Joey Barton arrêté pour suspicion de coups et blessures après une bagarre présumée avec un club de golf
Une enquête a été ouverte sur une bagarre présumée.
Le Daily Mail rapporte que Barton était « l'un des deux hommes arrêtés après une altercation près du Huyton and Prescot Golf Club ». Le journal ajoute que les services d'urgence ont été appelés à la suite de signalements d'une agression.
Selon le Mail, « une dispute a éclaté à l'intérieur du club-house ». Alors que la confrontation présumée s'intensifiait, « il semblerait qu'une arme ait ensuite été apportée de l'extérieur du bâtiment et que Barton ait pu agir en légitime défense ».
Un homme aurait été transporté à l'hôpital pour « évaluer ses blessures au visage et aux côtes ». Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident.
Déclaration de la police du Merseyside
Un porte-parole de la police du Merseyside a déclaré dans un communiqué officiel : « Nous pouvons confirmer que deux personnes ont été arrêtées à la suite d'une agression signalée à Huyton le dimanche 8 mars. Vers 21 heures, les services d'urgence ont été appelés à Fairway pour une agression signalée près du Huyton and Prescot Golf Club. La victime a été transportée à l'hôpital pour y être examinée au niveau du visage et des côtes.
Un homme de 50 ans et un autre de 43 ans ont tous deux été arrêtés, soupçonnés d'avoir causé des blessures au titre de l'article 18. Ils sont actuellement en garde à vue, où ils seront interrogés par des inspecteurs. L'enquête sur cet incident se poursuit. »
Barton a assisté au match Newcastle-Manchester City en FA Cup.
L'incident en question aurait eu lieu le lendemain du retour de Barton à St James' Park pour assister au match de cinquième tour de la FA Cup opposant Newcastle à un autre de ses anciens clubs, Manchester City.
Il n'y a eu aucune activité sur le compte X de Barton, qui compte 2,5 millions d'abonnés et sur lequel il se présente comme un « critique culturel », depuis le 8 mars.
La peine prononcée par Barton dans l'affaire Aluko
En décembre 2025, Barton a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 18 mois, après avoir été reconnu coupable d'avoir envoyé des communications électroniques grossièrement offensantes dans l'intention de causer de la détresse ou de l'anxiété au présentateur Jeremy Vine et aux commentatrices de football Lucy Ward et Eni Aluko.
L'homme de 43 ans a également été condamné à effectuer 200 heures de travail d'intérêt général et à payer plus de 20 000 livres sterling de frais.
