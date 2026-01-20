Jobe's Dortmund struggles.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Jobe Bellingham : l'impossible héritage et la menace d'un crash à Dortmund

L'histoire devait être belle : le petit frère prodige marchant dans les pas du grand frère héros. Mais six mois après son arrivée à Dortmund pour près de 40 millions d'euros, Jobe Bellingham est loin du compte de fées vécu par Jude. Avec seulement 11 titularisations, une exclusion malheureuse et une ingérence paternelle gênante, le milieu de 20 ans peine à sortir de l'ombre familiale. Alors que les blessures et les départs lui offrent enfin une opportunité de briller en Ligue des Champions face à Tottenham, la question se pose : Jobe a-t-il les épaules pour survivre à la comparaison et s'imposer, ou est-il condamné à être "l'autre Bellingham" ?

Quand Sebastian Kehl a présenté Jobe Bellingham cet été, il parlait de "leader" et de "présence imposante". Six mois plus tard, la réalité est bien moins reluisante. Le jeune Anglais, recruté pour perpétuer la dynastie Bellingham au Signal Iduna Park, ressemble davantage à un corps étranger qu'à un messie. Là où Jude avait explosé dès ses premiers mois, Jobe stagne, coincé sur le banc de Niko Kovac, attendant désespérément qu'on lui lance un os.

Le bilan statistique est maigre : trois passes décisives en 25 apparitions. Mais c'est surtout l'impression visuelle qui inquiète. Jobe semble jouer avec le frein à main, écrasé par le poids de l'héritage. Dietmar Hamann, jamais tendre, l'a même qualifié d'"enfant à problèmes" qui n'est "même pas à la moitié du niveau de Jude". Une critique sévère, mais qui reflète la déception ambiante.

    L'incident du tunnel et l'ombre du père

    Comme si la pression du terrain ne suffisait pas, l'environnement familial est venu rajouter de l'huile sur le feu. Lors de la première journée de Bundesliga contre St. Pauli (3-3), Jobe a été sorti à la mi-temps après une prestation terne. Furieux, son père Mark Bellingham a fait irruption dans le tunnel pour confronter Sebastian Kehl et critiquer les choix tactiques de Kovac.

    L'incident a fait grand bruit en Allemagne. Le club a dû rappeler à l'ordre le clan Bellingham, précisant que la zone mixte était réservée aux professionnels, pas aux familles. Cet épisode a non seulement mis une pression inutile sur Jobe, mais a aussi alimenté les rumeurs selon lesquelles son temps de jeu réduit serait une punition déguisée. Une distraction dont le joueur, déjà en difficulté d'adaptation, se serait bien passé.

    Erreurs fatales et malchance chronique

    Sur le terrain, quand Jobe a eu sa chance, la poisse s'en est mêlée. Son premier Klassiker contre le Bayern Munich restera comme un traumatisme. Entré en jeu à la 73e minute alors que le score était de 1-1, il a glissé dans sa propre surface, permettant à Michael Olise de marquer le but de la victoire bavaroise. Kovac l'a défendu, parlant d'un "exploit artistique de ne pas avoir marqué contre son camp", mais le mal était fait.

    Quelques semaines plus tard, alors qu'il semblait enfin enchaîner, il a été expulsé bêtement contre Fribourg pour une faute de dernier recours, suite à une mauvaise passe de son gardien Gregor Kobel. Carton rouge, suspension, retour à la case départ. C'est le résumé de sa saison : beaucoup d'efforts, zéro réussite, et une confiance qui s'effrite à chaque coup du sort.

    Le malentendu tactique de Kovac

    Au-delà de la malchance, il y a un problème structurel. Niko Kovac semble ne pas savoir quoi faire de son recrue. Utilisé en numéro 10 pour ses débuts, Jobe a ensuite été repositionné plus bas, en numéro 6 dans un système à deux milieux axiaux. "Il a besoin du jeu devant lui", justifie Kovac.

    Mais ce rôle bride les qualités de "box-to-box" qui avaient fait sa force à Sunderland. Jobe a besoin de liberté pour se projeter, pas d'être une sentinelle statique. Felix Nmecha et Marcel Sabitzer lui sont systématiquement préférés, le reléguant au rang de troisième choix. Sans continuité tactique, difficile de trouver le rythme, surtout quand on vient de Championship, un championnat physiquement intense mais tactiquement moins exigeant que la Bundesliga.

    Tottenham : le match de la dernière chance ?

    Pourtant, le football offre toujours une seconde chance. Avec la vente de Pascal Gross et la blessure de Sabitzer, Jobe a joué tout le match contre St. Pauli samedi dernier (victoire 3-2). Et ce mardi, il devrait être titulaire face à Tottenham en Ligue des Champions. Un match de gala, à Londres, sous les yeux du public anglais.

    C'est l'opportunité rêvée de changer la narration. Kovac loue son éthique de travail irréprochable et sa volonté d'apprendre. Jobe a prouvé qu'il avait le caractère pour encaisser les coups. S'il réussit une grande performance contre les Spurs, il pourrait enfin lancer sa saison et faire taire les comparaisons. Jude avait mis la barre très haut ; à Jobe de prouver qu'il peut au moins l'atteindre du bout des doigts, à sa manière.

