Joao Pedro aussi bon que Harry Kane ?! Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, place l'attaquant en pleine forme dans la même « catégorie » que le buteur anglais, Erling Haaland et Kylian Mbappé
Le triplé du Brésilien suscite des comparaisons avec les meilleurs joueurs
La recherche d'un avantage clinique par les Blues semble avoir pris fin après la performance magistrale du joueur de 24 ans à Villa Park. Son triplé lors de la victoire 4-1 a porté son total de buts à 17 toutes compétitions confondues, dont 14 en Premier League.
Il est important de noter que tous les buts marqués par l'attaquant en championnat l'ont été en jeu ouvert. Cette pureté statistique l'a propulsé au rang des buteurs les plus redoutés d'Europe, offrant à Chelsea le numéro neuf spécialisé qui lui manquait depuis près d'une décennie.
Rosenior salue les qualités de classe mondiale
Lorsqu'on lui a demandé si son attaquant était à la hauteur des grands noms actuels tels qu'Erling Haaland, Harry Kane et Kylian Mbappé, Rosenior a déclaré lors d'une conférence de presse : « Joao fait désormais partie de cette catégorie. Au cours des deux mois que j'ai passés ici, il a constamment démontré qu'il était un attaquant de classe mondiale.
Je parle de mes joueurs ; il serait irrespectueux envers Erling [Haaland] de les comparer. Je ne connais pas très bien Erling, mais vu de l'extérieur, il semble être un magnifique attaquant de classe mondiale. Je n'échangerais Joao contre personne pour le moment : il possède toutes les qualités et tous les atouts que je recherche.
Ce qui est formidable pour Joao, c'est son âge : il peut encore s'améliorer, et j'ai déjà remarqué plusieurs domaines dans lesquels il peut progresser. Mais le niveau auquel il évolue actuellement est de classe mondiale, et c'est mon travail, celui du club et le sien de le maintenir à ce niveau. »
À la poursuite des géants du but
Les données confirment la position audacieuse du manager. Avec un taux de conversion de 24,6 %, le Brésilien est actuellement plus efficace que Haaland (22,5 %) et Mbappé (20,7 %). Seuls Haaland et Kane ont marqué plus de buts hors penalty dans les grands championnats européens cette saison.
Si le joueur de Chelsea reste encore derrière Kane en termes de régularité sur le long terme (le capitaine anglais a inscrit 92 buts depuis le début de la saison dernière, contre 33 pour le Brésilien), il rattrape son retard en matière de créativité. Avec un total de neuf passes décisives cette saison, il est également devenu un joueur polyvalent, capable non seulement de marquer des buts, mais aussi de créer des occasions pour ses coéquipiers.
L'attention se porte désormais sur la gloire en coupe
Chelsea se concentre désormais sur le cinquième tour de la FA Cup, où il affrontera Wrexham samedi. L'équipe sera encouragée par sa confortable victoire à l'extérieur contre Villa, où Pedro s'est illustré en marquant un triplé. Elle se préparera ensuite pour un match difficile contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, mercredi soir, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
