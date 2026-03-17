Joelinton donne son avis sur Nick Woltemade au milieu de terrain de Newcastle avant le match décisif de Ligue des champions contre Barcelone

Ce déplacement au Camp Nou, sponsorisé par Spotify, revêt une importance particulière pour Joelinton, qui s’était déjà rendu dans cette ville pour se faire soigner. Il avoue être bien plus heureux d’y retourner en tant que joueur, avec l’intention d’obtenir un résultat mémorable après le match nul 1-1 concédé lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

« Je me suis rendu à Barcelone à plusieurs reprises ces dernières saisons pour des injections, mais je suis heureux d’y être cette fois-ci pour jouer ! », a-t-il ajouté. « J’espère que nous pourrons nous rendre au Camp Nou et réaliser une bonne performance. Nous avons confiance et croyons en nos chances de nous qualifier. Pour être honnête, lors des derniers matchs, nous avons beaucoup mieux joué et pris des points contre Chelsea et Man United. Nous avons également tenu tête à Barcelone et nous gagnons de plus en plus en confiance à chaque match. Si nous continuons à nous battre et à tout donner, nous pouvons encore atteindre nos objectifs cette saison. »