Joe Hart révèle le plus grand défi de Manchester City après le départ de Pep Guardiola, alors qu’Arsenal se prépare à la « pression du champion »

Manchester City entre dans une nouvelle ère audacieuse après la conclusion du mandat historique et riche en trophées de Guardiola à l’Etihad Stadium. L’arrivée d’Enzo Maresca marque un changement important dans la hiérarchie du club, mais l’ancien gardien de City, Hart, estime que celle-ci fera preuve de pragmatisme quant à l’avenir immédiat.

Malgré une décevante défaite 3-0 contre Arsenal lors du Community Shield, Hart suggère que le club n’imposera pas d’exigences impossibles à son nouvel entraîneur italien pendant que l’effectif traverse une évolution naturelle.

S’exprimant dans le Monday Night Club de BBC Radio 5 Live, Hart a déclaré : « Je pense que le club ne place pas d’énormes attentes sur cette saison. Je pense qu’ils croient toujours qu’ils ont l’équipe et qu’ils ont la qualité pour jouer les premiers rôles. Je pense toujours qu’ils voudront lutter sur tous les fronts. Mais je ne pense pas que le même type de pression, en tant qu’organisation, existera cette saison. Je ne pense pas qu’ils seront soumis à cette pression en interne. »