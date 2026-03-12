Interrogé par talkSPORT sur le potentiel de l'attaquant, l'actuel attaquant de l'Udinese Davis s'est montré catégorique quant à la capacité de Pedro à atteindre les sommets. « Oui, sans aucun doute. Vous avez pu constater ses qualités à l'entraînement », a déclaré Davis. « Même en jouant avec lui, il est brésilien, il a donc ce flair et cette confiance en lui qui lui permettent de savoir qu'il est un très bon joueur. »

Davis a également évoqué la personnalité du joueur de Chelsea, soulignant que son tempérament était à la hauteur de son talent. « C'est aussi quelqu'un de bien. Il n'est pas irrespectueux ou quoi que ce soit de ce genre ; c'est juste quelqu'un de formidable », a-t-il ajouté. « Donc oui, on voit clairement qu'il peut aller très loin. Le voir à Chelsea aujourd'hui, c'est comme... même s'il allait à Arsenal ou quelque chose comme ça, je ne serais pas surpris. Il est très bon. »