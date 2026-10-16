Getty Images Sport
Traduit par
Joe Hart réplique à Roy Keane après que la légende de Manchester United a demandé aux stars de Manchester City de « jeter » leurs médailles de Premier League à la suite d’un verdict de culpabilité
Les répercussions du verdict de culpabilité de Manchester City
Le récent verdict de culpabilité de Manchester City concernant de multiples infractions aux règles financières de la Premier League a jeté une ombre sur ses succès passés. Les infractions ont été commises entre 2009 et 2018, une période de domination considérable sur la scène nationale pour le club de l'Etihad Stadium. Au cours de ces neuf années, City a remporté trois titres de Premier League, ainsi que trois Coupes de la Ligue anglaise, une FA Cup et le Community Shield.
Les anciens joueurs de cette époque se sont depuis retrouvés sous le feu des médias. Keane, figure emblématique de Manchester United, a récemment suscité le débat en déclarant que les stars de la génération dorée de City devraient « mettre leurs médailles de Premier League à la poubelle » à la suite des conclusions de l'instance de régulation.
Hart, qui a disputé 348 matches avec City et remporté cinq trophées majeurs pendant la période visée par l'enquête, a désormais fermement rejeté la suggestion de l'Irlandais.
- Getty Images
Hart rejette la demande de médaille de Keane
S’exprimant auprès de Sky Vegas, Hart a clairement indiqué qu’il n’avait aucune intention de se débarrasser de ses récompenses. L’ancien international anglais a souligné que Keane parlait de l’extérieur, sans avoir vécu la réalité de cette situation.
« Oui, tant mieux pour lui. Vous pouvez montrer cette déclaration si vous voulez, car il parle d’une manière qui correspond peut-être à ce que les gens aimeraient ressentir », a réagi Hart aux propos de Keane. « Il n’est pas dans cette situation, il ne l’a jamais été, donc c’est très facile de dire ce genre de choses. Mais moi, je suis dans cette situation et ce n’est certainement pas ce que je ressens. »
La fierté demeure malgré la perspective d’un appel
Hart a choisi de rester largement discret sur les conséquences plus générales du verdict jusqu’à la conclusion officielle de la procédure d’appel de Manchester City. L’ancien gardien a même refusé de participer à une émission de télévision américaine pour éviter d’être entraîné dans des débats sensationnalistes sur la possibilité qu’on lui retire ses titres.
Expliquant son refus sur The Overlap Daily, Hart a déclaré : « On m’a posé la question et, finalement, je ne suis pas passé à la télévision aux États-Unis parce qu’ils ont dit qu’ils ne voulaient pas que cela prenne une tournure inutile. Ils m’ont demandé : si votre nom apparaît avec la mention de deux titres de champion, qu’allez-vous faire ? Qu’est-ce que je pourrais bien faire ? »
Quelle que soit l’issue de la procédure, Hart assure que ses souvenirs restent intacts. « Je n’entre certainement pas dans une pièce en posant mes médailles sur la table. Cela m’est complètement égal, a-t-il déclaré. Je suis tellement fier d’avoir soulevé ces trophées et d’avoir travaillé aussi dur que tous les autres, en Premier League, dans n’importe quel championnat, même dans le football du dimanche. J’ai travaillé tout aussi dur. Et rien ne valait le moment où l’on me passait cette médaille autour du cou. »
- Getty Images Sport
Dans l’attente de l’issue définitive de la procédure judiciaire
Les répercussions de l’enquête de la Premier League sont loin d’être terminées : la procédure d’appel de Manchester City doit encore déterminer les conséquences définitives du verdict de culpabilité. Alors que le club prépare ses prochaines démarches juridiques, ses anciens joueurs continueront d’être interrogés sur l’héritage qu’ils laisseront à Manchester.
Pour Hart, les décisions à venir ne changeront rien à la façon dont il considère son parcours. « Quoi qu’il se passe au cours des prochains mois, cela ne changera pas ce que je ressens à propos de mon football et de ma carrière, parce que je ne vois pas vraiment les choses comme ça », a-t-il conclu. « Je suis tellement heureux et fier de ce que j’ai accompli, mais je ne joue plus. Je ne pense pas que les trophées me définissent. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles