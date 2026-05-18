Selon cet article, Palhinha souhaite revenir au Sporting, club où il a déjà évolué en équipes de jeunes. En cas de transfert, un contrat de trois ans serait l’option la plus probable ; le milieu portugais pourrait alors remplacer le capitaine Morten Hjulmand dans l’entrejeu du club lisboète. Le Danois est pressenti pour rejoindre un grand club européen cet été.

Selon A Bola, le principal obstacle serait le montant du transfert exigé par le Bayern. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club bavarois, qui l’avait recruté 51 millions d’euros auprès de Fulham en 2024, Palhinha n’entre plus dans les plans du club. Reste que le champion d’Allemagne peut encore tirer un bon prix de sa vente, grâce aux deux années de contrat restantes.

Selon A Bola, le Sporting étudierait aussi un prêt avec option d’achat. Récemment, le rival Benfica aurait manifesté son intérêt pour le milieu de terrain.