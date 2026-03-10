Getty/GOAL
Joao Pedro attribue entièrement à Liam Rosenior le mérite de l'amélioration de sa forme à Chelsea après la comparaison entre Harry Kane et Erling Haaland
Une révolution tactique à Stamford Bridge
L'arrivée de Rosenior comme successeur d'Enzo Maresca a déclenché une transformation remarquable dans les performances de Joao. Alors que le joueur de 24 ans était déjà une figure clé, son efficacité a explosé sous le nouveau régime, avec 11 buts et cinq passes décisives. Cette progression porte son total à 18 buts cette saison, dont un triplé remarquable contre Aston Villa et un but décisif en FA Cup contre Wrexham. Son efficacité est confirmée par un taux de conversion de 24,6 %, un chiffre qui dépasse étonnamment celui de Haaland (22,4 %) et qui n'est surpassé que par Kane (31,3 %) cette saison.
Garder le Brésilien sur le qui-vive
Joao estime que la principale raison de son amélioration spectaculaire réside dans les commentaires constants et l'attention personnelle que lui accorde Rosenior. Dans une interview accordée à l'UEFA, l'attaquant a expliqué que leurs fréquentes réunions dans son bureau l'avaient empêché de se reposer sur ses lauriers. « Lorsque le nouveau manager est arrivé, il m'a dit qu'il savait déjà qui j'étais et qu'il voulait m'aider à progresser », a révélé Pedro. « C'est quelque chose que j'aime entendre de la part d'un entraîneur, car sans ces commentaires, il est facile de se reposer sur ses lauriers. Je suis un joueur qui veut toujours s'améliorer, atteindre mon plus haut niveau de potentiel. Je pense aussi que ma forme est en grande partie due à ces conversations, au fait qu'il montre qu'il veut vraiment m'aider à m'améliorer. Quand on sent le soutien de son entraîneur, on se donne naturellement plus de mal. »
Entrer dans le cercle très fermé de l'élite
Rosenior n'a pas caché le potentiel mondial de son attaquant, le plaçant dans la même catégorie que les buteurs les plus redoutés de la Premier League. Tout en reconnaissant que Joao a encore des progrès à faire, le manager de Chelsea a insisté sur le fait qu'il ne l'échangerait contre personne pour le moment lorsqu'on lui a demandé de le comparer à Haaland, Kane et Kylian Mbappé. « Joao fait désormais partie de cette catégorie. Au cours des deux mois que j'ai passés ici, il a constamment démontré qu'il était un attaquant de classe mondiale », a déclaré Rosenior lors d'une récente conférence de presse. « Je parle de mes joueurs ; il serait irrespectueux envers Erling de les comparer. Je ne connais pas très bien Erling, mais vu de l'extérieur, il semble être un magnifique attaquant de classe mondiale. Je n'échangerais Joao contre personne pour le moment : il possède toutes les qualités et tous les atouts que je recherche. »
À la recherche de la gloire et de la reconnaissance mondiale
La route qui attend Joao consiste à maintenir cette constance d'élite alors que Chelsea aborde les derniers mois décisifs de la saison. Avec les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain et les quarts de finale de la FA Cup à l'horizon, sa capacité à être performant dans les moments de forte pression sera mise à l'épreuve face aux défenses les plus solides du championnat. Au-delà de ses obligations au sein de son club, Joao pourrait être l'attaquant titulaire du Brésil lors de la prochaine Coupe du monde, marquant ainsi son passage au rang de star mondiale.
