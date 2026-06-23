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Joe Hart estime qu’« il y a quelque chose qui cloche » avec le ballon adidas Trionda de la Coupe du monde 2026, après avoir vu ce type de but se produire « bien trop souvent »
Les gardiens de but peinent à anticiper la trajectoire du Trionda.
Interrogé sur les ondes de la BBC, Hart a exprimé des réserves sur le comportement du ballon adidas Trionda, après avoir observé plusieurs buts aux trajectoires surprenantes lors de la Coupe du monde 2026. Ses propos font suite à l’ouverture du score de Kylian Mbappé lors de la victoire 3-0 de la France face à l’Irak. Il a également cité plusieurs autres incidents impliquant des gardiens de but de renom, dont l’Anglais Jordan Pickford, pour illustrer que les caractéristiques de vol du ballon pourraient constituer un véritable problème.
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Hart souligne une tendance récurrente.
Hart affirme que les gardiens de but peinent à repousser les tirs sans effet qui traversent l’air à hauteur d’épaule. Pour l’ancien portier de Manchester City, cette scène se répète trop souvent durant la Coupe du monde pour n’être qu’une simple coïncidence.
« Je vois ce genre de but beaucoup trop souvent en Coupe du monde pour qu’il n’y ait pas quelque chose qui cloche avec ce ballon », explique Hart. « C’est à hauteur d’épaule : dès qu’ils n’utilisent pas de technique de tir enroulé et que le ballon ne bouge pas ou ne tourne pas, les gardiens ont du mal. »
Revenant sur la frappe de Mbappé, il ajoute : « Kylian Mbappé enroule sa frappe ; bien sûr, il y a quelques défenseurs sur la trajectoire, ce qui complique la tâche du gardien Ahmed Basil, mais celui-ci ne perd pas le ballon de vue un instant. Regardez la trajectoire : elle ne bouge pas.
Elle n’est pas tout à fait dans le coin – je ne cherche pas à critiquer le gardien, j’ai vu la même chose avec Edouard Mendy, Luca Zidane ou Pickford –, mais ils semblent incapables de trouver le bon timing face à ce type de frappe de Coupe du monde, dès que le ballon passe au-dessus de la hauteur des épaules et qu’il n’est pas enroulé.
« Dès que le ballon quitte le pied de Mbappé, un gardien de niveau Coupe du monde a le temps de faire un pas et de plonger, mais il semble que l’objet soit déjà sur lui avant même qu’il ne puisse l’effleurer. Combien de fois, au plus haut niveau, voit-on un gardien toucher le ballon et le laisser entrer ? Très rarement, car, s’ils parviennent à le frôler, ils le repoussent hors du cadre. »
Selon Hart, les gardiens sont pris de court
L’ancien international anglais estime que le problème va au-delà des erreurs individuelles. Hart argue que la vitesse et l’absence d’effet de certaines frappes perturbent l’instinct et le timing acquis par les gardiens d’élite au fil d’années d’entraînement.
« Dans ce tournoi, je vois des gardiens arriver à hauteur de ballon au-dessus des épaules, mais ils ne parviennent pas à l’arrêter », constate-t-il. « Quelque chose ne va pas. C’est tout le calcul mental du gardien : on voit la balle, on se positionne, on amorce la plongée… Or, ici, malgré la bonne gestuelle, le résultat n’est pas au rendez-vous. »
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Le football mondial se prépare-t-il à revivre le chaos de Jabulani ?
Aucun gardien de but encore en lice dans la compétition n’a pour l’instant rejoint Hart dans ses critiques publiques, mais la polémique évoque inévitablement le tristement célèbre Jabulani, utilisé lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Les joueurs l’avaient alors surnommé, non sans mépris, « ballon de supermarché » en raison de ses trajectoires imprévisibles. Conçu avec quatre panneaux et des lignes en creux censées garantir sa stabilité, le Trionda était supposé éviter une telle polémique. Alors que la Coupe du monde se poursuit et que les matchs à élimination directe se multiplient, l’examen minutieux des performances du ballon devrait s’intensifier.