’est une épreuve de caractère ; il faut s’accrocher. C’est une énorme leçon pour nous, et quand nous jouerons chez eux, nous devrons gagner désormais. »
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Pocognoli sous pression dès ses débuts
La prestation sans tranchant de l’Écosse a porté sa disette de buts à quatre matches pour la première fois depuis 1971, tout en prolongeant à huit rencontres sa série sans clean sheet à Hampden. Ce résultat fait également de Pocognoli le premier sélectionneur de l’Écosse à commencer par deux matches sans victoire depuis George Burley en 2008. La pression monte rapidement avant le choc de samedi à Skopje contre la Macédoine du Nord, suivi de une autre rencontre à domicile face à la Slovénie.
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