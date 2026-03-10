Joey Barton placé en détention provisoire pendant un mois pour avoir prétendument agressé quelqu'un avec un club de golf, laissant la victime dans un état « grave » et risquant de perdre la vue d'un œil

La victime de l'agression présumée a été identifiée devant le tribunal comme étant Kevin Lynch, entraîneur de football amateur et directeur d'école. Les services d'urgence ont été appelés à Fairway, près du Huyton and Prescot Golf Club, vers 21 heures dimanche soir, à la suite de signalements faisant état d'une violente altercation. L'avocate de l'accusation, Chelsea Kearns, a déclaré au tribunal qu'un témoin avait vu un homme se faire agresser après que Barton et la victime se soient livrés à une « discussion animée » qui avait commencé à l'intérieur du club-house et s'était poursuivie à l'extérieur.

Les professionnels de santé ont qualifié l'état de M. Lynch de grave mais stable, bien que les blessures subies soient importantes. Le tribunal a été informé que la victime, âgée de 51 ans, avait subi des blessures aux côtes et au visage, et qu'il y avait un risque sérieux qu'elle perde la vue d'un œil à la suite de l'altercation. La police du Merseyside a confirmé que l'enquête était en cours, les agents ayant déjà mené des enquêtes de porte à porte et examiné les images des caméras de surveillance des maisons du quartier résidentiel environnant.