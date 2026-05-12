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Joe Gomez avoue ne pas savoir s’il restera joueur de Liverpool la saison prochaine, estimant que « tout peut arriver » lors du mercato estival
La concurrence s'intensifie à Anfield
Gomez arrive à un tournant de sa carrière alors qu’il entame les douze derniers mois de son contrat. Bien que considéré comme un pilier du groupe, le joueur de 28 ans a vu son temps de jeu considérablement diminuer sous les ordres d’Arne Slot, ne débutant que six matches de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Parallèlement, le club a déjà anticipé son départ en recrutant les jeunes défenseurs Giovanni Leoni et Jérémy Jacquet, afin de pérenniser une arrière-garde où figurent déjà Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté.
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Incertitude dans la fenêtre
Interrogé sur la possibilité d’un départ cet été, le défenseur polyvalent a adopté une posture philosophique au sujet de son avenir au club. Gomez a déclaré : « Je pense que tout peut arriver. Honnêtement, je ne sais pas. Il me reste un an de contrat, donc je ne sais pas, mais ce qui doit arriver arrivera, j’imagine. Je suis reconnaissant d’avoir passé tant d’années dans ce club. Je serai toujours reconnaissant d’avoir passé onze ans dans un endroit comme celui-ci. Tout ce que je peux faire, c’est exprimer ma gratitude, et on verra bien. »
Un palmarès riche en trophées
Arrivé en provenance de Charlton en 2015, Gomez s’est imposé comme une figure emblématique d’Anfield, totalisant 272 apparitions et un palmarès complet. Son palmarès comprend deux titres de Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et deux Carabao Cups. Si sa polyvalence en défense reste un atout, l’intérêt manifesté par le passé par Newcastle United et Aston Villa laisse penser que les prétendants ne manqueraient pas si Liverpool décidait de le vendre avant l’expiration de son contrat en 2027.
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L'heure de la décision a sonné pour Slot.
Liverpool doit faire un choix stratégique : proposer une prolongation de contrat à son joueur le plus ancien ou faciliter son transfert pour éviter de le perdre gratuitement. Le groupe s’appuiera sans doute sur son expérience lors des dernières semaines de la saison, alors qu’il devra gérer un calendrier national très chargé. Cependant, avec Konaté proche d’une nouvelle signature et Jacquet en provenance de Rennes, Gomez doit prouver qu’il reste un atout précieux pour conserver sa place dans l’effectif de l’équipe première durant un été chargé et marqué par la transition.