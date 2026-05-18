Selon le journal portugais A Bola, les discussions entre Palhinha – actuellement prêté par le Bayern Munich à Tottenham Hotspur jusqu’à la fin de la saison – et son ancien club, le Sporting Lisbonne, ont récemment pris de l’ampleur.
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Joao Palhinha, actuellement prêté par le Bayern Munich à Tottenham, pourrait-il finalement rester chez les Spurs ? Le milieu défensif portugais pourrait être l’objet d’un transfert spectaculaire
Selon cet article, Palhinha souhaite revenir au Sporting, club où il a déjà évolué en équipes de jeunes. En cas de transfert, un contrat de trois ans serait l’option la plus probable ; le milieu portugais pourrait alors remplacer le capitaine Morten Hjulmand dans l’entrejeu du club lisboète. Le Danois est pressenti pour rejoindre un grand club européen cet été.
Selon A Bola, le principal obstacle serait le montant du transfert exigé par le Bayern. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club bavarois, qui l’avait recruté 51 millions d’euros auprès de Fulham en 2024, Palhinha n’entre plus dans les plans du club. Reste que le champion d’Allemagne peut encore tirer un bon prix de sa vente, grâce aux deux années de contrat restantes.
Selon A Bola, le Sporting étudierait aussi un prêt avec option d’achat. Récemment, le rival Benfica aurait manifesté son intérêt pour le milieu de terrain.
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Tottenham dispose d’une option d’achat pour Joao Palhinha, mais le milieu portugais pencherait plutôt pour un retour au Sporting.
Tottenham souhaite conserver Palhinha et dispose d’une option d’achat fixée à 30 millions d’euros. Selon les observateurs, l’entraîneur Roberto De Zerbi est favorable à l’exercice de cette option. Néanmoins, le milieu défensif portugais pencherait pour un retour à Lisbonne.
Cette tendance pourrait se confirmer même si les Spurs parvenaient à sauver leur saison décevante en assurant leur maintien en Premier League. Titulaire indiscutable, le milieu portugais a disputé 43 matchs sous le maillot londonien, marquant six buts et délivrant trois passes décisives.
Retrospectivement, son passage au Bayern s’est révélé peu concluant. À l’été 2023, l’ancien coach bavarois Thomas Tuchel le voulait absolument à Munich, mais le transfert avait échoué in extremis. Un an plus tard, le Bayern l’a finalement recruté ; toutefois, Tuchel était déjà parti et son successeur, Vincent Kompany, ne lui a pas offert beaucoup de temps de jeu. Après seulement une saison à la Säbener Straße, le joueur de 30 ans a donc pris la direction de Tottenham.
Au total, il a disputé 95 matchs officiels avec l’équipe première du Sporting. En 2022, il avait quitté Lisbonne pour s’imposer à Fulham et se faire connaître en Premier League.
João Palhinha : ses statistiques actuelles au Sporting
Jeux
95
buts
7 passes décisifs.
Passes décisives
0 titre
Titres
Champion du Portugal (2021), vainqueur de la Supercoupe du Portugal (2022) et double vainqueur de la Coupe de la Ligue portugaise (2021, 2022).