Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
SV Wehen Wiesbaden v FC Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Joao Palhinha en passe de retourner au Portugal alors que le Bayern trouve un accord à 20 M€ avec Benfica

J. Palhinha
Bayern Munich
Benfica
Liga Portugal
Bundesliga

Joao Palhinha est sur le point de mettre fin à son passage frustrant au Bayern Munich après une avancée significative des négociations par le géant allemand. L’international portugais devrait désormais retourner dans son pays en rejoignant Benfica, après une période difficile durant laquelle il a peiné à s’imposer comme titulaire régulier en Bundesliga.

  • Benfica et le Bayern trouvent un terrain d’entente

    Le Bayern Munich a trouvé un accord définitif avec le géant portugais Benfica pour le transfert définitif de Palhinha. Selon des informations de Sky Sport, les deux clubs se sont finalement entendus sur un montant qui acte la fin du passage du milieu de terrain en Bavière. Les négociations, qui duraient depuis plusieurs semaines, se sont conclues par un package total qui pourrait permettre au champion d'Allemagne record de percevoir jusqu'à 20 millions d'euros pour le milieu défensif de 31 ans.

    Si la valeur potentielle maximale de l'opération atteint bien les 20 M€, il est entendu que les montants garantis sont légèrement inférieurs. Les informations indiquent que le revenu réaliste du Bayern Munich devrait probablement se situer entre 18 et 19 millions d'euros, une fois les différents bonus liés aux performances pris en compte.

    • Publicité
  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONAFP

    Un passage frustrant à Munich touche à sa fin

    Pour Palhinha, ce transfert représente un retour au pays et une opportunité de relancer une carrière qui a marqué le pas en Allemagne. L’international portugais a rejoint l’Allianz Arena à l’été 2024 en provenance de Fulham pour une somme conséquente de 51 millions d’euros. Cependant, malgré ce montant élevé et les grandes attentes, il n’est pas parvenu à s’imposer comme titulaire régulier, ne disputant que 25 matches avec le Bayern Munich sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive.

    La saison dernière, le milieu défensif a été prêté à Tottenham Hotspur en Premier League, où il a disputé 45 matches toutes compétitions confondues, inscrit sept buts et délivré trois passes décisives, ce qui laissait encore davantage penser que son avenir à long terme ne se trouvait pas à Munich. La direction du Bayern a finalement clairement indiqué qu’elle ne cherchait plus de solutions temporaires concernant le joueur.

  • Eberl clarifie les priorités de la planification de l’effectif

    Le départ de Palhinha s’inscrit dans un dégraissage plus large à Säbener Strasse. Lors de la présentation officielle de la nouvelle recrue Nathaniel Brown, Max Eberl s’est montré franc sur la direction que prend le club. Le directeur sportif du Bayern, Eberl, a précisé en conférence de presse que les plans du FC Bayern pour la saison à venir n’incluent pas Bryan Zaragoza, Palhinha et Sacha Boey, alors que le club cherche à remodeler la dynamique de l’équipe première.

    Bien qu’Aston Villa ait mené des discussions ces derniers jours pour obtenir sa signature, Palhinha est désormais sur le point de retourner dans son pays natal, même si c’est pour représenter un rival direct. Le joueur de 31 ans a auparavant connu un passage réussi au Sporting CP, où il a joué un rôle clé dans la conquête du titre de Primeira Liga 2020-2021, ainsi que de deux Taça da Liga (2020-2021, 2021-2022) et de la Supertaça Cândido de Oliveira 2021.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Le match d’ouverture de saison du Bayern et la défense de son trophée

    Le Bayern Munich aborde la nouvelle saison après avoir réalisé le doublé national la saison dernière, en remportant à la fois le titre de Bundesliga et la DFB-Pokal. Le géant bavarois lancera sa saison 2026-2027 samedi face au Borussia Dortmund lors de la Supercoupe d'Allemagne, avant de débuter la défense de son titre en Bundesliga à domicile contre le VfB Stuttgart le 28 août.

Europa League Qualification
Benfica crest
Benfica
BEN
AGF crest
AGF
AGF
Super Coupe
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB