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Joe Hart révèle le plus grand défi de Manchester City après le départ de Pep Guardiola, alors qu’Arsenal se prépare à la « pression du champion »
Gérer les attentes en interne à l’Etihad
Manchester City entre dans une nouvelle ère audacieuse après la conclusion du mandat historique et riche en trophées de Guardiola à l’Etihad Stadium. L’arrivée d’Enzo Maresca marque un changement important dans la hiérarchie du club, mais l’ancien gardien de City, Hart, estime que celle-ci fera preuve de pragmatisme quant à l’avenir immédiat.
Malgré une décevante défaite 3-0 contre Arsenal lors du Community Shield, Hart suggère que le club n’imposera pas d’exigences impossibles à son nouvel entraîneur italien pendant que l’effectif traverse une évolution naturelle.
S’exprimant dans le Monday Night Club de BBC Radio 5 Live, Hart a déclaré : « Je pense que le club ne place pas d’énormes attentes sur cette saison. Je pense qu’ils croient toujours qu’ils ont l’équipe et qu’ils ont la qualité pour jouer les premiers rôles. Je pense toujours qu’ils voudront lutter sur tous les fronts. Mais je ne pense pas que le même type de pression, en tant qu’organisation, existera cette saison. Je ne pense pas qu’ils seront soumis à cette pression en interne. »
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Le bruit extérieur auquel Maresca doit faire face
Maresca hérite d’une équipe qui a dominé le football anglais pendant près d’une décennie, et le moindre relâchement dans les standards sera immédiatement critiqué. Le club traverse actuellement un mercato complexe, avec des discussions en cours pour le talent lillois de 18 ans Ayyoub Bouaddi dans le cadre d’un deal estimé à 85,6 M£, ainsi qu’un intérêt persistant pour Enzo Fernandez de Chelsea.
Hart a averti que le récit autour du club pourrait rapidement changer si les résultats ne tournent pas en faveur de Maresca lors des premières semaines de la campagne de Premier League. « En externe, il y aura toujours du bruit », a noté Hart. « Maresca sera immédiatement sous le feu des critiques quant à la façon dont les gens voudront se jeter sur Manchester City s’ils rencontrent des difficultés. »
« En interne, je pense qu’ils sont suffisamment intelligents, en tant qu’entreprise, pour comprendre que ce qui se passe en ce moment va être difficile. »
Arsenal et le poids de la couronne
La conversation a également porté sur le principal rival de City, Arsenal, qui a finalement détrôné le club mancunien pour s’emparer du trône. Après avoir vu City remporter quatre titres consécutifs entre 2021 et 2024, l’équipe de Mikel Arteta est désormais celle qui a la cible dans le dos.
Hart, qui faisait partie des équipes de City n’ayant pas réussi à défendre leur titre lors des saisons 2012-13 et 2014-15, a averti qu’Arsenal était sur le point de connaître un niveau de pression qu’il n’avait encore jamais affronté auparavant.
En repensant à sa propre expérience lors de ses années au sommet à l’Etihad, Hart a admis que le succès peut souvent entraîner un faux sentiment de sécurité, vite brisé par les réalités de la Premier League. « J’avais l’impression de marcher sur l’eau à cette époque. Je pensais vraiment que j’étais “ce gars-là” », a reconnu Hart.
Il a ajouté : « Et le football trouve un moyen, très rapidement, de vous montrer que ce n’est pas le cas. Et quand les choses ont commencé à se déliter, ce qui arrive dans n’importe quelle saison, tout a semblé vraiment partir en vrille parce que, soudainement, vous vous retrouvez sous ce genre d’examen réservé au champion. »
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Le défi de rester au sommet
Le sentiment qui prévaut chez Hart est que, si atteindre le sommet du football anglais est une réalisation incroyable, le véritable test d'une grande équipe réside dans sa longévité. « C'est vraiment important de voir comment Arsenal va gérer cela, mais Mikel Arteta a fait un travail brillant, et il prend des décisions très importantes et des décisions audacieuses. Et tout se joue dans la manière dont on gère cette première douleur. C'est ironique que le plus facile soit d'arriver au sommet, ça l'est vraiment », a conclu Hart.
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