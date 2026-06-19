Ce jeune joueur polyvalent a exprimé sa joie immense après être entré dans l’histoire du football suisse en devenant le plus jeune joueur helvétique à réaliser un doublé en Coupe du monde depuis 1950. Manzambi a déclaré à la FIFA : « Honnêtement, c’est incroyable – c’est le premier doublé de ma carrière, et en Coupe du monde qui plus est. Marquer deux buts devant les supporters et ma famille, c’est vraiment, vraiment génial.

Je ne pense pas que je vais pouvoir dormir cette nuit. Le sélectionneur Yakin m’a donné quelques conseils tactiques et techniques, puis il m’a dit de simplement jouer mon jeu. Mon objectif était de marquer deux buts en Coupe du monde – et voilà que j’en ai déjà deux ! Mais j’espère qu’il y en aura d’autres. »