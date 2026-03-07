Joao Pedro aussi bon que Harry Kane ?! Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, place l'attaquant en pleine forme dans la même « catégorie » que le buteur anglais, Erling Haaland et Kylian Mbappé

Lorsqu'on lui a demandé si son attaquant était à la hauteur des grands noms actuels tels qu'Erling Haaland, Harry Kane et Kylian Mbappé, Rosenior a déclaré lors d'une conférence de presse : « Joao fait désormais partie de cette catégorie. Au cours des deux mois que j'ai passés ici, il a constamment démontré qu'il était un attaquant de classe mondiale.

Je parle de mes joueurs ; il serait irrespectueux envers Erling [Haaland] de les comparer. Je ne connais pas très bien Erling, mais vu de l'extérieur, il semble être un magnifique attaquant de classe mondiale. Je n'échangerais Joao contre personne pour le moment : il possède toutes les qualités et tous les atouts que je recherche.

Ce qui est formidable pour Joao, c'est son âge : il peut encore s'améliorer, et j'ai déjà remarqué plusieurs domaines dans lesquels il peut progresser. Mais le niveau auquel il évolue actuellement est de classe mondiale, et c'est mon travail, celui du club et le sien de le maintenir à ce niveau. »