Fisher a racheté les San Jose Earthquakes en 2007, après deux années d’interruption officielle, pour seulement 20 millions de dollars. En 2015, grâce aux investissements de Fisher et des autorités locales, les Earthquakes ont inauguré le PayPal Park, l’un des nombreux stades spécialement conçus pour le football construits en MLS.

Les succès sportifs ont toutefois été plus difficiles à obtenir. Les Earthquakes ont remporté le Supporters’ Shield en 2012, une saison au cours de laquelle leur joueur vedette, Chris Wondolowski, a été nommé MVP. Pour le reste, le palmarès du club sous la propriété de Fisher est resté vierge.

Il a annoncé la vente dans un communiqué :

« Ma famille et moi avons adoré être propriétaires de ce club pendant près de 20 ans, et nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de nos formidables supporters, ainsi que du travail acharné de tous nos entraîneurs, joueurs et membres du personnel », a déclaré Fisher. « Nous tenons à remercier Jared Shawlee et l’équipe dirigeante pour leur travail à la tête du club, ainsi que l’ensemble du personnel administratif des Earthquakes pour son engagement envers le club, les supporters et la communauté. »

« Nous gardons tant de merveilleux souvenirs, de notre premier match après notre retour en 2008 à l’incroyable cérémonie de pose de la première pierre du stade, en passant par notre victoire au Supporters’ Shield et le jour où nous avons vu Wondo battre le record de MLS en marquant quatre buts sous une pluie battante. Heath partage notre foi en ce club et en cette communauté, et il a l’ambition et la détermination nécessaires pour faire avancer les Earthquakes. Merci, San Jose. »