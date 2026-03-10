Getty
Joey Barton placé en détention provisoire pendant un mois pour avoir prétendument agressé quelqu'un avec un club de golf, laissant la victime dans un état « grave » et risquant de perdre la vue d'un œil
Barton renvoyé en détention provisoire après sa comparution devant le tribunal de Liverpool
Alors qu'O'Grady a été libéré sous caution conditionnelle, Barton restera derrière les barreaux jusqu'à sa prochaine comparution devant le tribunal, prévue le 7 avril. L'homme de 43 ans, qui a disputé un match international avec l'Angleterre au cours d'une longue carrière dans l'élite, est arrivé au tribunal mardi après-midi dans un fourgon pénitentiaire et n'a pris la parole que pour confirmer son identité. Cet incident représente une escalade juridique importante pour l'ancien manager de Fleetwood Town et Bristol Rovers, qui reste une figure controversée depuis qu'il a pris sa retraite du football professionnel en 2017.
Une victime gravement blessée après une altercation dans un club de golf
La victime de l'agression présumée a été identifiée devant le tribunal comme étant Kevin Lynch, entraîneur de football amateur et directeur d'école. Les services d'urgence ont été appelés à Fairway, près du Huyton and Prescot Golf Club, vers 21 heures dimanche soir, à la suite de signalements faisant état d'une violente altercation. L'avocate de l'accusation, Chelsea Kearns, a déclaré au tribunal qu'un témoin avait vu un homme se faire agresser après que Barton et la victime se soient livrés à une « discussion animée » qui avait commencé à l'intérieur du club-house et s'était poursuivie à l'extérieur.
Les professionnels de santé ont qualifié l'état de M. Lynch de grave mais stable, bien que les blessures subies soient importantes. Le tribunal a été informé que la victime, âgée de 51 ans, avait subi des blessures aux côtes et au visage, et qu'il y avait un risque sérieux qu'elle perde la vue d'un œil à la suite de l'altercation. La police du Merseyside a confirmé que l'enquête était en cours, les agents ayant déjà mené des enquêtes de porte à porte et examiné les images des caméras de surveillance des maisons du quartier résidentiel environnant.
Les ennuis judiciaires s'accumulent pour Barton avec l'affaire de diffamation contre Aluko
Cette arrestation a mis fin à une période désastreuse pour Barton, coïncidant avec une défaite juridique historique devant la Haute Cour. Le jour même de son audience pour agression, il a été confirmé que l'ancienne internationale anglaise Eni Aluko avait remporté un procès en diffamation majeur contre lui. Barton a été condamné à payer plus de 300 000 livres sterling de dommages et intérêts et de frais de justice à la suite de ce qui a été décrit comme une campagne ciblée de harcèlement numérique et de diffamation à l'encontre de la présentatrice.
Le tribunal saisi de l'affaire de diffamation a entendu que Barton avait publié 48 messages visant Aluko, y compris des images très offensantes. L'équipe juridique de Barton a finalement admis que son comportement constituait du harcèlement, ce qui lui a valu une sanction financière totale de 339 000 livres sterling. Ces développements civils et pénaux interviennent quelques mois seulement après que Barton ait été condamné à une peine de prison avec sursis pour des infractions distinctes en matière de communication impliquant Jeremy Vine et Lucy Ward, ce qui complique encore davantage sa situation actuelle devant le système judiciaire alors qu'il attend son procès pour l'incident de Huyton.
La police du Merseyside poursuit son enquête sur l'incident survenu dimanche soir.
Un porte-parole de la police du Merseyside a fourni une déclaration détaillée concernant les accusations : « Nous pouvons confirmer que deux hommes ont été inculpés à la suite d'une agression survenue à Huyton dans la nuit du dimanche 8 mars. Vers 21 heures, les services d'urgence ont été appelés à Fairway après avoir reçu des informations faisant état d'un homme agressé près du Huyton and Prescot Golf Club. La victime a été transportée à l'hôpital pour y être examinée en raison de blessures graves au visage et au corps. Elle se trouve dans un état grave mais stable à l'hôpital.»
La police a confirmé que Joseph Anthony Barton et Gary O'Grady ont tous deux été inculpés pour coups et blessures volontaires au titre de l'article 18. Alors que la défense a suggéré dans ses premiers rapports que Barton aurait agi en légitime défense lors de l'altercation, la gravité des blessures de la victime a conduit le tribunal à adopter une position ferme en matière de détention provisoire. Barton devant désormais passer le mois prochain en détention, le monde du football observe l'une de ses figures les plus controversées faire face à la plus grave procédure judiciaire de sa carrière.
