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Johan Manzambi, entré en cours de jeu, a inscrit un doublé éclatant et propulsé la Suisse vers une victoire 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine lors d’un match de Coupe du monde chaotique
Une offensive tardive a fini par percer la défense adverse.
L'équipe de Murat Yakin a effacé son match nul décevant face au Qatar lors de la première journée en dominent largement des adversaires coriaces, auteurs d'une série impressionnante de neuf matchs sans défaite. Le tournant du match intervient à la 74^e minute : Manzambi, entré en jeu trois minutes plus tôt à la place de Dan Ndoye, ouvre le score d’une magnifique volée. Le match bascule ensuite dans le chaos avec l’expulsion directe de Tarik Muharemovic. Profitant de leur supériorité numérique, Ruben Vargas et le capitaine Granit Xhaka trouvent à leur tour le chemin des filets, tandis que Manzambi inscrit un doublé.
- AFP
Un adolescent célèbre un exploit historique
Ce jeune joueur polyvalent a exprimé sa joie immense après être entré dans l’histoire du football suisse en devenant le plus jeune joueur helvétique à réaliser un doublé en Coupe du monde depuis 1950. Manzambi a déclaré à la FIFA : « Honnêtement, c’est incroyable – c’est le premier doublé de ma carrière, et en Coupe du monde qui plus est. Marquer deux buts devant les supporters et ma famille, c’est vraiment, vraiment génial.
Je ne pense pas que je vais pouvoir dormir cette nuit. Le sélectionneur Yakin m’a donné quelques conseils tactiques et techniques, puis il m’a dit de simplement jouer mon jeu. Mon objectif était de marquer deux buts en Coupe du monde – et voilà que j’en ai déjà deux ! Mais j’espère qu’il y en aura d’autres. »
Yakin salue la liberté de la jeune starlette
L’ascension fulgurante de Manzambi sur la scène internationale fait suite à une saison nationale exceptionnelle, au cours de laquelle il a brillé au milieu de terrain de Fribourg durant son parcours historique jusqu’à la finale de l’UEFA Europa League.
Son entraîneur salue sa polyvalence tactique et exploite sa vitesse fulgurante pour déstabiliser les défenses fatiguées en fin de match. Yakin déclare : « Johan est un garçon joyeux doté d’incroyables qualités techniques. Nous pouvons l’utiliser de manière polyvalente, davantage en défense, au milieu de terrain, mais aussi sur l’aile en tant qu’attaquant.
C’est un joueur de rue, un profil auquel il faut laisser de la liberté. Offensivement, il a carte blanche. Vous l’avez vu aujourd’hui : il sait presser, il possède d’excellentes qualités de dribbleur et il est capable de conclure. »
- AFP
La phase à élimination directe est en ligne de mire
Mercredi 24 juin, la Suisse affronte le Canada, pays hôte, dans un match décisif pour la première place du groupe B. Pour s’emparer du trône de la poule, la Nati devra maintenir son efficacité offensive et tenter de prendre l’ascendant sur ses rivaux afin de se garantir un parcours plus clément vers les phases à élimination directe.