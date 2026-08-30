L’ambiance à Stamford Bridge était déjà électrique alors que l’équipe de Xabi Alonso cherchait à préserver son début de saison parfait en Premier League, mais le récit a basculé vers le comportement individuel après un thriller prolifique.

Pedro, qui a quitté la côte sud pour l’ouest de Londres, a été pris pour cible par les supporters de Brighton en déplacement dès le coup d’envoi. La tension a atteint son point de rupture lorsque le Brésilien, après avoir manqué une grosse occasion plus tôt dans le match, a fini par trouver le chemin des filets et a choisi de célébrer directement devant le parcage visiteur furieux.

L’ancien ailier de Brighton Anthony Knockaert a été l’un des critiques les plus virulents du comportement de l’attaquant. Sur Instagram, où il a exprimé son mécontentement, le Français n’a pas retenu ses mots dans son évaluation de ce qu’il considérait comme un manque de respect du joueur envers son ancien club.

Écrivant sur la plateforme de réseaux sociaux, Knockaert a déclaré : « N’oublie pas ce que Brighton a fait pour toi, mon pote. Ingrat. »