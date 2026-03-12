Getty Images
Joao Pedro à Arsenal ?! La star de Chelsea pourrait faire l'objet d'un transfert surprise chez ses rivaux londoniens
Une étoile montante à Stamford Bridge
La forme de Pedro a été tout simplement sensationnelle en 2026, le joueur de 24 ans ayant trouvé le chemin des filets à 11 reprises lors de ses 13 dernières apparitions. Cette série impressionnante a conduit l'actuel entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, à affirmer que l'international brésilien était au même niveau qu'Erling Haaland, Harry Kane et Kylian Mbappé.
Pedro pourrait-il rejoindre Arsenal ?
Malgré son succès dans l'ouest de Londres, l'ancien coéquipier de Pedro estime qu'il est prêt à accomplir des exploits encore plus grands. Keinan Davis, qui a joué aux côtés de l'attaquant pendant leur passage à Watford, a laissé entendre lors d'une interview accordée à talkSPORT qu'un transfert vers Arsenal, le grand rival de Chelsea, n'était pas à exclure.
Si Viktor Gyokeres, recruté cet été, a marqué 15 buts toutes compétitions confondues pour l'équipe d'Arteta, des inquiétudes subsistent quant à sa contribution globale au jeu offensif. Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles Arsenal pourrait rechercher un attaquant plus complet cet été.
Son coéquipier fait l'éloge du talent brésilien
Interrogé par talkSPORT sur le potentiel de l'attaquant, l'actuel attaquant de l'Udinese Davis s'est montré catégorique quant à la capacité de Pedro à atteindre les sommets. « Oui, sans aucun doute. Vous avez pu constater ses qualités à l'entraînement », a déclaré Davis. « Même en jouant avec lui, il est brésilien, il a donc ce flair et cette confiance en lui qui lui permettent de savoir qu'il est un très bon joueur. »
Davis a également évoqué la personnalité du joueur de Chelsea, soulignant que son tempérament était à la hauteur de son talent. « C'est aussi quelqu'un de bien. Il n'est pas irrespectueux ou quoi que ce soit de ce genre ; c'est juste quelqu'un de formidable », a-t-il ajouté. « Donc oui, on voit clairement qu'il peut aller très loin. Le voir à Chelsea aujourd'hui, c'est comme... même s'il allait à Arsenal ou quelque chose comme ça, je ne serais pas surpris. Il est très bon. »
La route à parcourir pour Chelsea
L'importance de Pedro pour Chelsea a été encore soulignée par son récent triplé contre Aston Villa, l'un des quatre meilleurs clubs du championnat, et par son but décisif lors de la victoire en FA Cup contre Wrexham. Cependant, il n'a pas pu influencer le score lors de la difficile défaite 5-2 de Chelsea contre le PSG en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, où il a finalement été remplacé par Liam Delap alors que les Blues peinaient à Paris.
