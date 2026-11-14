John Fisher accepte de vendre les San Jose Earthquakes à Heath Freeman, cofondateur d’Alden, dans le cadre d’un accord qui porterait sur 625 millions de dollars
- San Jose Earthquakes
Une vente importante
L’accord annoncé, d’un montant de 625 millions de dollars, comprend à la fois les Earthquakes et leur stade, le PayPal Park. À titre de comparaison, le Real Salt Lake et les Utah Royals de la NWSL ont été vendus ensemble pour 400 millions de dollars en 2022, avant de changer de nouveau de mains l’an dernier pour environ 600 millions de dollars. Les Earthquakes sont considérés comme l’une des équipes les moins valorisées de la MLS. Forbes les classe au 22e rang de son classement annuel de la valeur des franchises, à 540 millions de dollars, même si cette valeur aurait augmenté de 7 %.
- Getty
Le passage de Fisher à San José
Fisher a racheté les San Jose Earthquakes en 2007, après deux années d’interruption officielle, pour seulement 20 millions de dollars. En 2015, grâce aux investissements de Fisher et des autorités locales, les Earthquakes ont inauguré le PayPal Park, l’un des nombreux stades spécialement conçus pour le football construits en MLS.
Les succès sportifs ont toutefois été plus difficiles à obtenir. Les Earthquakes ont remporté le Supporters’ Shield en 2012, une saison au cours de laquelle leur joueur vedette, Chris Wondolowski, a été nommé MVP. Pour le reste, le palmarès du club sous la propriété de Fisher est resté vierge.
Il a annoncé la vente dans un communiqué :
« Ma famille et moi avons adoré être propriétaires de ce club pendant près de 20 ans, et nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de nos formidables supporters, ainsi que du travail acharné de tous nos entraîneurs, joueurs et membres du personnel », a déclaré Fisher. « Nous tenons à remercier Jared Shawlee et l’équipe dirigeante pour leur travail à la tête du club, ainsi que l’ensemble du personnel administratif des Earthquakes pour son engagement envers le club, les supporters et la communauté. »
« Nous gardons tant de merveilleux souvenirs, de notre premier match après notre retour en 2008 à l’incroyable cérémonie de pose de la première pierre du stade, en passant par notre victoire au Supporters’ Shield et le jour où nous avons vu Wondo battre le record de MLS en marquant quatre buts sous une pluie battante. Heath partage notre foi en ce club et en cette communauté, et il a l’ambition et la détermination nécessaires pour faire avancer les Earthquakes. Merci, San Jose. »
- Getty Images News
Une histoire dans les journaux
Le parcours de Freeman dans les affaires comprend la propriété de journaux. Il est président et cofondateur d’Alden Global Capital, une société d’investissement qui possède notamment le Chicago Tribune, le Denver Post et le New York Daily News. Alden a été critiquée par des journalistes et des syndicats pour les réductions d’effectifs dans ses journaux. Elle possédait également le Baltimore Sun avant de le vendre en 2024.
Dans le sport, Freeman est associé gérant des Florida Freedom, une équipe de Professional Bull Riders, et président exécutif de la ligue de beach-volley AVP. Il a également soutenu l’université Duke, où il a étudié. En 2025, à la suite d’un don de plusieurs millions de dollars de sa famille, l’université a donné le nom de Freeman Field au terrain de football et de lacrosse du Koskinen Stadium.
- Southsiders
D’autres équipes à suivre ?
Ce rachat pourrait déclencher une vague de changements de propriétaires en MLS. L’avenir des Vancouver Whitecaps reste incertain, aucun accord pour un nouveau stade ne semblant imminent. Par ailleurs, Joey Saputo, propriétaire de longue date du club de Montréal, a annoncé en début de semaine l’avoir mis en vente. Il n’a pas non plus exclu une éventuelle relocalisation du club, présent dans la ville sous une forme ou une autre depuis 1992.
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