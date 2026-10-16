Le récent verdict de culpabilité de Manchester City concernant de multiples infractions aux règles financières de la Premier League a jeté une ombre sur ses succès passés. Les infractions ont été commises entre 2009 et 2018, une période de domination considérable sur la scène nationale pour le club de l'Etihad Stadium. Au cours de ces neuf années, City a remporté trois titres de Premier League, ainsi que trois Coupes de la Ligue anglaise, une FA Cup et le Community Shield.

Les anciens joueurs de cette époque se sont depuis retrouvés sous le feu des médias. Keane, figure emblématique de Manchester United, a récemment suscité le débat en déclarant que les stars de la génération dorée de City devraient « mettre leurs médailles de Premier League à la poubelle » à la suite des conclusions de l'instance de régulation.

Hart, qui a disputé 348 matches avec City et remporté cinq trophées majeurs pendant la période visée par l'enquête, a désormais fermement rejeté la suggestion de l'Irlandais.



