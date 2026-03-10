Joao Pedro attribue entièrement à Liam Rosenior le mérite de l'amélioration de sa forme à Chelsea après la comparaison entre Harry Kane et Erling Haaland

Rosenior n'a pas caché le potentiel mondial de son attaquant, le plaçant dans la même catégorie que les buteurs les plus redoutés de la Premier League. Tout en reconnaissant que Joao a encore des progrès à faire, le manager de Chelsea a insisté sur le fait qu'il ne l'échangerait contre personne pour le moment lorsqu'on lui a demandé de le comparer à Haaland, Kane et Kylian Mbappé. « Joao fait désormais partie de cette catégorie. Au cours des deux mois que j'ai passés ici, il a constamment démontré qu'il était un attaquant de classe mondiale », a déclaré Rosenior lors d'une récente conférence de presse. « Je parle de mes joueurs ; il serait irrespectueux envers Erling de les comparer. Je ne connais pas très bien Erling, mais vu de l'extérieur, il semble être un magnifique attaquant de classe mondiale. Je n'échangerais Joao contre personne pour le moment : il possède toutes les qualités et tous les atouts que je recherche. »