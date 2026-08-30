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Joao Pedro qualifié d’« ingrat » après sa célébration controversée avec Brighton, alors que la star de Chelsea insiste : « Je célèbre, c’est tout »
Knockaert tacle Pedro, qu’il juge « ingrat »
L’ambiance à Stamford Bridge était déjà électrique alors que l’équipe de Xabi Alonso cherchait à préserver son début de saison parfait en Premier League, mais le récit a basculé vers le comportement individuel après un thriller prolifique.
Pedro, qui a quitté la côte sud pour l’ouest de Londres, a été pris pour cible par les supporters de Brighton en déplacement dès le coup d’envoi. La tension a atteint son point de rupture lorsque le Brésilien, après avoir manqué une grosse occasion plus tôt dans le match, a fini par trouver le chemin des filets et a choisi de célébrer directement devant le parcage visiteur furieux.
L’ancien ailier de Brighton Anthony Knockaert a été l’un des critiques les plus virulents du comportement de l’attaquant. Sur Instagram, où il a exprimé son mécontentement, le Français n’a pas retenu ses mots dans son évaluation de ce qu’il considérait comme un manque de respect du joueur envers son ancien club.
Écrivant sur la plateforme de réseaux sociaux, Knockaert a déclaré : « N’oublie pas ce que Brighton a fait pour toi, mon pote. Ingrat. »
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La star de Chelsea défend son choix de célébration
S’exprimant après le coup de sifflet final, Pedro s’est empressé de minimiser la polémique, insistant sur le fait que ses gestes n’étaient qu’un reflet de sa passion pour le but plutôt qu’une insulte ciblée envers son ancien club. L’attaquant a expliqué que sa routine de célébration fait partie intégrante de son jeu, peu importe qui se trouve dans les tribunes.
Revenant sur les retombées du match, Pedro a déclaré à BBC Sport : « Je célèbre, c’est tout, ça pourrait être n’importe quels supporters, n’importe quelle équipe. Je veux juste faire ma célébration. »
Au-delà du feuilleton individuel, l’attaquant tenait à mettre l’accent sur les progrès collectifs réalisés sous le nouveau régime d’Alonso à Chelsea. Il a ajouté : « Nous avons très bien commencé, mais nous avons ensuite encaissé des buts. Nous devons être plus constants et ne pas donner d’énergie aux adversaires. Dibu [Emiliano Martinez] a encore montré sa qualité. Petit à petit, nous atteindrons notre niveau. »
Alonso poursuit son départ parfait malgré le chaos
La contribution de Pedro à cette victoire a été significative, puisqu’il affiche désormais deux buts et deux passes décisives lors de ses deux premiers matches de championnat de la saison. Sa performance a suscité les éloges appuyés de l’ancien attaquant de Premier League Darren Bent, qui couvrait la rencontre pour Sky Sports.
Bent a été particulièrement impressionné par la qualité technique affichée sur le troisième but de Chelsea, soulignant l’implication de Morgan Rogers et Jorrel Hato dans la construction. En regardant le ralenti, Bent a déclaré : « Vraiment une très belle finition. Rogers en a été au cœur, c’est lui qui lance l’action, puis il y a Hato avec un très bon appel. »
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La profondeur offensive alimente l’optimisme de Chelsea
La quantité impressionnante de talent offensif à la disposition d'Alonso a transformé Chelsea en l'une des équipes les plus plaisantes à voir jouer en ce début de saison. Avec des joueurs comme Pedro Neto qui trouvent eux aussi le chemin des filets, Chelsea dispose de plusieurs solutions pour marquer, capables de submerger même les défenses de Premier League les mieux organisées.
Pedro lui-même a reconnu cette profondeur d'effectif, soulignant que la concurrence pour les places et la qualité sur l'ensemble du terrain font avancer l'équipe. Il a déclaré : « Devant, nous sommes très forts. Toute l'équipe, nous avons de bons joueurs à chaque poste. »
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