Joe Gomez avoue ne pas savoir s’il restera joueur de Liverpool la saison prochaine, estimant que « tout peut arriver » lors du mercato estival

Interrogé sur la possibilité d’un départ cet été, le défenseur polyvalent a adopté une posture philosophique au sujet de son avenir au club. Gomez a déclaré : « Je pense que tout peut arriver. Honnêtement, je ne sais pas. Il me reste un an de contrat, donc je ne sais pas, mais ce qui doit arriver arrivera, j’imagine. Je suis reconnaissant d’avoir passé tant d’années dans ce club. Je serai toujours reconnaissant d’avoir passé onze ans dans un endroit comme celui-ci. Tout ce que je peux faire, c’est exprimer ma gratitude, et on verra bien. »