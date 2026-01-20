Jobe Bellingham : l'impossible héritage et la menace d'un crash à Dortmund

Quand Sebastian Kehl a présenté Jobe Bellingham cet été, il parlait de "leader" et de "présence imposante". Six mois plus tard, la réalité est bien moins reluisante. Le jeune Anglais, recruté pour perpétuer la dynastie Bellingham au Signal Iduna Park, ressemble davantage à un corps étranger qu'à un messie. Là où Jude avait explosé dès ses premiers mois, Jobe stagne, coincé sur le banc de Niko Kovac, attendant désespérément qu'on lui lance un os.

Le bilan statistique est maigre : trois passes décisives en 25 apparitions. Mais c'est surtout l'impression visuelle qui inquiète. Jobe semble jouer avec le frein à main, écrasé par le poids de l'héritage. Dietmar Hamann, jamais tendre, l'a même qualifié d'"enfant à problèmes" qui n'est "même pas à la moitié du niveau de Jude". Une critique sévère, mais qui reflète la déception ambiante.