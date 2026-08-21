Son sourire iconique était de nouveau pleinement affiché lorsque Ronaldinho est arrivé à l’aéroport de Forli à bord d’un jet privé, avant d’être rapidement conduit vers une présentation clinquante à Ravenne. Des milliers de supporters se sont rassemblés pour apercevoir le vainqueur de la Coupe du monde 2002, qui avait marqué les esprits en Serie A lors de son passage à l’AC Milan. Malgré une pluie intermittente, environ 6 000 fans brandissant fumigènes et drapeaux ont créé une atmosphère bouillonnante pour accueillir Ronaldinho, preuve que l’aura de la légende du poste de meneur de jeu ne s’est pas estompée malgré une décennie loin du football professionnel.

S’exprimant devant les médias et les supporters présents lors de la cérémonie en bord de mer, le Brésilien a fait part de sa joie de rejoindre le projet ambitieux mené par son ami, le président du club Ignazio Cipriani. « Je suis très heureux d’être ici avec mes amis, mais attendons de voir si les choses se passent bien avec l’équipe », a déclaré Ronaldinho. S’il est avant tout en Italie pour soutenir la vision de son ami pour le club, la star vétérane s’est empressée de rappeler à tout le monde que son amour du jeu reste sa motivation première.