Chelsea a procédé à d’importants changements dans les numéros de son effectif avant la nouvelle saison, a appris talkSPORT, avec Pedro qui hérite notamment du numéro 9. Pedro récupère ce maillot après une précédente campagne remarquable, au cours de laquelle il a été élu Joueur de l’année, avec 20 buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues.

Par conséquent, Delap a été rétrogradé au numéro 12. Delap, qui portait le numéro 9 depuis son arrivée en provenance d’Ipswich Town en 2025, est désormais fortement annoncé sur le départ de Stamford Bridge. L’attaquant n’a inscrit que trois buts en 47 apparitions la saison dernière et serait disponible sur le marché des transferts avant la fermeture du mercato.