Joao Palhinha en passe de retourner au Portugal alors que le Bayern trouve un accord à 20 M€ avec Benfica

Le Bayern Munich a trouvé un accord définitif avec le géant portugais Benfica pour le transfert définitif de Palhinha. Selon des informations de Sky Sport, les deux clubs se sont finalement entendus sur un montant qui acte la fin du passage du milieu de terrain en Bavière. Les négociations, qui duraient depuis plusieurs semaines, se sont conclues par un package total qui pourrait permettre au champion d'Allemagne record de percevoir jusqu'à 20 millions d'euros pour le milieu défensif de 31 ans.

Si la valeur potentielle maximale de l'opération atteint bien les 20 M€, il est entendu que les montants garantis sont légèrement inférieurs. Les informations indiquent que le revenu réaliste du Bayern Munich devrait probablement se situer entre 18 et 19 millions d'euros, une fois les différents bonus liés aux performances pris en compte.