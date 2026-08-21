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Joga Bonito est de retour ! Ronaldinho fait son sensationnel retour dans le football italien après avoir rejoint le club de Serie C Ravenna
Un accueil triomphal sur la côte adriatique
Son sourire iconique était de nouveau pleinement affiché lorsque Ronaldinho est arrivé à l’aéroport de Forli à bord d’un jet privé, avant d’être rapidement conduit vers une présentation clinquante à Ravenne. Des milliers de supporters se sont rassemblés pour apercevoir le vainqueur de la Coupe du monde 2002, qui avait marqué les esprits en Serie A lors de son passage à l’AC Milan. Malgré une pluie intermittente, environ 6 000 fans brandissant fumigènes et drapeaux ont créé une atmosphère bouillonnante pour accueillir Ronaldinho, preuve que l’aura de la légende du poste de meneur de jeu ne s’est pas estompée malgré une décennie loin du football professionnel.
S’exprimant devant les médias et les supporters présents lors de la cérémonie en bord de mer, le Brésilien a fait part de sa joie de rejoindre le projet ambitieux mené par son ami, le président du club Ignazio Cipriani. « Je suis très heureux d’être ici avec mes amis, mais attendons de voir si les choses se passent bien avec l’équipe », a déclaré Ronaldinho. S’il est avant tout en Italie pour soutenir la vision de son ami pour le club, la star vétérane s’est empressée de rappeler à tout le monde que son amour du jeu reste sa motivation première.
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Ronaldinho va-t-il vraiment jouer en Serie C ?
La plus grande question reste de savoir si le joueur de 46 ans foulera réellement la pelouse lors de matches officiels. Le vice-président de Ravenne, Ariedo Braida, avait d’abord insisté sur le fait que le Brésilien avait été recruté strictement à des fins marketing et qu’il ne participerait pas aux rencontres de Serie C. Il est toutefois ensuite revenu sur ces déclarations, refusant d’exclure la possibilité d’un retour sensationnel sur les terrains.
Interrogé sur le moment où les supporters pourraient espérer le voir à l’œuvre, l’ancien maestro de Barcelone est resté évasif, en riant : « Je me sens bien. Je ne sais pas, cela dépend du président et de l’entraîneur. Je ne sais pas. » Le club a déjà confirmé que le Brésilien ne participerait pas au match d’ouverture de la saison contre la Reggiana, lundi.
Cipriani, le président de Ravenne, qui fait partie de la célèbre marque de restaurants Cipriani, nourrit de grandes ambitions pour ce partenariat. Il a reconnu qu’il espérait voir le Brésilien inscrire le dernier but de sa carrière sous le maillot de Ravenne, un sentiment que le joueur lui-même semble partager. « Si cela arrive, ce sera encore plus beau », a répondu Ronaldinho avec un large sourire lorsqu’a été évoquée la possibilité de le voir trouver à nouveau le chemin des filets.
Mouvement stratégique pour l’AS Rome
Au-delà du potentiel en termes de buts, cette signature est une immense déclaration d’intention pour un club qui évolue actuellement en troisième division du football italien. La présence d’une superstar mondiale est destinée à renforcer considérablement le rayonnement du club alors qu’il cherche à gravir les échelons. Cipriani a expliqué que ce recrutement allait bien au-delà des seules qualités footballistiques, en déclarant : « Cette opération visait à rapprocher toute la ville de l’équipe. À créer une base de supporters pleine de joie et d’enthousiasme pour cette nouvelle saison. »
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Écrire une nouvelle histoire en Italie
Pour Ronaldinho, ce transfert représente une chance de « danser de nouveau avec le ballon » et d’ajouter un ultime chapitre unique à une carrière qui l’a vu remporter presque tous les trophées majeurs possibles. « Nouvelles couleurs, même sourire. J’ai hâte de pouvoir danser de nouveau avec le ballon pour écrire une nouvelle histoire ensemble avec Ignazio et toute la famille Cipriani. Le football a toujours été une source de joie pour moi, je veux apporter le même esprit à Ravenne », avait précédemment déclaré le lauréat du Ballon d’Or 2005.
Alors que la saison de Serie C débute, tous les regards seront tournés vers le stade Bruno Benelli pour voir si la légende peut encore produire des moments de magie. Qu’il serve de mentor, d’icône marketing ou de véritable menace offensive, sa seule présence a mis Ravenne sur la carte. Pour l’instant, les supporters savourent simplement le fait que l’un des plus grands joueurs de l’histoire ait choisi leur club pour son dernier acte.
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