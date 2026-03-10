Joey Barton arrêté pour suspicion de coups et blessures après une bagarre présumée avec un club de golf

Le Daily Mail rapporte que Barton était « l'un des deux hommes arrêtés après une altercation près du Huyton and Prescot Golf Club ». Le journal ajoute que les services d'urgence ont été appelés à la suite de signalements d'une agression.

Selon le Mail, « une dispute a éclaté à l'intérieur du club-house ». Alors que la confrontation présumée s'intensifiait, « il semblerait qu'une arme ait ensuite été apportée de l'extérieur du bâtiment et que Barton ait pu agir en légitime défense ».

Un homme aurait été transporté à l'hôpital pour « évaluer ses blessures au visage et aux côtes ». Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident.