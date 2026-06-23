Joe Hart estime qu’« il y a quelque chose qui cloche » avec le ballon adidas Trionda de la Coupe du monde 2026, après avoir vu ce type de but se produire « bien trop souvent »

Hart affirme que les gardiens de but peinent à repousser les tirs sans effet qui traversent l’air à hauteur d’épaule. Pour l’ancien portier de Manchester City, cette scène se répète trop souvent durant la Coupe du monde pour n’être qu’une simple coïncidence.

« Je vois ce genre de but beaucoup trop souvent en Coupe du monde pour qu’il n’y ait pas quelque chose qui cloche avec ce ballon », explique Hart. « C’est à hauteur d’épaule : dès qu’ils n’utilisent pas de technique de tir enroulé et que le ballon ne bouge pas ou ne tourne pas, les gardiens ont du mal. »

Revenant sur la frappe de Mbappé, il ajoute : « Kylian Mbappé enroule sa frappe ; bien sûr, il y a quelques défenseurs sur la trajectoire, ce qui complique la tâche du gardien Ahmed Basil, mais celui-ci ne perd pas le ballon de vue un instant. Regardez la trajectoire : elle ne bouge pas.

Elle n’est pas tout à fait dans le coin – je ne cherche pas à critiquer le gardien, j’ai vu la même chose avec Edouard Mendy, Luca Zidane ou Pickford –, mais ils semblent incapables de trouver le bon timing face à ce type de frappe de Coupe du monde, dès que le ballon passe au-dessus de la hauteur des épaules et qu’il n’est pas enroulé.

« Dès que le ballon quitte le pied de Mbappé, un gardien de niveau Coupe du monde a le temps de faire un pas et de plonger, mais il semble que l’objet soit déjà sur lui avant même qu’il ne puisse l’effleurer. Combien de fois, au plus haut niveau, voit-on un gardien toucher le ballon et le laisser entrer ? Très rarement, car, s’ils parviennent à le frôler, ils le repoussent hors du cadre. »