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Joelinton donne son avis sur Nick Woltemade au milieu de terrain de Newcastle avant le match décisif de Ligue des champions contre Barcelone
Des débuts difficiles à Tyneside
Depuis son transfert très lucratif de Stuttgart à Newcastle cet été, Woltemade peine à trouver une certaine régularité et alterne désormais entre le onze de départ et le banc. Initialement aligné en numéro 9, Eddie Howe, l'entraîneur des Magpies, a récemment tenté de l'utiliser au poste de milieu de terrain central, avec des résultats mitigés. Woltemade a toutefois reçu les éloges de Joelinton, qui est lui-même passé du poste d'attaquant à celui de moteur de l'équipe au début de sa carrière à Newcastle.
Joelinton fait l'éloge d'une star allemande
Joelinton n'a pas tardé à saluer l'éthique de travail que Woltemade apporte à l'équipe. Il estime que l'international allemand a prouvé qu'il était capable de gérer la pression sur les grandes scènes.
« À chaque fois que Nick a joué là-bas, il s'en est bien sorti », a déclaré Joelinton, selon Chronicle Live. « Je pense qu'il a prouvé à chaque match qu'il est prêt à tout donner pour l'équipe, quel que soit son poste. C'est formidable de voir son engagement, mais j'espère qu'il continuera à s'améliorer. S'il continue à bien jouer, cela ne peut être que bénéfique pour nous. »
Une soirée mémorable de Ligue des champions à Barcelone
Ce déplacement au Camp Nou, sponsorisé par Spotify, revêt une importance particulière pour Joelinton, qui s’était déjà rendu dans cette ville pour se faire soigner. Il avoue être bien plus heureux d’y retourner en tant que joueur, avec l’intention d’obtenir un résultat mémorable après le match nul 1-1 concédé lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
« Je me suis rendu à Barcelone à plusieurs reprises ces dernières saisons pour des injections, mais je suis heureux d’y être cette fois-ci pour jouer ! », a-t-il ajouté. « J’espère que nous pourrons nous rendre au Camp Nou et réaliser une bonne performance. Nous avons confiance et croyons en nos chances de nous qualifier. Pour être honnête, lors des derniers matchs, nous avons beaucoup mieux joué et pris des points contre Chelsea et Man United. Nous avons également tenu tête à Barcelone et nous gagnons de plus en plus en confiance à chaque match. Si nous continuons à nous battre et à tout donner, nous pouvons encore atteindre nos objectifs cette saison. »
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Les hommes de Howe prennent de l'élan
Newcastle aborde ce match après une victoire éclatante 1-0 contre Chelsea à Stamford Bridge en Premier League. Ce résultat, qui marque leur première victoire à l'extérieur contre les Blues depuis plus de dix ans, leur a donné un formidable coup de pouce moral avant leur déplacement européen.
Après son déplacement en Catalogne mercredi soir, Newcastle se concentrera à nouveau sur le championnat national et le derby contre Sunderland. Les Magpies occupent actuellement la neuvième place du classement de la Premier League avec 42 points en 30 matches, à neuf points du top 4.
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