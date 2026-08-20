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Joao Palhinha en passe de retourner au Portugal alors que le Bayern trouve un accord à 20 M€ avec Benfica
Benfica et le Bayern trouvent un terrain d’entente
Le Bayern Munich a trouvé un accord définitif avec le géant portugais Benfica pour le transfert définitif de Palhinha. Selon des informations de Sky Sport, les deux clubs se sont finalement entendus sur un montant qui acte la fin du passage du milieu de terrain en Bavière. Les négociations, qui duraient depuis plusieurs semaines, se sont conclues par un package total qui pourrait permettre au champion d'Allemagne record de percevoir jusqu'à 20 millions d'euros pour le milieu défensif de 31 ans.
Si la valeur potentielle maximale de l'opération atteint bien les 20 M€, il est entendu que les montants garantis sont légèrement inférieurs. Les informations indiquent que le revenu réaliste du Bayern Munich devrait probablement se situer entre 18 et 19 millions d'euros, une fois les différents bonus liés aux performances pris en compte.
- AFP
Un passage frustrant à Munich touche à sa fin
Pour Palhinha, ce transfert représente un retour au pays et une opportunité de relancer une carrière qui a marqué le pas en Allemagne. L’international portugais a rejoint l’Allianz Arena à l’été 2024 en provenance de Fulham pour une somme conséquente de 51 millions d’euros. Cependant, malgré ce montant élevé et les grandes attentes, il n’est pas parvenu à s’imposer comme titulaire régulier, ne disputant que 25 matches avec le Bayern Munich sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive.
La saison dernière, le milieu défensif a été prêté à Tottenham Hotspur en Premier League, où il a disputé 45 matches toutes compétitions confondues, inscrit sept buts et délivré trois passes décisives, ce qui laissait encore davantage penser que son avenir à long terme ne se trouvait pas à Munich. La direction du Bayern a finalement clairement indiqué qu’elle ne cherchait plus de solutions temporaires concernant le joueur.
Eberl clarifie les priorités de la planification de l’effectif
Le départ de Palhinha s’inscrit dans un dégraissage plus large à Säbener Strasse. Lors de la présentation officielle de la nouvelle recrue Nathaniel Brown, Max Eberl s’est montré franc sur la direction que prend le club. Le directeur sportif du Bayern, Eberl, a précisé en conférence de presse que les plans du FC Bayern pour la saison à venir n’incluent pas Bryan Zaragoza, Palhinha et Sacha Boey, alors que le club cherche à remodeler la dynamique de l’équipe première.
Bien qu’Aston Villa ait mené des discussions ces derniers jours pour obtenir sa signature, Palhinha est désormais sur le point de retourner dans son pays natal, même si c’est pour représenter un rival direct. Le joueur de 31 ans a auparavant connu un passage réussi au Sporting CP, où il a joué un rôle clé dans la conquête du titre de Primeira Liga 2020-2021, ainsi que de deux Taça da Liga (2020-2021, 2021-2022) et de la Supertaça Cândido de Oliveira 2021.
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Le match d’ouverture de saison du Bayern et la défense de son trophée
Le Bayern Munich aborde la nouvelle saison après avoir réalisé le doublé national la saison dernière, en remportant à la fois le titre de Bundesliga et la DFB-Pokal. Le géant bavarois lancera sa saison 2026-2027 samedi face au Borussia Dortmund lors de la Supercoupe d'Allemagne, avant de débuter la défense de son titre en Bundesliga à domicile contre le VfB Stuttgart le 28 août.
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