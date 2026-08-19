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Joao Pedro récupère le numéro 9 de Chelsea aux dépens de Liam Delap, alors que de multiples changements d’effectif sont confirmés
Joao Pedro s’empare du numéro 9
Chelsea a procédé à d’importants changements dans les numéros de son effectif avant la nouvelle saison, a appris talkSPORT, avec Pedro qui hérite notamment du numéro 9. Pedro récupère ce maillot après une précédente campagne remarquable, au cours de laquelle il a été élu Joueur de l’année, avec 20 buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues.
Par conséquent, Delap a été rétrogradé au numéro 12. Delap, qui portait le numéro 9 depuis son arrivée en provenance d’Ipswich Town en 2025, est désormais fortement annoncé sur le départ de Stamford Bridge. L’attaquant n’a inscrit que trois buts en 47 apparitions la saison dernière et serait disponible sur le marché des transferts avant la fermeture du mercato.
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Delap étudie ses options pour son transfert
Malgré les cinq années restantes sur son contrat actuel, Delap fait partie de plusieurs attaquants envisagés pour un départ. Chelsea dispose de Nicolas Jackson et de Marc Guiu, ce qui le fait encore reculer dans la hiérarchie. Il préfère rester en Angleterre pour la saison à venir, dans l’espoir que des offres en provenance de Premier League se présentent.
Le club italien de Côme a déjà manifesté son intérêt pour s’attacher ses services, mais Delap est prêt à attendre des opportunités sur le marché intérieur. Parallèlement à ces changements en attaque, Chelsea a également renouvelé plusieurs autres numéros d’effectif dans tout le groupe, tandis que l’entraîneur Xabi Alonso prépare son équipe aux défis à venir.
Fofana et Rogers reçoivent de nouveaux numéros
Ailleurs dans l'effectif, Wesley Fofana s'est vu attribuer un nouveau numéro, en héritant du maillot n°3 précédemment porté par l'ancien défenseur de Chelsea Marc Cucurella. Fofana avait auparavant porté les numéros 33 et 29 à Chelsea depuis sa signature en provenance de Leicester City il y a quatre ans.
Par ailleurs, la recrue au montant record britannique Morgan Rogers portera le maillot n°17 dans l'équipe d'Alonso cette saison, dans les pas des anciens joueurs de Chelsea Eden Hazard, Mohamed Salah et Raheem Sterling. De plus, Mykhailo Mudryk a récupéré le maillot n°33 après avoir été autorisé à reprendre la compétition, laissant son ancien n°10, désormais porté par Cole Palmer.
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Quelle suite pour Chelsea ?
Chelsea débute sa saison lundi soir à l’extérieur chez son rival local Fulham. Alors qu’Alonso cherche à finaliser son effectif, le club doit prendre des décisions concernant les départs, en particulier au sujet de Delap. Les supporters suivront avec attention Craven Cottage pour voir comment Pedro et les stars récemment renumérotées se comporteront, alors qu’ils tenteront de lancer leur campagne nationale par une victoire.
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